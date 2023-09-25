В этом экспрессе поставим на матчи чемпионатов Швеции, Латвии и Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Хальмстад» — «Эльфсборг»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Хальмстад» еще вполне может по итогам сезона вернуться в первую шведскую лигу. За семь туров до финиша в элите он идет пока десятым, но от опасной зоны оторвался всего на шесть пунктов.

«Сине-белые» неудачно проводят финишный отрезок чемпионата, выиграв только один поединок из девяти последних. Помимо этого, в данном отрезке они расписали три мировые и потерпели пять поражений. Также стоит отметить, что семь из девяти этих встреч были верховыми.

«Эльфсборг» же ведет борьбу за золотые медали данного первенства. Сейчас клуб идет на второй позиции, но лидеру чемпионата уступает всего лишь один балл.

«Желто-черные» провалили свои две последние игры, проиграв всухую довольно-таки посредственным командам. Перед этим же они выиграли три встречи из четырех при одном фиаско.

В данном противостоянии напрашивается ставка на голы, ведь хозяева этот сезона проводят довольно-таки результативно, а гости будут всеми силами стремиться прервать свою голевую засуху.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

«Рига» — «Лиепая»

Футбол. Чемпионат Латвии

«Рига» в этом сезоне ведет спор с «РФШ» за победу в чемпионате Латвии. За семь туров до финиша «львы» идут во главе турнирной таблице, но конкурента опережают всего на три балла.

Столичный клуб неудачно провел две последние игры в чемпионата, набрав в них всего лишь один балл, а несколько дней тому назад переиграл как раз предстоящего противника в матче кубка страны 2:1.

«Лиепая» же в лучшем случае сможет финишировать лишь на третьей позиции в турнирной таблице латвийского первенства. На данный момент она идет пятой, но от третьей строки отстает всего на два очка.

Коллектив проиграл две свои последние проведенные игры. Однако перед этим он не знал горечи поражений на протяжении семи поединков, выиграв за этот период четыре раза.

«Рига» и на этот раз должна доказать свое превосходство на «Лиепаей», и наверняка это сделает в результативном поединке.

Ставка: победа «Риги» + ТБ 2,5 за 1.50.

«Голуэй» — «Финн Харпс»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Голуэй» еще несколько туров тому назад официально оформил свое возвращение в элиту ирландского футбола. «Бордово-голубые» на протяжении всего сезона демонстрировали отменный футбол и закономерно задолго до финиша стали победителями первой лиги.

Пока за 31 проведенный матч коллектив потерпел лишь два фиаско и добился 25 побед. Причем забить команда смогла аж 82 гола при всего лишь 16 пропущенных.

Все прогнозы на футбол

«Финн Харпс», который в прошлом сезоне вылетел из Премьер-лиги, шансов вернуться туда сходу не имел. Команда слабо выступила в этом чемпионата и сейчас идет предпоследней.

Коллектив смог выиграть только семь встреч из 31 проведенной. К этой же игр он подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал две мировые и потерпел шесть неудач, причем большинство из них с крупным счетом.

«Голуэй» в свое удовольствие уже доигрывает чемпионат и наверняка захочет порадовать своих зрителей очередной уверенной победой.

Ставка: победа «Голуэй» с форой (-2) за 1.53.

Общий коэффициент — 4.13.