В рамках турнира Bellator Dublin 22 июня пройдет титульный поединок Джейсона Джексона и Рамазана Курамагомедова в полусреднем весе. Начало — 18:00 (мск). Джексон — Курамагомедов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джейсон Джексон

Турнирное положение: Джексон является действующим чемпионом Bellator в полусреднем весе. Также ямайский боец недавно уже успел провести одну удачную защиту титула на совместном турнире с PFL.

Последние бои: К этой встрече чемпион подходит после победы нокаутом в третьем раунде нал представителем PFL Рэйем Купером. Ранее в прошлом году Джексон сенсационно финишировал непобежденного на тот момент Ярослава Амосова и стал новым обладателем пояса.

Состояние бойца: Джексон один из самых недооцененных бойцов Bellator. Долгое время его не подпускали к титульнику, но своим шансом Джейсон воспользовался сполна. Ямаец побеждает на протяжении восьми боев кряду. А его последнее поражение было еще в 2019 году.

Рамазан Курамагомедов

Турнирное положение: Рамазан восходящая звезда Bellator. Данный боец ранее не потерпел ни единого поражения в ММА. И именно поэтому ему дали титульник, даже несмотря на то, что он еще не сумел попасть в рейтинг полусредневесов.

Последние бои: Рамазан дебютировал в Bellator в июне прошлого года и уже в первом раунде нокаутировал Джалила Уиллиса. Далее Курамагомедов одолел сабмишном Рэндалла Уоллеса. А всего за последние 6 встреч россиянин удосрочил своих соперников 5 раз.

Состояние бойца: Курамагомедов сейчас на пике. У него 12 побед и ни единого поражения в ММА. Ему 27 лет, он молод и голоден до титулов.

Однако реальный его уровень оценить сложно. Ведь противостояний с топами дивизиона у него еще не было.

Статистика для ставок

У Курамагомедова 12 побед и ни единого поражения в ММА

Джексон выиграл 8 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициент букмекеров: В титульном поединке в полусреднем весе Джейсон Джексон у букмекеров идет небольшим фаворитом. На его победу можно поставить за 1.70. На успех Курамагомедова дают коэффициент 2.15.

Прогноз: Курамагомедов однозначно окажет серьезное сопротивление. Но главная его проблема — отсутствие опыта в битвах с топами. Джексон, в свою очередь, зачистил почти весь полусредний дивизион и воспроизвел фурор в ряде битв, где был большим андердогом. Так что за счет опыта и невероятной формы Джейсон пройдет Рамазана и сохранит титул.

Ставка: Победа Джейсона Джексона за 1.70.