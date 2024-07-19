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    «Черно Море» возьмет верх над ЦСКА 1948, «Шленск» и «Лехия Гданьск» забьют друг другу

    Экспресс дня 19 июля. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 июля
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    «Черно Море» начнет новый чемпионат с победы?
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Польши, Болгарии и Литвы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Черно Море» — ЦСКА 1948

    Футбол. Чемпионат Болгарии

    «Черно Море» последние официальные матчи провел два месяца назад. В концовке чемпионата Болгарии команда смогла выиграть три поединка кряду. Сможет ли «Черно Море» удачно стартовать в новом сезоне?

    Ранее «Черно Море» провел товарищеский матч с «Фратрией». Поединок состоялся 10 июля. «Черно Море» уступил со счетом 0:1.

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    • ЦСКА 1948 является андердогом предстоящего матча. У команды немного шансов на победу. Однако гостей нельзя недооценивать. Их контратаки вполне могут завершиться взятием ворот.

    В июле ЦСКА 1948 провел две товарищеских встречи. Клуб уступил «Марибору» и загребскому «Динамо» с общим счетом 3:8.

    Ставка: Победа «Черно Море» за 1.76.

    «Шленск Вроцлав» — «Лехия Гданьск»

    Футбол. Чемпионат Польши

    «Шленск Вроцлав» постарается порадовать болельщиков в домашнем матче на старте чемпионата. Эксперты уверены в победе хозяев. Сбудутся ли эти прогнозы?

    В рамках подготовки к новому сезону «Шленск Вроцлав» 3 июля провел товарищеский матч с пражской «Славией». Команда потерпела поражение со счетом 0:2.

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    «Лехия Гданьск» в прошедшем сезоне выступала в Первой лиге. Однако клуб смог повыситься в классе. Главная задача — удержаться в элитном дивизионе и не вылететь обратно.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В июле «Лехия Гданьск» провела два товарищеских матча и ни разу не победила. Были зафиксированы две ничьи с «Хойничанкой» и варшавской «Легией».

    Ставка: Обе команды забьют за 1.82.

    «Джюгас» — «Хегельманн»

    Футбол. Чемпионат Литвы

    «Джюгас» в чемпионате Литвы находится на 4-м месте. В активе клуба 30 очков по итогам 21 матча. «Джюгас» одержал 8 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

    На своем поле «Джюгас» играет достаточно успешно. Команда почти всё время набирает очки. В последних десяти домашних встречах «Джюгас» потерпел только два поражения.

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    • «Хегельманн» в нынешнем сезоне борется за медали. Команда находится на 2-й позиции. В 22-х матчах набрано 42 очка.

    Из предыдущих десяти встреч «Хегельманн» проиграл лишь одну. 23 июня клуб уступил «Кауно Жальгирис» со счетом 1:4.

    Ставка: Победа «Хегельманна» за 1.70.

    Общий коэффициент — 5.44.

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    Экспресс дня 19 июля: прогноз, ставка (5.44), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Экспресс. «Черно Море» возьмет верх над ЦСКА 1948, «Шленск» и «Лехия Гданьск» забьют друг другу
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