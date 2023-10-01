В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Атлетико» — «Кадис»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетико» на этой неделе уже успел выиграть у «Осасуны» (2:0). Одним из лучших в составе «матрасников» снова был Антуан Гризманн.

А вот Альваро Мората на этот раз разочаровал, не сумев доиграть матч из-за удаления. В этом плане он серьезно подвел команду.

В принципе, успех команды Диего Симеоне в Памплоне не удивил, несмотря на то, что там, как правило, никогда не бывает легко.

Изначально было ясно, что «Атлетико» после яркой победы над «Реалом» в минувшие выходные поставит на место и середняка.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Кадис» проиграл лишь один из пяти матчей (в трех случаях была зафиксирована ничья), но в Мадриде команда Серхио Гонсалеса вряд ли выстоит. «Атлетико» справится с гостями и без Мораты.

Ставка: победа «Атлетико» + тотал больше 1,5 за 1.65.

«Рома» — «Фрозиноне»

Футбол. Чемпионат Италии

Одна победа в шести турах, пять очков и 16-е место в турнирной таблице Серии А — чьи это достижение? Может, «Фрозиноне»?

Нет, это главная информация о печальном старте «Ромы» в новом сезоне. Несколько дней назад римляне получили полную кошелку от «Дженоа». Игра в Генуе завершилась для них поражением со счетом 1:4.

Все было настолько плохо, что Жозе Моуринью даже не пытался искать оправдания, хотя ему это, как известно, несвойственно.

А теперь команду «Особенного» ждет встреча с соперником, который ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах.

На днях «Фрозиноне» поделил очки с «Фиорентиной», а еще раньше выиграл у «Аталанты» и «Сассуоло».

В общем, у «Ромы» снова будут проблемы. Моуринью явно перестал контролировать ситуацию.

Ставка: обе команды забьют за 1.98.

«Аталанта» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии

Третья команда чемпионата против четвертой — очень даже привлекательная афиша. Вот только глядя на игру «Ювентуса», несложно догадаться, что по содержанию матч вряд ли сильно понравится болельщикам.

Во вторник «Юве» выиграл на своем поле у «Лечче» (1:0). По результату — хорошо, а вот по игре — тихий ужас.

Сложно сказать, почему в клубе терпят Массимилиано Аллегри, с таким составом команда может и должна играть гораздо лучше. А сейчас это просто какие-то мучения.

Все прогнозы на Серию А

«Аталанта» выиграла четыре из шести предыдущих матчей в Серии А. И здесь, прежде всего, интересно, что клуб из Бергамо еще ни разу не терял очки на своем поле.

В принципе, «Аталанте» по силам продлить домашнюю серию. На прошлой неделе «Сассуоло» разбил «Юве» со счетом 4:2, подтвердив, что в игре одного из претендентов на Скудетто немало уязвимых мест.

Ставка: ничья или победа «Аталанты» за 1.52.

Общий коэффициент — 4.96.