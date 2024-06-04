В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Швейцария — Эстония

Футбол. Товарищеский матч

Швейцарцы являются безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Сенсация вряд ли произойдет. Соперник слишком слаб и не способен преподнести сюрприз.

В 2024 году Швейцария провела два товарищеских матча. Сначала была ничья с Данией (0:0), а затем — минимальная победа над Ирландией (1:0).

Результаты сборной Эстонии провальные. Весной команда оказалась в стыковых матчах Евро-2024. Однако уже в первом раунде было разгромное поражение. Эстонцы по всем статьям уступили Польше со счетом 1:5.

Последний матч Эстония провела 26 марта. Команда проиграла сборной Финляндии со счетом 1:2.

У швейцарцев вряд ли возникнут проблемы. В последних десяти матчах Эстония потерпела 9 поражений.

Ставка: Победа Швейцарии с форой (-1.5) за 1.46.

Португалия — Финляндия

Футбол. Товарищеский матч

Португалия готовится к выступлению на Евро-2024. Команда является одним из фаворитов турнира. Первый спарринг пройдет с командой Финляндии.

Предстоящий матч пропустит главная португальская звезда — Криштиану Роналду. Тренерский штаб предоставил форварду недельный отпуск. Но и без Роналду у Португалии есть немало футболистов, которые способны решить исход матча.

Финляндия весной принимала участие в стыках. Но завоевать путевку в финальную часть Евро-2024 не вышло. Команда в плей-офф проиграла Уэльсу со счетом 1:4 и сразу выбыла из борьбы.

Последний матч финны провели 26 марта. Тогда в товарищеском поединке со счетом 2:1 была обыграна Эстония.

Ставка: Обе забьют за 2.08.

Италия — Турция

Футбол. Товарищеский матч

Итальянцы в скором времени приступят к защите титула на Евро. Сможет ли команда повторить успех? Сейчас есть возможность проверить силы в товарищеских встречах.

В марте Италия провела два товарищеских матча. Были одержаны две победы. Команда взяла верх над Венесуэлой (2:1) и Эквадором (2:0).

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Турция надеется как можно лучше выступить на Евро-2024. Задача минимум — выйти в плей-офф. Турки попали в один квартет с Грузией, Португалией и Чехией.

В марте Турция разочаровала своих поклонников. Были проиграны обе товарищеские встречи. Турки уступили Венгрии (0:1) и Австрии (1:6).

Ставка: Победа Италии за 1.60.

Общий коэффициент — 4.85.