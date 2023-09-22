В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Монако» — «Ницца»

Футбол. Чемпионат Франции

Команда Головина в прошлом чемпионате Франции выступила не лучшим образом и пролетела мимо еврокубков. В этом же сезоне монегаски после пяти туров единолично возглавляют турнирную таблицу.

«Монако» смог выиграть три поединка и дважды сыграть вничью. Одна из мировых пришлась на прошлый тур — в гостях с «Лорьяном» 2:2. Отметим, что все игры с участием монегасков в новом чемпионате были только верховыми.

В прошлом розыгрыше чемпионата Франции «Ницца» финишировала аж в середине турнирной таблицы, существенно проиграв позициям, которые квалифицировались в еврокубки.

В новом же первенстве «орлята» смотрятся неплохо и пока не уступали. Начали они чемпионат с трех мировых кряду, после чего одолели на своем поле 2:0 «Страсбур» и на выезде в прошлом туре сам «ПСЖ» 3:2.

Скорее всего, этот поединок также будет результативным, ведь оба коллектива в новом сезоне демонстрируют отменную игру в атаке.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.60.

«Алавес» — «Атлетик»

Футбол. Чемпионат Испании

«Алавес» прошлый сезон провел во втором дивизионе, где финишировал на четвертой строке в таблице и через стыковые матчи пробился в элиту.

И в Примере «славные» набрали шесть баллов в пяти проведенных играх, выиграв обе домашние поединка, но проиграв три встречи на выезде. В минувшем туре они в гостях уступили «Райо Вальекано» 0:2.

Коллектив из Бильбао прошлый чемпионат завершил на восьмой позиции, проиграв лишь два очка седьмому еврокубковому месту. В новом же розыгрыше Примеры баски пока идут в группе лидеров.

Начал «Атлетик» чемпионат с домашнего фиаско от «Реала» 0:2, после чего не уступал, раз сыграв вничью и добившись трех выигрышей. Один из них был в прошлом туре на своем поле над «Кадисом» 3:0.

В очных поединках этих клубов вырисовывается интересный факт: семь из восьми их последних встреч были низовыми. Так что не исключаем, что и этот раз с голами будет туго.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.50.

«Штутгарт» — «Дармштадт»

Футбол. Чемпионат Германии

«Штутгарт» в прошлом сезоне только после стыковых игр избежал понижения в классе, переиграв в двух матчах «Гамбург». А вот в новом розыгрыше Бундеслиги он идет сейчас в топ-4.

«Швабы» за четыре проведенные игры потерпели одно фиаско и добились трех выигрышей, выдавая в каждом поединке очень результативные исходы. В прошлом туре они в гостях одолели «Майнц» 3:1.

Все прогнозы на футбол

«Дармштадт» прошлый сезон провел во втором по рангу дивизионе Германии и занял там второе место, благодаря чему получил прямой билет в элитный немецкий дивизион.

Однако в элите команда пока никак не может освоиться. Стартовала она с четырех поражений подряд и только в прошлом матче смогла не уступить, поделив очки на своем поле с гладбахской «Боруссией» 3:3.

В данном поединке ставим на верховой исход, так как у «Штутгарта» в этом сезоне пока одна из лучших атак, а у «Дармштадта» одна из самых дырявых оборон.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.60.

Общий коэффициент — 3.84.