Миланский «Интер» интересуется нападающим «Зенита»

Нападающийпопал в сферу интересов. Об этом сообщает Tuttosport.

Согласно информации источника, спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио встречался с агентом аргентинского футболиста Марсело Симоняном и обсуждал возможный переход его клиента.

В свою очередь, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заинтересован в услугах форварда «Интера» Эдера, с которым он ранее уже сотрудничал в миланском клубе. Не исключено, что между клубами может произойти обмен футболистами.

В этом сезоне 21-летний аргентинец провел 17 матчей в чемпионате России, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи.