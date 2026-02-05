«Лилль» разберется с «Мецем», от «Лидса» и «Ноттингема» не стоит ждать много голов

В очередном экспрессе разберем игры датской Суперлиги, французской Лиги 1 и АПЛ.

«Орхус» — «Оденсе»

Футбол. Чемпионат Дании. Суперлига

Этой встречей возобновляется чемпионат Дании после зимнего перерыва. После 18 туров в нем сенсационно лидирует «Орхус», возглавляемый молодым специалистом и довольно известным футболистом Якобом Поульсен («Монако», сборная Дания).

После 18 игр у команды 36 забитых мячей и 18 пропущенных голов. За время зимней паузы «Орхус» смог не только сохранить своих лидеров (Бех, Анстрад, Бежмо), но и подписать неплохого полузащитника Магнуса Кнудесена из немецкого «Хольштайна».

После возвращения в элиту датского футбола «Оденсе» зарекомендовал себя, как очень яркая команда со своим почерком и не боящаяся авторитетов. Большая заслуга в этом принадлежит немецкому тренеру Александру Зорнигеру.

Он привел с собой несколько футболистов, прошедших школу Первой и Второй Бундеслиги, самым известным из которых является Фитте Арп, которого в свое время приглашала «Бавария», но там из-за тяжелой травмы он закрепиться не смог. Теперь же в Дании он перезагружает карьеру и считается одной из самых ярких звезд лиги. В 18 играх «Оденсе» имеет разницу 32-37.

Наш прогноз: тотал больше 2,5 за 1,70.

«Мец» — «Лилль»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

По игре и составу «Мец» сейчас точно слабейшая команда Лиги 1 и по делу занимает последнюю строчку с 12 очками. Не так давно в отставку не совсем был отправлен главный тренер Стефан Ле Миньян, который вывел клуб из Лиги 2 и был конкурентоспособен в условиях скромных ресурсов.

Его сменщик Бенуа Тавено проиграл два последних матча. Сначала «Мец» на своем поле разгромно уступил «Лиону» (2:5), а в прошлом туре прямому конкуренту в борьбе за выживание «Анже» (0:1). Складывается впечатление, что новому наставнику не хватает опыта, он нигде и не работал раньше в хороших командах.

После зимней паузы «Лилль» вообще не похож на себя образца первой части сезона, терпя одно поражение за другим. К этой игре команда Бруно Женезьо подходит серией из четырех поражений кряду в чемпионате.

Тем не менее, даже в таком состоянии «Лилль» должен обыгрывать еще более невзрачный «Мец». По составу и уровню своей игры «доги» точно сильнее. Также команда неплохо поработала на зимнем трансферном окне, подписав Гаэтана Перрена, не сумевшего закрепиться в «Краснодаре». По меркам Лиги 1 это то-игрок, есть и другие неплохие покупки, да и лазарет постепенно пустеет.

Наш прогноз: победа гостей за 1,78.

«Лидс» — «Ноттингем»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

Прошлая игра против «Арсенала» (0:4) для «Лидса» откровенно не удалась и команда потерпела абсолютно заслуженное поражение, почти ничего не создав в атаке. «Канониры» смогли отрезать лидера атак Доминика Калверта-Льюина, оставив его на сухом пайке.

Ранее «павлины» сыграли в гостях вничью с «Эвертоном» (1:1) и победили на своем поле в чемпионате «Фулхэм» со счетом 1:0. Вообще, после того, как Даниэль Фарке поменял игровую схему и перешел на три центральных защитника, «Лидс» стал играть очень прагматично.

После 24 туров «Ноттингем» идет вровень в турнирной таблице с «Лидсом», набрав по 26 очков. Команды оторвались сейчас от зоны вылета на 6 очков. После назначения Шона Дайча «лесники» в первую очередь уделяют внимание обороне и перешли на силовой футбол.

Также команда не очень любит играть «первым номером» (как и теперешний «Лидс») и предпочитает ловить соперников на контратаках. В прошлом туре «Ноттингем» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), а до этого обыграла «Брентфорд» (2:0) в гостях. Из приобретений стоит выделить Лукку, но он сидел в глубоком запасе «Наполи».

Наш прогноз: тотал меньше 2,5 за 1,75.

Общий коэффициент — 5,30.