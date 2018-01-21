«Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 21 января

Седьмая команда Серии А в предстоящем поединке примет лидера чемпионата Италии. Игра первого круга между этими командами принесла победу «Наполи» со счетом 3:1.

Подопечные Гасперини последнюю домашнюю игру проиграли «Кальяри» (1:2). Это поражение стало вторым в сезоне на «Атлети Адзурри д’Италия». В целом, «богиня» на своем поле смогла заработать 18-ть очков из 30.

«Аталанта» в последних пяти матчах смогла победит в четырех и в одну проиграла. В конце прошлого года выбили из Кубка «Сассуоло» (2:1) и победили в выездной игре «Милан» со счетом 2:0. 30 декабря проиграли «Кальяри» (1:2).

В начале этого года прошили в 1/4 Кубка Италии своего предстоящего соперника. «Королева провинциалов» победила в Неаполе (2:1). В чемпионате привезли три очка из Рима, сумев переиграть «Рому» (2:1).

Не сыграет против неаполитанцев полузащитник Мартен Де Рон, получивший красную карточку в предыдущем поединке.

«Наполи»

Подопечные Маурицио Сарри успели провести в январе две встречи. Проиграли в кубковой игре «Аталанте» (1:2) и победили аутсайдера Серии А «Верону» со счетом 2:0. Оба матча состоялись в Неаполе.

В чемпионате «партенопейцы» имеют серию из четырех побед подряд. Из 10-ти гостевых поединков «голубые» одержали победы в 9-ти из них и еще один закончили вничью.

20-ть матчей чемпионата принесли команде 51 балл. Но на одно очко от них отстает туринский «Ювентус».

Последнюю свою победу в Бергамо неаполитанцы смогли одержать в сезоне 2015/16. Тогда встреча закончилась со счетом 3:1.

2,08победа «Наполи»

В лазарете команды находятся нападающий Аркадиуш Милик и защитник Фаузи Гулям. Под вопросом участи в поединке полузащитника Марека Гамшика.

Прогноз

Чтобы удержаться на первом месте «Наполи» необходимо побеждать в этой встречи. Шансы на их победу букмекеры оцениваю коэффициентом в 2,08. На победу «Аталанты» предлагают 3,65, а ничья — 3,55.

Оппоненты уже успели в новом году провести поединок между собой. Победу в кубковой игре праздновали подопечные Гасперини. Но в матче чемпионата будет совсем другая игра. Правда «партенопейцам» может не помочь словак Гамшик. Но и без него у «голубых» есть кому забивать.

Рискнем предположить, что «Наполи» одержит в этом поединке победу, тем самым отомстив за поражение в Кубке.

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