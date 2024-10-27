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    «Зенит» победит «Локомотив», «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» забьют друг другу

    Экспресс дня 27 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 октября
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    Клаудиньо
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, России и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Вест Хэм» находится на 15-м месте в таблице. У клуба 8 очков по итогам восьми матчей. «Вест Хэм» одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

    В октябре «Вест Хэм» одну встречу выиграл и одну проиграл. 5 октября команда дома разгромила «Ипсвич» 4:1, а затем с таким же счетом уступила в гостях «Тоттенхэму».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» на этой неделе провел сложный матч в Лиге Европы. Команда на выезде встречалась с «Фенербахче». Игра завершилась со счетом 1:1.

    Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем матче. Последний раз команды играли друг с другом в начале февраля. Тогда «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Вест Хэм» со счетом 3:0.

    Ставка: Обе забьют за 1.48.

    «Зенит» — «Локомотив»

    Футбол. Чемпионат России

    Выигрышная серия «Зенита» составляет пять матчей. В октябре команда побеждает в каждой встрече. Последний раз подопечные Сергея Семака проигрывали 28 сентября — это было в поединке с «Краснодаром» (0:2).

    «Зенит» находится на 2-м месте в таблице. У клуба 29 очков по итогам 12 матчей.

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    «Локомотив» до этого некоторое время лидировал, но сейчас команда замыкает топ-3. В активе железнодорожников 27 очков.

    «Зенит» в текущем месяце набрал отличный ход. Вдобавок команда играет дома. «Локомотиву» будет трудно ловить соперника на контратаках. Скорее всего, хозяевам удастся завоевать три очка.

    Ставка: Победа «Зенита» за 1.65.

    «Бетис» — «Атлетико»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Бетис» хорошо выступает в нынешнем сезоне. Команда находится на 7-м месте в таблице. Набрано 15 очков в 10 матчах.

    Октябрь «Бетис» начал с двух поражений. Команда уступила «Легии» и «Севилье» с одинаковым счетом 0:1. Однако затем «Бетис» одолел «Осасуну» и разошелся миром с «Копенгагеном».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    «Атлетико» замыкает таблицу топ-3. Клуб набрал 20 очков в 10 встречах. В нынешнем сезоне Ла Лиги «матрасники» еще ни разу не проигрывали.

    На этой неделе «Атлетико» шокировал фанатов в Лиге чемпионов. Мадридский клуб дома неожиданно уступил «Лиллю». «Матрасники» нацелены победить и реабилитироваться перед болельщиками.

    Ставка: «Бетис» не проиграет за 1.61.

    Общий коэффициент — 3.93.

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    Экспресс дня 27 октября: прогноз, ставка (3.93), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Экспресс. «Зенит» победит «Локомотив», «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» забьют друг другу
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