В предстоящем экспрессе поставим на три поединка квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Косово — Андорра

Футбол. Отбор Евро-2024

Сборная Косово стартовала в этой отборочной компании с выездной мировой против команды Израиля со счетом 1:1. Причем косовары забили первыми и еще один их гол отменил ВАР.

Напомним, что в прошлом отборе к чемпионату Европы балканцы были близки в выходу в финальную часть, но проиграли в плей-офф Македонии. Сейчас же у Косово 4-матчевая серия без фиаско, в которой была одна виктория и четыре мировые.

Сборная Андорры — это андердог европейского футбола. В отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы она занимает, как правило, последние позиции.

Данный же турнир «почтальоны» начали с домашнего поражения от команды Румынии со счетом 0:2. И это стал для них третий подряд проигрыш, а выиграть они не могут вот уже четыре встречи подряд.

Более сильная сборная Косово при своих зрителях обязана брать три очка в игре с таким соперником. Ожидаем, что хозяева выиграют всухую.

Ставка: Косово победит и не пропустит за 1.55.

Румыния — Белоруссия

Футбол. Отбор Евро-2024

Национальная команда Румынии данную квалификационную компанию начала с уверенной гостевой победы над Андоррой со счетом 2:0. И данный выигрыш стал для нее третьим за последние пять игр при одном фиаско и ничьей.

Напомним, что отборы к ЧЕ-2020 и ЧМ-2022 «желтые» провели слабо и не смогли отобраться в финальные части. Румыны были очень близки к успеху в квалификации к мундиалю, но проиграли очко второй Македонии.

Сборная Белоруссии продолжает свое падение. Первый тур квалификации Евро-2024 она провалила полностью, крупно уступив Швейцарии со счетом 0:5, пропусти три мяча уже за первые полчаса игры.

У белорусов всего лишь одна виктория за последние девять встреч, да и та была добыта в товарняке над слабенькой Сирией. Помимо нее, в этот период они еще трижды сыграли вничью и потерпели пять фиаско.

Румыны по все компонентам сильнее гостей и на своей территории должны брать три очка.

Ставка: победа Румынии с форой (-1) за 1.64.

Швейцария — Израиль

Футбол. Отбор Евро-2024

Сборная Швейцарии отлично стартовала в данной отборочной компании, разгромив в выездной игре Белоруссию со счетом 5:0, решив исход поединка еще в первые полчаса, забив три гола.

Напомним, что зимой швейцарцы приняли участие в ЧМ-2022 в Катаре и смогли там выйти из непростой группы, но в 1/8 финала были разгромлены Португалией 1:6.

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В первом туре квалификационного этапа Евро-2024 сборная Израиля расписала домашнюю мировую с командой Косово, сыграв 1:1. Причем хозяевам пришлось даже отыгрываться.

Стоит отметить, что в отрезке последних девяти игр во всех турнирах израильтяне проиграли только дважды, четыре поединка они еще свели вничью и смогли выиграть всего три матча.

Наверняка швейцарцы закрепят свой успех первого тура и разживутся очередными тремя очками.

Ставка: победа Швейцарии с форой (-1) за 1.56.

Общий коэффициент — 3.96.