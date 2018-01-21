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    Команда Сарри будет мстить

    «Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 21 января

    Серия A Футбол Италии Аталанта Наполи Календарь Серии А
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    «Наполи» — «Аталанта»
    «Наполи» — «Аталанта»
    dailymail.co.uk
    В воскресенье, 21 января, в матче 21-го тура Серии А в Бергамо встретятся «Аталанта» и «Наполи». Начало матча в 14:30 мск.
    «Аталанта»

    Седьмая команда Серии А в предстоящем поединке примет лидера чемпионата Италии. Игра первого круга между этими командами принесла победу «Наполи» со счетом 3:1.

    Подопечные Гасперини последнюю домашнюю игру проиграли «Кальяри» (1:2). Это поражение стало вторым в сезоне на «Атлети Адзурри д’Италия». В целом, «богиня» на своем поле смогла заработать 18-ть очков из 30.

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    Лестер — Уотфорд2,60 Атлетико — Жирона1,85 Колорадо — Рейнджерс1,74 Эспаньол — Севилья2,65 Торпедо — Северсталь2,12 Манчестер Сити — Ньюкасл1,55 Бернли — Манчестер Юнайтед1,60 Арсенал — Кристал Пэлас2,00 Эвертон — Вест Бромвич2,56 Брайтон — Челси1,66 Монако — Метц1,72 Сибирь — Автомобилист1,70 Нэшвилл — Флорида1,89 Бетис — Барселона5,50 Аталанта — Наполи2,08 Бавария — Вердер1,96 Интер — Рома2,15 Реал Сосьедад — Сельта1,61 Реал Мадрид — Депортиво1,45 Алавес — Леганес1,83 Саутгемптон — Тоттенхэм2,25 Прогноз на победителя хоккейного Олимпийского турнира 20184,00 Все прогнозы на спорт

    «Аталанта» в последних пяти матчах смогла победит в четырех и в одну проиграла. В конце прошлого года выбили из Кубка «Сассуоло» (2:1) и победили в выездной игре «Милан» со счетом 2:0. 30 декабря проиграли «Кальяри» (1:2).

    В начале этого года прошили в 1/4 Кубка Италии своего предстоящего соперника. «Королева провинциалов» победила в Неаполе (2:1). В чемпионате привезли три очка из Рима, сумев переиграть «Рому» (2:1).

    Не сыграет против неаполитанцев полузащитник Мартен Де Рон, получивший красную карточку в предыдущем поединке.

    «Наполи»

    Подопечные Маурицио Сарри успели провести в январе две встречи. Проиграли в кубковой игре «Аталанте» (1:2) и победили аутсайдера Серии А «Верону» со счетом 2:0. Оба матча состоялись в Неаполе.

    В чемпионате «партенопейцы» имеют серию из четырех побед подряд. Из 10-ти гостевых поединков «голубые» одержали победы в 9-ти из них и еще один закончили вничью.

    20-ть матчей чемпионата принесли команде 51 балл. Но на одно очко от них отстает туринский «Ювентус».

    Последнюю свою победу в Бергамо неаполитанцы смогли одержать в сезоне 2015/16. Тогда встреча закончилась со счетом 3:1.

    2,08победа «Наполи»

    В лазарете команды находятся нападающий Аркадиуш Милик и защитник Фаузи Гулям. Под вопросом участи в поединке полузащитника Марека Гамшика.

    Прогноз

    Чтобы удержаться на первом месте «Наполи» необходимо побеждать в этой встречи. Шансы на их победу букмекеры оцениваю коэффициентом в 2,08. На победу «Аталанты» предлагают 3,65, а ничья — 3,55.

    Оппоненты уже успели в новом году провести поединок между собой. Победу в кубковой игре праздновали подопечные Гасперини. Но в матче чемпионата будет совсем другая игра. Правда «партенопейцам» может не помочь словак Гамшик. Но и без него у «голубых» есть кому забивать.

    Рискнем предположить, что «Наполи» одержит в этом поединке победу, тем самым отомстив за поражение в Кубке.

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