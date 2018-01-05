ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Интерес или зевота: ставка на фолы и тотал

    «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу 5 января

    Серия A Футбол Италии Фиорентина Интер
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Мауро Икарди
    Мауро Икарди
    Goal.com
    В 20-ом туре Серии А «Фиорентина» 5 января на «Артемио Франки» примет «Интер». Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Фиорентина»

    «Фиалки» не проигрывали в чемпионате с начала ноября. Тогда команда Стефано Пьоли «сгорела» «Роме» на родном стадионе 2:4. Коллектив из Флоренции был совсем на чуточку хуже (19-21 по ударам, 48% на 52% по владению), но на таком уровне все решают мелочи.

    Полузащитник «Интера» заболел гриппом Борха Валеро рискует пропустить матч с «Лацио»

    Проигрывать не проигрывали, но и побеждали не часто – всего две «виктории» за этот период. «Фиорентина» и еще четыре команды делят вторую строчку по количеству ничьих – по 6 у каждого коллектива.

    В последней игре против «Милана» тоже была ничья. Там-то и вылезли проблемы фиалок, а были все шансы на три очка. Серьезное преимущество по ударам (18 против 8) не имело смысла, так как всего 6 из них потревожило вратаря. Большинство ударов (8) было из-за пределов штрафной. Также стоит отметить не очень слаженную работу линии нападения команды Пьоли – 6 офсайдов.

    Самая большая проблема «Фиорентины» — плохая реализация. Моментов достаточно, но попасть в рамку игроки «фиалок» упорно не могут. Потому что в основном бьют издали.

    В предыдущих играх была такая картина: с «Кальяри» из 26 ударов в створ прилетело 7, с «Дженоа» из 22 – 4, с «Сампдорией» в Кубке из 13-ти в створ пришлось 5 ударов.

    «Интер»

    После удачной игры против «Ювентуса» (ничья ценой 21-го фола) команда забарахлила. Не смогла в основное время пройти третьелиговый «Порденоне», проиграла в чемпионате «Удинезе» и «Сассуоло», вылетела из Кубка Италии от проблемного «Милана».

    Еще прогнозы

    Причем нельзя все списать на невезение. Команда Спаллетти перестала показывать уровень. Сейчас в створ попадает чуть меньше трети всех ударов, и это в лучшем случае. В последнем матче с «Лацио» из 10-ти выстрелов только три пришлось в рамку.

    С такой игрой растут нервы и напряжение внутри коллектива. Подтверждения: Икарди не забивает пенальти в начале второго тайма матча против «Сассуоло», а сам «Интер» в последних трех матчах с серьезным заделом побеждает соперников по фолам.

    Прогноз

    2,00«ТМ 2,5»

    Прошлая личная встреча на самом старте сезона закончилась разгромом «Фиорентины». «Интер» вкатал три «сухих» мяча усилиями своих лидеров: Икарди и Перишича. Но сказать, что «нерадзурри» были на голову сильнее, не скажем (16-15 по ударам 9-7 по угловым). Опять же – все дело в мелочах.

    Тут опять могут сыграть нервы. Обе команды достаточно фолят. Последние пять игр «Фиорентина» нарушала правила минимум 11 раз, «Интер» — и того больше. Самой выгодной ставкой видим «Нарушения: ТБ 20,5». Но коэффициентов на этот исход пока еще нет. Появятся ближе к матчу или в «лайве».

    Из наявных исходов предлагаем поставить на «ТМ 2,5» за 2. «Фиалки» пробили «низ» в последних четырех матчах. «Нерадзурри» – в трех.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
    Кто сможет прервать гегемонию «Юве»?Прогноз на победителя чемпионата Италии по футболу сезона 2017/18
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Праздничный футбол на островах
  • 6,60
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Флойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов