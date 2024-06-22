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    Джейсон Джексон останется чемпионом Bellator в полусреднем весе?

    Джексон — Курамагомедов. Ставка (1.70) и прогноз на ММА, Bellator Dublin, 22 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джексон — Курамагомедов
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    Джейсон Джексон (справа)
    В рамках турнира Bellator Dublin 22 июня пройдет титульный поединок Джейсона Джексона и Рамазана Курамагомедова в полусреднем весе. Начало — 18:00 (мск). Джексон — Курамагомедов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Джейсон Джексон

    Турнирное положение: Джексон является действующим чемпионом Bellator в полусреднем весе. Также ямайский боец недавно уже успел провести одну удачную защиту титула на совместном турнире с PFL.

    Последние бои: К этой встрече чемпион подходит после победы нокаутом в третьем раунде нал представителем PFL Рэйем Купером. Ранее в прошлом году Джексон сенсационно финишировал непобежденного на тот момент Ярослава Амосова и стал новым обладателем пояса.

    Состояние бойца: Джексон один из самых недооцененных бойцов Bellator. Долгое время его не подпускали к титульнику, но своим шансом Джейсон воспользовался сполна. Ямаец побеждает на протяжении восьми боев кряду. А его последнее поражение было еще в 2019 году.

    Рамазан Курамагомедов

    Турнирное положение: Рамазан восходящая звезда Bellator. Данный боец ранее не потерпел ни единого поражения в ММА. И именно поэтому ему дали титульник, даже несмотря на то, что он еще не сумел попасть в рейтинг полусредневесов.

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    • Последние бои: Рамазан дебютировал в Bellator в июне прошлого года и уже в первом раунде нокаутировал Джалила Уиллиса. Далее Курамагомедов одолел сабмишном Рэндалла Уоллеса. А всего за последние 6 встреч россиянин удосрочил своих соперников 5 раз.

    Состояние бойца: Курамагомедов сейчас на пике. У него 12 побед и ни единого поражения в ММА. Ему 27 лет, он молод и голоден до титулов.

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    Однако реальный его уровень оценить сложно. Ведь противостояний с топами дивизиона у него еще не было.

    Статистика для ставок

    • У Курамагомедова 12 побед и ни единого поражения в ММА

    • Джексон выиграл 8 последних боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициент букмекеров: В титульном поединке в полусреднем весе Джейсон Джексон у букмекеров идет небольшим фаворитом. На его победу можно поставить за 1.70. На успех Курамагомедова дают коэффициент 2.15.

    Прогноз: Курамагомедов однозначно окажет серьезное сопротивление. Но главная его проблема — отсутствие опыта в битвах с топами. Джексон, в свою очередь, зачистил почти весь полусредний дивизион и воспроизвел фурор в ряде битв, где был большим андердогом. Так что за счет опыта и невероятной формы Джейсон пройдет Рамазана и сохранит титул.

    Ставка: Победа Джейсона Джексона за 1.70.

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    Джексон — Курамагомедов. В рамках турнира Bellator Dublin 22 июня пройдет титульный поединок Джейсона Джексона и Рамазана Курамагомедова в полусреднем весе. Начало — 18:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Джексон — Курамагомедов с коэффициентом 1.70.
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