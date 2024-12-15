В рамках турнира АСА 182 15 декабря пройдет поединок Дауда Шайхаева и Алексея Полпудникова в легком весе. Начало — 19:55 (мск). Ставка и прогноз на матч Шайхаев — Полпудников, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дауд Шайхаев

Турнирное положение: Дауд Шайхаев располагается на второй строчке в рейтинге легкого дивизиона АСА. Он является теневой теневой угрозой для всей весовой категории.

Последние бои: В предыдущем поединке Шайхаев уступил судейским решением Али Багову. Но до этого он шел на серии из девяти побед подряд. Причем того же Али Багова он ранее тоже побеждал. Но на текущем отрезке только 3 раза Дауд выиграл досрочно.

Состояние бойца: Дауд обладает невероятным бойцовским IQ. У него сразу несколько планов на поединок. Шайхаев никогда не теряется под прессингом соперников и умеет выходить из любой сложной ситуации. Подобрать ключи к такому бойцу невероятно трудно. И в АСА лишь однажды удалось сделать только Багову.

Алексей Полпудников

Турнирное положение: Полпудников бывший претендент на титул в полулегком дивизионе АСА. В этой категории он располагается на пятой строчке в рейтинге. Однако он решил подняться на дивизион выше и дебютировать в легком весе.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков у Алексея 3 победы и 2 поражения. Уступал он действующему чемпиону Исламу Омарову сабмишном, а также в последней встрече неожиданно проиграл судейским решением Филипе Фроесу.

Состояние бойца: Алексей явно сейчас не в лучших кондициях. Поражение в титульном поединке выглядел закономерным, но вот далее он не смог совладать с менее статусным соперником. Если в последнее время у Полпудникова возникали проблемы в полулегком весе, то есть подозрение, что в легком дивизионе ситуация и вовсе усугубится.

Уж слишком нестабилен Алексей в последнее время.

Статистика для ставок

Только один поединок из последних пяти с участием Полпудникова дошел до судейского решения

Шайхаев выиграл 9 раз за последние 10 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Второй номер рейтинга легкого дивизиона Шайхаев в этом противостоянии идет фаворитом букмекеров. На его победу можно поставить за 1.25, тогда как на успех Полпудникова предлагают сделать ставку за 3.75.

Прогноз: Легкий дивизион по своей специфике сильно отличается от категории до 66 кг. Здесь дерутся очень атлетичные и крупногабаритные бойцы. Разница в антропометрии между Полпудниковым и Шайхаевым очень большая. Вероятно, она сыграет на руку Даудову в партере, что позволит ему одолеть соперника на канвасе приемом.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 3.20.