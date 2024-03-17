В рамках турнира UFC Vegas 88 17 марта пройдет поединок Тая Туивасы и Марчина Тыбуры в тяжелом весе. Начало — 04:40 (мск). Туиваса — Тыбура: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Тай Туиваса

Турнирное положение: Полтора года назад австралийский тяжеловес числился в первой тройке тяжелого дивизиона и воспринимался, как потенциальный претендент на пояс. Однако череда неудач отбросила Туивасу на девятую позицию в рейтинге.

Последние бои: К очередному поединку Тай подходит на серии из трех досрочных поражений кряду. Но надо признать, что уровень оппозиции у австралийца был очень высокий. Он дрался с главными монстрами дивизиона и уступил Александру Волкову, Сергею Павловичу и Сирилу Гану.

Состояние бойца: Серия из трех поражений — это всегда неприятно, но нельзя сказать, что Туиваса на каком-либо спаде или пребывает в ужасной форме. Все упирается в класс бойца, а уровень его последних соперников просто выше, чем у самого Тая. В нынешних реалиях Туиваса не может конкурировать с бойцами из первой пятерки рейтинга.

Марчин Тыбура

Турнирное положение: Марчин Тыбура уже несколько лет располагается в топ-15 тяжеловесов. Но выше восьмого места в рейтинге он не поднимался. Сейчас поляк занимает десятую строчку в ростере.

Последние бои: У польского тяжеловеса 2 поражения и 3 победы в последних пяти поединках. Как и грядущий оппонент, он уступал более молодым и мастеровитым бойцам. Тыбура потерпел поражения в боях с Томом Аспиналлом и Александром Волковым. А побеждал он в последнее время ветеранов и середняков вроде Благоя Иванова.

Состояние бойца: На протяжении всей карьеры Марчин показывает относительно ровные выступления. В чем-то его история напоминает путь грядущего оппонента Тая Туивасы.

Различия между ними заключаются только в стилях. Надо признать, что с годами Марчин потерял свой нокаутирующий удар.

Статистика для ставок

Туиваса проиграл 3 предыдущих поединка кряду досрочно

5 из семи предыдущих побед Тыбуры были судейским решением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры не видят явного фаворита. Шансы бойцов на успех примерно равны. На победу Тая Туивасы предлагают поставить с коэффициентом 1.85. На успех Тыбуры предлагают сделать ставку за 2.03.

Прогноз: Оба бойца не в состоянии конкурировать с главными монстрами тяжелого дивизиона. Но все же у австралийца есть ряд преимуществ по отношению к Тыбуре. Во-первых, это более сильный удар и своими попаданиями Тай отправлял в нокдаун даже Сирила Гана. Во-вторых, это невероятная стойкость и воля к победе. Туиваса никогда не отступает назад и идет вперед, даже когда проигрывает. За счет своей активности у него есть шансы пройти Тыбуру.

Ставка: Победа Тая Туивасы за 1.85.