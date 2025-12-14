В рамках турнира UFC Vegas 112 14 декабря пройдет поединок Гиги Чикадзе и Кевина Валлехоса в полулегком весе. Начало — 07:00 (мск).

Гига Чикадзе

Турнирное положение: Чикадзе полноправный ветеран полулегкого дивизиона. Несмотря на серию неудач, грузинский боец сохраняет место в рейтинге и занимает 15-ю строчку.

Последние бои: За последние 5 поединков Чикадзе одержал лишь одну победу. Он уступил по очкам Дэвиду Онаме и Арнольду Аллену, а также проиграл Кэлвину Каттару. Единственная победа на этом отрезке была над Алексом Касересом в 2023 году.

Состояние бойца: Гига базовый ударник с большим опытом выступлений в кикбоксинге и карате. Однако в последнее время он потерял свою остроту, стал менее активным и предсказуемым. Возраст 37 лет и частые травмы явно сказываются на его физических кондициях.

Кевин Валлехос

Турнирное положение: Валлехос уверенно стартовал в UFC и идет на впечатляющей победной серии. Для него это будет первый поединок с соперником из топ-15.

Последние бои: Валлехос выиграл все 5 предыдущих поединков. В последних боях он одолел по очкам Дэнни Сильву, нокаутировал Сон Ву Чоя и Кэма Тигу. Его единственное поражение в карьере было на Contender Series от Джина Сильвы в 2023 году.

Состояние бойца: Как и Чикадзе, Валлехос базовый ударник с впечатляющей мощью в обеих руках. 11 из 16-ти своих побед он одержал досрочно. Он постоянно прессингует и ищет финиш, что делает его бои зрелищными.

Однако против столь опытных соперников он еще не дрался, и этот бой будет для него серьезной проверкой.

Статистика для ставок

Чикадзе проиграл 3 из четырех последних боев

Валлехос выиграл предыдущие 5 поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Кевина Валлехоса. На его победу можно поставить за 1.50, тогда как на успех Гиги Чикадзе предлагают сделать ставку за 2.89.

Прогноз: Грузинский использует свое преимущество в росте и размахе рук, работая джебом и лоу-киками на дальней дистанции. Опыт Чикадзе против топовых бойцов может стать ключевым фактором. Гига избежит раннего прессинга и сможет контролировать оппонента на расстоянии, а его точность и разнообразие в стойке принесут ему победу.

2.89 Победа Гиги Чикадзе Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.89 на бой Чикадзе — Валлехос принесёт чистый выигрыш 1890₽, общая выплата — 2890₽

Ставка: Победа Гиги Чикадзе за 2.89.