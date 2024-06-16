ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай Хаверц, Джамал Мусиала и Флориан ВирцБудущее уже наступило. Мусиала и Вирц могут положить конец ужасной серии Германии на крупных турнирах Эрик тен Хаг Конкуренты будут в восторге. Эрик тен Хаг остался у руля «МЮ» Луис де ла Фуэнте — главный тренер сборной ИспанииПуть к Евро. Сербский ультрас, неуверенность Испании и судороги Франции
  • 15:14
    • Латышонок подписал контракт с «Зенитом»
  • 14:49
    • В «Боруссии» Д объявили об уходе Хуммельса
    Все новости спорта

    Бенавидес нокаутирует Гвоздика и возьмет временный титул WBC?

    Бенавидес — Гвоздик. Ставка (к. 1.61) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лас-Вегасе, 16 июня 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF Прогнозы на Сборная России Прогнозы на WBO Прогнозы на Дэвид Бенавидес Прогнозы на Артур Бетербиев
    Прогноз и ставки на Бенавидес — Гвоздик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Гвоздик
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 16 июня пройдет титульный поединок за временный пояс WBC с участием Дэвида Бенавидеса и Александра Гвоздика в полутяжелом весе. Начало — 05:00 (мск). Бенавидес — Гвоздик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Дэвид Бенавидес

    Турнирное положение: Дэвид является временным чемпионом мира по боксу во втором среднем дивизионе по версии WBC. Поединок в полутяжелой весовой категории станет для него дебютом.

    Последние бои: 5 последних боев с участием Бенавидеса закончились его победами. В предыдущем из них американец у досрочил Деметриуса Андраде в шестом раунде. Вообще, на данном отрезке 4 победы у Дэвида были досрочными.

    Состояние бойца: Бенавидес — главная угроза для второго среднего дивизиона. Американец в своей карьере не потерпел ни единого поражения. Он очень работоспособный боксер, который выбрасывает по 50 акцентированных ударов за раунд. Ударная мощь у него тоже очень солидная. При 28-ми победах 24 раза он выиграл досрочно.

    Александр Гвоздик

    Турнирное положение: Гвоздик бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC. Сейчас украинский ветеран располагается на второй строчке в рейтинге дивизиона по данной линии.

  • Порье не быть чемпионом UFC. Махачев поставил крест на титульных амбициях Дастина
  • Третья попытка Порье взять титул оказалась неудачной. Дастин проиграл Махачеву, упустив, возможно, последний шанс стать чемпионом UFC
  • 04/06/2024

    • Последние бои: Гвоздик не так давно вернулся на ринг. В феврале прошлого года он объявил о своем возвращении после четырехлетней паузы. За это время он одержал 3 победы. А всего за 5 предыдущих бою в его активе 4 выигрыша и одно поражение от Артура Бетербиева в титульном поединке.

    Состояние бойца: Гвоздику 37 лет, он не так давно объявил о своем возвращении после длительной паузы и дрался далеко с не самыми сильными соперниками в последнее время.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Украинский ветеран просто не готов к столь серьезному скачку в оппозиции.

    Статистика для ставок

    • Бенавидес выиграл все 28 поединков на профессиональном ринге

    • Гвоздик за 5 последних боев проиграл только один раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном противостоянии букмекеры отдают предпочтение Дэвиду Бенавидесу, на победу которого можно поставить за 1.16. На успех Александра Гвоздика предлагают поставить за 5.70.

    Прогноз: Бенавидес чаще всего побеждает нокаутами. Он превосходит своего нынешнего оппонента, в скорости работоспособности и силе удара. Между привычным для американца вторым средним дивизионом и полутяжелым весом разница всего в 3 кг. Дебют в этой категории точно не должен стать для него проблемой. У Гвоздика мало инструментов против такого серьезного соперника. Особенно с учетом того, что в 24-х из 28-ми случаев Бенавидес выиграл досрочно.

    Ставка: Досрочная победа Дэвида Бенавидеса за 1.61.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Эмбер — Брауэр
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Монтгомери — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Музетти — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  3.12
  • Прогноз на матч Ислочь — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Металлург Бекабад — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Валмиера — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Витебск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  4.95
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2024
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Германия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Германия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крузейро — Куяба
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бенавидес — Гвоздик. В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 16 июня пройдет титульный поединок за временный пояс WBC с участием Дэвида Бенавидеса и Александра Гвоздика в полутяжелом весе. Начало — 05:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Бенавидес — Гвоздик с коэффициентом 1.61.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры