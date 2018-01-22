«Эйбар» — «Малага». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 22 января

«Эйбар»

Баски после 19-ти туров чемпионата занимают 9-е место в турнирной таблице. В последнем матче Примеры «Эйбар» проиграл на своем поле мадридскому «Атлетико» (0:1), тем самым прервав серию из трех побед подряд.

«Оружейники» в этих поединках переиграли на «Ипуруа» «Валенсию» (2:1) и «Жирону» (4:1). Первый матч этого года принес им выездную победу над «Лас-Пальмасом» (2:1).

«Эйбар» провел три встречи на родной арене с «Малагой» в новейшей истории. Смог одержать победы в двух матчах (3:0 и 1:0). Одну игру проиграл (1:3).

Не помогут в предстоящем поединке своей команде защитник Давид Хунка, а так же полузащитники Фран Рико и Педро Леон.

«Малага»

«Анчоусы» предпоследние в турнирной таблице Примеры. Команда смогла набрать только 11-ть баллов в 19-ти играх. От спасительного 17-го места их отделяет 7-м очков.

Подопечные Хосе Гонсалеса на данный момент имеют четырехматчевую серию из поражений. На «Ла Росаледа» проиграли «Бетису» (0:2) и «Эспаньолу» (0:1). В выездных играх уступили «Алавесу» (0:1) и «Хетафе» (0:1). Вот уже как четыре игры «медузы» не могут забить.

Матч первого круга между этими командами закончился минимальной победой «оружейников» со счетом 1:0.

«Малага» из 10-ти выездных встреч этого сезона уступила в 9-ти.

1,68победа «Эйбара»

В лазарете «анчоусов» полузащитники Хуан Карлос и Диего Ролан. Под вопросом участие в предстоящей игре у полузащитников Чори Кастро и Мануэля Итурра.

Прогноз

Оппоненты решают разные задачи на сезон. Если «Эйбар» стремится завоевать путевку в еврокубки по итогам чемпионата, то «Малага» мечтает только не вылететь.

«Медузы» на выезде смогли в этом чемпионате заработать только три очка. Имеют серию из четырех поражений подряд. Не смогли забить в этих встречах.

Заработать очки в предстоящей игре для них будет очень трудно. Исходя из этого, хозяева не должны испытать проблем с аутсайдером и обязаны одержать победу.

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