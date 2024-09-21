В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Бундеслиге и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вердер» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

Тревожно сейчас в Бремене, местные понимают, что в субботу их любимый «Вердер» ждет настоящее испытание.

«Бавария» едет в гости к «музыкантам» после победы над загребским «Динамо». Здесь важно уточнить: Рекордмайстер выиграл у хорватов со счетом 9:2. Да, «Бавария» забила девять мячей в одном матча, а четырех из них в активе Гарри Кейна.

Кроме того, в прошлую субботу команда Венсана Компани устроила шоу на поле «Хольштайна». Здесь мюнхенская машина одержала победу со счетом 6:2.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

В общем, может, «Вердер» даже забьет — «Бавария» действительно не всегда аккуратно играет в обороне. Но при этом нет никаких сомнений в том, что у защиты хозяев нет шансов в противостоянии с нападением гостей.

Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.93.

«Ливерпуль» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ливерпуль» в прошлом туре АПЛ сенсацинно проиграл «Ноттингем Форест» (0:1), шокировав не только заполненный до отказа «Энфилд», но и всех, кто уже по привычке добавил домашнюю победу «красных» в свой экспресс.

Это факт — ни у кого не было ни малейших сомнений в том, что один из претендентов на титул отдаст очки команде, которая в прошлом сезоне была близка к вылету в Чемпионшип. А тем более после того, как «Ливерпуль» уверенно разобрался на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Но в итоге «Ливерпуль» провел пока что худший матч под руководством Арне Слота. Неприятно, однако, может, это даже к лучшему — теперь «красные» точно знают, как не надо играть. По содержанию это действительно был тихий ужас.

Самое главное, что «Ливерпуль» в кротчайшие сроки провел качественную работу над ошибками, в чем можно было убедиться в начале недели. Команда Слота одержала уверенную победу над «Миланом» (3:1) в Лиге чемпионов.

Скорее всего, не меньше трех в предстоящем матче получит и «Борнмут».

Ставка: тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 1.87.

«Тоттенхэм» — «Брентфорд»

Футбол. Чемпионат Англии

Где там «Тоттенхэм»? Кажется, всё очень плохо — «шпоры» всего лишь 13-е. Возможно, пока рано паниковать, все-таки позади лишь четыре тура, однако уже сейчас есть ощущение, что ничего хорошего в этом сезоне их не ждет.

В прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Арсеналу» (0:1), а перед этим было поражение от «Ньюкасла» (1:2).

Свою пока что единственную победу в рамках чемпионата «Тоттенхэм» одержал в домашнем матче против разваливающегося «Эвертона» (4:0).

«Брентфорд» на прошлой неделе удивил в матче с «Манчестер Сити» (1:2). Несмотря на поражение, команда Томаса Франка показала очень достойный футбол. Только в первом тайме действующий чемпион мог запросто получить два-три мяча.

Прогнозы и ставки на АПЛ

С такой игрой «Брентфорд» вполне может рассчитывать как минимум на один забитый мяч и на поле «Тоттенхэма».

Ставка: обе команды забьют за 1.53.

Общий коэффициент — 5.52.