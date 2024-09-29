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    Сен-Дени легко пройдет Мойкано на домашнем турнире?

    Сен-Дени — Мойкано. Ставка (к. 1.94) и прогноз на ММА, UFC Paris, 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сен-Дени — Мойкано
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    Бенуа Сен-Дени
    В рамках турнира UFC Paris 29 сентября пройдет поединок Бенуа Сен-Дени и Ренато Мойкано в легком весе. Начало — 00:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Сен-Дени — Мойкано, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Бенуа Сен-Дени

    Турнирное положение: Бенуа Сен-Дени занимает 12-ю строчку в рейтинге легкого дивизиона. Потенциально он является кандидатом на попадание в топ-5 и у промоушена на французского бойца довольно большие планы.

    Последние бои: До недавнего времени Бенуа шел на серии из пяти досрочных побед кряду, причем всех соперников на этом отрезке он финишировал еще до начала третьего раунда. Но в последнем поединке Сен-Дени не сумел победить Дастина Порье — поражение нокаутом во втором раунде.

    Состояние бойца: Бенуа уже показал себя, как разностороннего бойца, способного конкурировать на всех этажах. Того же Порье он удачно вязал в партере в первом раунде, но в связи с проблемами со здоровьем резко просел по кардио далее. Потенциал у француза, действительно, высокий. И лучшие дни Сен-Дени однозначно еще впереди.

    Ренато Мойкано

    Турнирное положение: Ренато никогда не был одним из звездных бойцов лиги, на кого рассчитывали, как на потенциального претендента на пояс. Бразилец лишь только недавно начал прогрессировать и дошел до 11-й позиции в рейтинге легкой категории.

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    • Последние бои: У Ренато такая же статистика, как и у грядущего соперника. Он одержал 4 победы за 5 предыдущих боев. В последнем из них бразилец одолел техническим нокаутом во втором раунде Джэлина Тернера на юбилейном 300-м турнире.

    Состояние бойца: Ренато однозначно боец уровнем выше среднего. Но в противостояниях с соперниками высокого уровня ему традиционно не везет. Мойкано уже проигрывал Физиеву, Дос Аньосу, Альдо и «Корейскому зомби».

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    А вот побеждал бразилец з свою карьеру исключительно середняков.

    Статистика для ставок

    • Мойкано одержал 4 победы за 5 предыдущих боев

    • Сен-Дени удосрочил 5 бойцов в шести последних боях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке фаворитом, по мнению букмекеров, является Бенуа Сен-Дени. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. На победу Мойкано предлагают сделать ставку за 3.33.

    Прогноз: Бразилец в последнее время подтянул свою работу в партере и за счет борьбы выиграл несколько поединков. Но Бенуа в этом компоненте уж точно не хуже, если если даже не лучше. В любом случае, решающим фактором в этом бою станет ударная мощь француза. И в череде разменов у Сен-Дени есть шанс нокаутировать Мойкано.

    Ставка: Победа Бенуа Сен-Дени нокаутом за 1.94.

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    Сен-Дени — Мойкано: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на бои. Сен-Дени легко пройдет Мойкано на домашнем турнире?
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