ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кто вверх, кто вниз

    «Эйбар» — «Малага». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 22 января

    Примера Футбол Испании Эйбар Малага Календарь Примеры
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Эйбара»
    Футболисты «Эйбара»
    sportskeeda.com
    В понедельник, 22 января, «Эйбар» в рамках 20-го тура чемпионата Испании примет на своем поле «Малагу». Начало встречи — в 23:00 мск.

    «Эйбар»

    Баски после 19-ти туров чемпионата занимают 9-е место в турнирной таблице. В последнем матче Примеры «Эйбар» проиграл на своем поле мадридскому «Атлетико» (0:1), тем самым прервав серию из трех побед подряд.

    «Оружейники» в этих поединках переиграли на «Ипуруа» «Валенсию» (2:1) и «Жирону» (4:1). Первый матч этого года принес им выездную победу над «Лас-Пальмасом» (2:1).

    Еще прогнозы
    Лестер — Уотфорд2,60 Атлетико — Жирона1,85 Колорадо — Рейнджерс1,74 Эспаньол — Севилья2,65 Торпедо — Северсталь2,12 Манчестер Сити — Ньюкасл1,55 Бернли — Манчестер Юнайтед1,60 Арсенал — Кристал Пэлас2,00 Эвертон — Вест Бромвич2,56 Брайтон — Челси1,66 Лион — ПСЖ5,00 Монако — Метц1,72 Сибирь — Автомобилист1,70 Нэшвилл — Флорида1,89 Бетис — Барселона5,50 Аталанта — Наполи2,08 Бавария — Вердер1,96 Интер — Рома2,15 Реал Сосьедад — Сельта1,61 Реал Мадрид — Депортиво1,45 Алавес — Леганес1,83 Саутгемптон — Тоттенхэм2,25 Виннипег — Ванкувер1,84 Спартак — Астана3,80 Эйбар — Малага1,68 Ювентус — Дженоа1,64 Суонси — Ливерпуль1,90 Прогноз на победителя хоккейного Олимпийского турнира 20184,00 Все прогнозы на спорт

    «Эйбар» провел три встречи на родной арене с «Малагой» в новейшей истории. Смог одержать победы в двух матчах (3:0 и 1:0). Одну игру проиграл (1:3).

    Не помогут в предстоящем поединке своей команде защитник Давид Хунка, а так же полузащитники Фран Рико и Педро Леон.

    «Малага»

    «Анчоусы» предпоследние в турнирной таблице Примеры. Команда смогла набрать только 11-ть баллов в 19-ти играх. От спасительного 17-го места их отделяет 7-м очков.

    Подопечные Хосе Гонсалеса на данный момент имеют четырехматчевую серию из поражений. На «Ла Росаледа» проиграли «Бетису» (0:2) и «Эспаньолу» (0:1). В выездных играх уступили «Алавесу» (0:1) и «Хетафе» (0:1). Вот уже как четыре игры «медузы» не могут забить.

    Матч первого круга между этими командами закончился минимальной победой «оружейников» со счетом 1:0.

    «Малага» из 10-ти выездных встреч этого сезона уступила в 9-ти.

    1,68победа «Эйбара»

    В лазарете «анчоусов» полузащитники Хуан Карлос и Диего Ролан. Под вопросом участие в предстоящей игре у полузащитников Чори Кастро и Мануэля Итурра.

    Прогноз

    Оппоненты решают разные задачи на сезон. Если «Эйбар» стремится завоевать путевку в еврокубки по итогам чемпионата, то «Малага» мечтает только не вылететь.

    «Медузы» на выезде смогли в этом чемпионате заработать только три очка. Имеют серию из четырех поражений подряд. Не смогли забить в этих встречах.

    Заработать очки в предстоящей игре для них будет очень трудно. Исходя из этого, хозяева не должны испытать проблем с аутсайдером и обязаны одержать победу.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Гвардиола отыграется на «сороках»
  • 4,88
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Даниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на травму защитника «Спартака»
    •
  • Загитова сильнее Медведевой, триумф пар
  • Итоги второго дня чемпионата Европы по фигурному катанию-2018
    •
  • Санчес в «МЮ»: выигрывают все
  • Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ»
    •
  • Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими
  • Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов