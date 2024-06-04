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    Все новости спорта

    Италия одолеет Турцию, Португалия и Финляндия забьют друг другу

    Экспресс дня 4 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 июня
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    Сборная Швейцарии
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Швейцария — Эстония

    Футбол. Товарищеский матч

    Швейцарцы являются безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Сенсация вряд ли произойдет. Соперник слишком слаб и не способен преподнести сюрприз.

    В 2024 году Швейцария провела два товарищеских матча. Сначала была ничья с Данией (0:0), а затем — минимальная победа над Ирландией (1:0).

    Результаты сборной Эстонии провальные. Весной команда оказалась в стыковых матчах Евро-2024. Однако уже в первом раунде было разгромное поражение. Эстонцы по всем статьям уступили Польше со счетом 1:5.

    Последний матч Эстония провела 26 марта. Команда проиграла сборной Финляндии со счетом 1:2.

    У швейцарцев вряд ли возникнут проблемы. В последних десяти матчах Эстония потерпела 9 поражений.

    Ставка: Победа Швейцарии с форой (-1.5) за 1.46.

    Португалия — Финляндия

    Футбол. Товарищеский матч

    Португалия готовится к выступлению на Евро-2024. Команда является одним из фаворитов турнира. Первый спарринг пройдет с командой Финляндии.

    Предстоящий матч пропустит главная португальская звезда — Криштиану Роналду. Тренерский штаб предоставил форварду недельный отпуск. Но и без Роналду у Португалии есть немало футболистов, которые способны решить исход матча.

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    Финляндия весной принимала участие в стыках. Но завоевать путевку в финальную часть Евро-2024 не вышло. Команда в плей-офф проиграла Уэльсу со счетом 1:4 и сразу выбыла из борьбы.

    Последний матч финны провели 26 марта. Тогда в товарищеском поединке со счетом 2:1 была обыграна Эстония.

    Ставка: Обе забьют за 2.08.

    Италия — Турция

    Футбол. Товарищеский матч

    Итальянцы в скором времени приступят к защите титула на Евро. Сможет ли команда повторить успех? Сейчас есть возможность проверить силы в товарищеских встречах.

    В марте Италия провела два товарищеских матча. Были одержаны две победы. Команда взяла верх над Венесуэлой (2:1) и Эквадором (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Турция надеется как можно лучше выступить на Евро-2024. Задача минимум — выйти в плей-офф. Турки попали в один квартет с Грузией, Португалией и Чехией.

    В марте Турция разочаровала своих поклонников. Были проиграны обе товарищеские встречи. Турки уступили Венгрии (0:1) и Австрии (1:6).

    Ставка: Победа Италии за 1.60.

    Общий коэффициент — 4.85.

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    Экспресс дня 4 июня. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 4 июня с коэффициентом 4.85.
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