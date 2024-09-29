В рамках турнира UFC Paris 29 сентября пройдет поединок Бенуа Сен-Дени и Ренато Мойкано в легком весе. Начало — 00:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Сен-Дени — Мойкано, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бенуа Сен-Дени

Турнирное положение: Бенуа Сен-Дени занимает 12-ю строчку в рейтинге легкого дивизиона. Потенциально он является кандидатом на попадание в топ-5 и у промоушена на французского бойца довольно большие планы.

Последние бои: До недавнего времени Бенуа шел на серии из пяти досрочных побед кряду, причем всех соперников на этом отрезке он финишировал еще до начала третьего раунда. Но в последнем поединке Сен-Дени не сумел победить Дастина Порье — поражение нокаутом во втором раунде.

Состояние бойца: Бенуа уже показал себя, как разностороннего бойца, способного конкурировать на всех этажах. Того же Порье он удачно вязал в партере в первом раунде, но в связи с проблемами со здоровьем резко просел по кардио далее. Потенциал у француза, действительно, высокий. И лучшие дни Сен-Дени однозначно еще впереди.

Ренато Мойкано

Турнирное положение: Ренато никогда не был одним из звездных бойцов лиги, на кого рассчитывали, как на потенциального претендента на пояс. Бразилец лишь только недавно начал прогрессировать и дошел до 11-й позиции в рейтинге легкой категории.

Последние бои: У Ренато такая же статистика, как и у грядущего соперника. Он одержал 4 победы за 5 предыдущих боев. В последнем из них бразилец одолел техническим нокаутом во втором раунде Джэлина Тернера на юбилейном 300-м турнире.

Состояние бойца: Ренато однозначно боец уровнем выше среднего. Но в противостояниях с соперниками высокого уровня ему традиционно не везет. Мойкано уже проигрывал Физиеву, Дос Аньосу, Альдо и «Корейскому зомби».

А вот побеждал бразилец з свою карьеру исключительно середняков.

Статистика для ставок

Мойкано одержал 4 победы за 5 предыдущих боев

Сен-Дени удосрочил 5 бойцов в шести последних боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке фаворитом, по мнению букмекеров, является Бенуа Сен-Дени. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. На победу Мойкано предлагают сделать ставку за 3.33.

Прогноз: Бразилец в последнее время подтянул свою работу в партере и за счет борьбы выиграл несколько поединков. Но Бенуа в этом компоненте уж точно не хуже, если если даже не лучше. В любом случае, решающим фактором в этом бою станет ударная мощь француза. И в череде разменов у Сен-Дени есть шанс нокаутировать Мойкано.

Ставка: Победа Бенуа Сен-Дени нокаутом за 1.94.