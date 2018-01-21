«Интер» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Италии по футболу 21 января

«Интер»

Полоса неудач «любимчиков» тянется с начала декабря. Уже пять матчей они не выигрывают, а с учетом Кубка – семь матчей. Как следствие, «черно-синие» сейчас на третьем месте с отставанием в девять очков от первого места.

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«Нерадзурри» — одна из самых миролюбивых команд. Команда Спаллетти шесть раз играла вничью в этом сезоне Серии А. Порой – целенаправленно, иногда – случайно. Например, в предновогоднем матче против «Лацио» Спаллетти наверняка специально удерживал счет 0:0. Его команда была не в форме (всего один забитый в предыдущих трех матчах), а «орлы» имеют игру в запасе и отстают всего на два очка.

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В последней игре против «Фиорентины» окончательный счет 1:1 был установлен на 91-й минуте. Несмотря на преимущество «фиалок» по ударам (23-13) и вообще по игре, класса им не хватало – «Интер» спокойно оборонялся и не позволил сопернику нанести больше четырех ударов в створ.

«Рома»

«Волки» тоже выглядят сейчас не очень. С учетом Кубка Италии римляне не знают побед уже в четырех матчах подряд. Только «Ювентусу» они уступили по ударам (22-14), всех остальных – «перестреляли». Но ужасная реализация не помогла команде Ди Франческо взять больше одного очка.

С «Юве» было два удара в створ, с «Аталантой» — пять из 18-ти, против «Сассуоло» из 21-го удара в рамку прилетело всего три. Эйсебио Ди Франческо не может даже сетовать на травмы – только Де Росси получил мышечное повреждение, но вполне может сыграть с «Интером».

По результативности: в последних пяти матчах чемпионата «Рома» не забивала больше одного гола. Пропустила больше одного только от «Аталанты» в последнем туре. На чужих стадионах вообще пропустила всего четыре.

Прогноз

2,15«ТМ 2,5»

В первом очном поединке этого сезона «Интер» праздновал выездную победу 3:1. Что интересно, тогда у «Ромы» тоже были проблемы с реализацией: из 18-ти ударов вратарь должен был реагировать только на три. «Нерадзурри» дожали римлян в концовке.

3,55«ничья»

И это не случайно – наибольшее количество пропущенных голов (4) случились с «Ромой» в промежуток между 75-й и 90-й минутами. Можно поставить на гол «Интера» в этом промежутке. За такой исход буки дают коэффициент ровно 3.

Но мы предлагаем Вам сосредоточиться на ставках «ТМ 2,5» за 2,15 и «ничья» за 3,55. Форма не позволит командам показать класс и играть на уровне.

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