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    Майкл Моралес легко удосрочит Нила Мэгни?

    Мэгни — Моралес. Ставка (к. 2.57) и прогноз на ММА, UFC Vegas 96, 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мэгни — Моралес
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    Нил Мэгни
    В рамках турнира UFC Vegas 96 25 августа пройдет поединок Нила Мэгни и Майкла Моралеса в полусреднем весе. Начало — 05:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Мэгни — Моралес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Нил Мэгни

    Турнирное положение: Нил Мэгни заслуженный ветеран полусреднего дивизиона и один из рекордсменов по количеству проведенных боев в UFC. На текущий день американский боец располагаются на 12-й строчке в ростере дивизиона до 77,1 кг.

    Последние бои: Нил уже не рассчитывает на статус претендента, как в более молодые годы. Да и выступает он не слишком стабильно. За 7 предыдущих поединков в активе Мэгни 4 победы и 3 поражения. Проигрывал он нынешним топам дивизиона в лице Рахмонова, Гэрри и Бернса.

    Состояние бойца: Главная задача для американца это сохранение прописки в топ-15. До текущего момента он успешно защищал свое место в рейтинге, победив Филипа Роу и Майка Мэллота. Но годы идут и Нил не молодеет. Так что в 37 лет каждый последующий вызов с молодым бойцом это настоящее испытание.

    Майкл Моралес

    Турнирное положение: Моралес потенциальный претендент на попадание в топ-15 полусреднего дивизиона. Мексиканец успешно провел поединки с середняками этой категории и готов попробовать свои силы в противостояниях с более статусной оппозицией.

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    • Последние бои: Все 4 предыдущие боя в UFC Майкл Моралес выиграл. В последнем из них он одолел Джейка Мэттьюза единогласным решением судей. На данном отрезке у мексиканского бойца 2 выигрыша по очкам и 2 виктории нокаутами.

    Состояние бойца: Молодой мексиканец плавно набирается опыта и постепенно повышает уровень оппозиции. Привлекательным активом Моралеса делает тот факт, что он еще никому не проиграл в профессиональной карьере.

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    На его счету 16 побед и ни единого поражения. Причем своего пика Майкл точно еще не достиг.

    Статистика для ставок

    • Все 4 предыдущие боя в UFC Майкл Моралес выиграл

    • За 7 предыдущих поединков в активе Мэгни 4 победы и 3 поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Непобежденный мексиканец в грядущем противостоянии считается большим фаворитом у букмекеров. На победу Моралеса можно поставить за 1.13, тогда как на успех Нила Мэгни можно сделать ставку за 6.40.

    Прогноз: Можно сказать, что свой предыдущий бой Мэгни выиграл случайно, воспользовавшись ошибкой соперника, доминировавшего над ним все 3 раунда. Но Моралес всегда показывал убедительные выступления. Есть вероятность, что в этот раз молодой мексиканец сумеет выиграть досрочно.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.57.

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    Мэгни — Моралес. Ставка (к. 2.57) и прогноз на ММА, UFC Vegas 96, 25 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Мэгни — Моралес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.57
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