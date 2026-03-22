В очередном экспрессе разберем матчи в Первой лиге чемпионата России и испанской Сегунде. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 23 марта с коэффициентом для ставки за 5.35.

«Челябинск» — «Торпедо» Москва

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

«Челябинск» уверенно проводит сезон и закрепился в верхней части таблицы, продолжая борьбу за стыковые матчи. Команда Романа Пилипчука демонстрирует тактическую вариативность, опасна при стандартах и активно действует в атаке.

Прогнозы и ставки на футбол

Во второй части сезона уральцы одолели «Сокол», однако затем дважды разошлись миром — с костромским «Спартаком» (3:3) и «Волгой» (2:2). Хозяева подходят к матчу с минимальными кадровыми потерями, однако отсутствие Константина Кертанова из-за дисквалификации может сказаться на балансе в центре поля. Дома «Челябинск» остаётся крайне надёжным — команда ещё ни разу не проиграла на своём поле в текущем чемпионате.

«Торпедо» Москва заметно прибавило после зимнего перерыва. Возвращение Олега Кононова явно пошло на пользу: автозаводцы одержали две уверенные «сухие» виктории над «Черноморцем» и «Нефтехимиком», проиграв только «Родине».

Серьёзной проблемой «Торпедо» остаются выездные матчи: на чужих полях коллектив редко завоевывает очки и мало забивает. Наиболее вероятным исходом выглядит осторожная игра с небольшим количеством голов.

Ставка: ТБ 2 за 1.77.

«Родина» — «Чайка»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

Московская команда остаётся одним из лидеров чемпионата, однако ей по-прежнему мешает большое количество ничьих. После паузы подопечные Хуана Диаса обыграли «Шинник» и «Торпедо», но затем не удержали преимущество в матче со «СКА-Хабаровском», завершив встречу вничью.

В результате «Родина» идёт третьей в таблице. При этом атака действует стабильно — в каждом из трёх матчей после возобновления сезона команда забивала по два мяча. Состав хозяев близок к оптимальному, но серьёзной потерей станет отсутствие центрального защитника Миты Крижана, пропускающего встречу из-за дисквалификации.

«Чайка» проводит непростой сезон и находится в зоне вылета, однако в последних турах коллектив показал признаки улучшения. После поражения от «СКА-Хабаровска» команда обыграла «Сокол» и сыграла вничью с костромским «Спартаком», что должно добавить уверенности. Особенно заметен прогресс в обороне — за два последних матча пропущен всего один мяч.

Тем не менее, у гостей есть кадровые сложности: из-за травмы может не сыграть один из самых результативных футболистов «Чайки» Станислав Библик.

Ставка: Победа «Чайки» с форой (+1.5) гола за 1.70.

«Кастельон» — «Культураль Леонеса»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

Хозяева ещё недавно шли в числе лидеров, однако сейчас переживают спад. После удачной серии без поражений команда уступила три раза подряд. В итоге «Кастельон» откатился на пятое место и рискует выпасть даже из зоны плей-офф, если не стабилизирует результаты.

Кадровая ситуация остаётся благоприятной: из значимых потерь только дисквалификация защитника Жереми Мелло. Лидеры атаки продолжают демонстрировать хорошую форму, а на своём поле команда традиционно играет уверенно.

«Культураль Леонеса» находится в куда более тяжёлом положении. Команда не выигрывает уже 13 матчей подряд и располагается в зоне вылета. Смена тренера пока не принесла результата: при Рубене де ла Баррере коллектив проиграл все три встречи с общей разницей мячей 1:8.

Оба клуба в последнее время испытывают серьёзные проблемы в обороне и регулярно пропускают. Тем не менее, разница в классе, турнирная мотивация и фактор домашнего поля делают «Кастельон» фаворитом. Даже с учётом текущего спада хозяева выглядят более организованной командой, способной прервать неудачную серию и набрать важные три очка.

Ставка: Обе забьют за 1.78.

5.35 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

