«Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу 5 января

«Фиорентина»

«Фиалки» не проигрывали в чемпионате с начала ноября. Тогда команда Стефано Пьоли «сгорела» «Роме» на родном стадионе 2:4. Коллектив из Флоренции был совсем на чуточку хуже (19-21 по ударам, 48% на 52% по владению), но на таком уровне все решают мелочи.

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Проигрывать не проигрывали, но и побеждали не часто – всего две «виктории» за этот период. «Фиорентина» и еще четыре команды делят вторую строчку по количеству ничьих – по 6 у каждого коллектива.

В последней игре против «Милана» тоже была ничья. Там-то и вылезли проблемы фиалок, а были все шансы на три очка. Серьезное преимущество по ударам (18 против 8) не имело смысла, так как всего 6 из них потревожило вратаря. Большинство ударов (8) было из-за пределов штрафной. Также стоит отметить не очень слаженную работу линии нападения команды Пьоли – 6 офсайдов.

Самая большая проблема «Фиорентины» — плохая реализация. Моментов достаточно, но попасть в рамку игроки «фиалок» упорно не могут. Потому что в основном бьют издали.

В предыдущих играх была такая картина: с «Кальяри» из 26 ударов в створ прилетело 7, с «Дженоа» из 22 – 4, с «Сампдорией» в Кубке из 13-ти в створ пришлось 5 ударов.

«Интер»

После удачной игры против «Ювентуса» (ничья ценой 21-го фола) команда забарахлила. Не смогла в основное время пройти третьелиговый «Порденоне», проиграла в чемпионате «Удинезе» и «Сассуоло», вылетела из Кубка Италии от проблемного «Милана».

Причем нельзя все списать на невезение. Команда Спаллетти перестала показывать уровень. Сейчас в створ попадает чуть меньше трети всех ударов, и это в лучшем случае. В последнем матче с «Лацио» из 10-ти выстрелов только три пришлось в рамку.

С такой игрой растут нервы и напряжение внутри коллектива. Подтверждения: Икарди не забивает пенальти в начале второго тайма матча против «Сассуоло», а сам «Интер» в последних трех матчах с серьезным заделом побеждает соперников по фолам.

Прогноз

2,00«ТМ 2,5»

Прошлая личная встреча на самом старте сезона закончилась разгромом «Фиорентины». «Интер» вкатал три «сухих» мяча усилиями своих лидеров: Икарди и Перишича. Но сказать, что «нерадзурри» были на голову сильнее, не скажем (16-15 по ударам 9-7 по угловым). Опять же – все дело в мелочах.

Тут опять могут сыграть нервы. Обе команды достаточно фолят. Последние пять игр «Фиорентина» нарушала правила минимум 11 раз, «Интер» — и того больше. Самой выгодной ставкой видим «Нарушения: ТБ 20,5». Но коэффициентов на этот исход пока еще нет. Появятся ближе к матчу или в «лайве».

Из наявных исходов предлагаем поставить на «ТМ 2,5» за 2. «Фиалки» пробили «низ» в последних четырех матчах. «Нерадзурри» – в трех.

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