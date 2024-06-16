Дэвид Бенавидес
Турнирное положение: Дэвид является временным чемпионом мира по боксу во втором среднем дивизионе по версии WBC. Поединок в полутяжелой весовой категории станет для него дебютом.
Последние бои: 5 последних боев с участием Бенавидеса закончились его победами. В предыдущем из них американец у досрочил Деметриуса Андраде в шестом раунде. Вообще, на данном отрезке 4 победы у Дэвида были досрочными.
Состояние бойца: Бенавидес — главная угроза для второго среднего дивизиона. Американец в своей карьере не потерпел ни единого поражения. Он очень работоспособный боксер, который выбрасывает по 50 акцентированных ударов за раунд. Ударная мощь у него тоже очень солидная. При 28-ми победах 24 раза он выиграл досрочно.
Александр Гвоздик
Турнирное положение: Гвоздик бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC. Сейчас украинский ветеран располагается на второй строчке в рейтинге дивизиона по данной линии.
Последние бои: Гвоздик не так давно вернулся на ринг. В феврале прошлого года он объявил о своем возвращении после четырехлетней паузы. За это время он одержал 3 победы. А всего за 5 предыдущих бою в его активе 4 выигрыша и одно поражение от Артура Бетербиева в титульном поединке.
Состояние бойца: Гвоздику 37 лет, он не так давно объявил о своем возвращении после длительной паузы и дрался далеко с не самыми сильными соперниками в последнее время.
Украинский ветеран просто не готов к столь серьезному скачку в оппозиции.
Статистика для ставок
- Бенавидес выиграл все 28 поединков на профессиональном ринге
- Гвоздик за 5 последних боев проиграл только один раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном противостоянии букмекеры отдают предпочтение Дэвиду Бенавидесу, на победу которого можно поставить за 1.16. На успех Александра Гвоздика предлагают поставить за 5.70.
Прогноз: Бенавидес чаще всего побеждает нокаутами. Он превосходит своего нынешнего оппонента, в скорости работоспособности и силе удара. Между привычным для американца вторым средним дивизионом и полутяжелым весом разница всего в 3 кг. Дебют в этой категории точно не должен стать для него проблемой. У Гвоздика мало инструментов против такого серьезного соперника. Особенно с учетом того, что в 24-х из 28-ми случаев Бенавидес выиграл досрочно.
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Ставка: Досрочная победа Дэвида Бенавидеса за 1.61.