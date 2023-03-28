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    Румыны и швейцарцы закрепят свой успех, а косовары добудут первую викторию

    Экспресс дня 28 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 марта
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    Сборная Швейцарии
    В предстоящем экспрессе поставим на три поединка квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Косово — Андорра

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Сборная Косово стартовала в этой отборочной компании с выездной мировой против команды Израиля со счетом 1:1. Причем косовары забили первыми и еще один их гол отменил ВАР.

    Напомним, что в прошлом отборе к чемпионату Европы балканцы были близки в выходу в финальную часть, но проиграли в плей-офф Македонии. Сейчас же у Косово 4-матчевая серия без фиаско, в которой была одна виктория и четыре мировые.

    Сборная Андорры — это андердог европейского футбола. В отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы она занимает, как правило, последние позиции.

    Данный же турнир «почтальоны» начали с домашнего поражения от команды Румынии со счетом 0:2. И это стал для них третий подряд проигрыш, а выиграть они не могут вот уже четыре встречи подряд.

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    • Более сильная сборная Косово при своих зрителях обязана брать три очка в игре с таким соперником. Ожидаем, что хозяева выиграют всухую.

    Ставка: Косово победит и не пропустит за 1.55.

    Румыния — Белоруссия

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Национальная команда Румынии данную квалификационную компанию начала с уверенной гостевой победы над Андоррой со счетом 2:0. И данный выигрыш стал для нее третьим за последние пять игр при одном фиаско и ничьей.

    Напомним, что отборы к ЧЕ-2020 и ЧМ-2022 «желтые» провели слабо и не смогли отобраться в финальные части. Румыны были очень близки к успеху в квалификации к мундиалю, но проиграли очко второй Македонии.

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    Сборная Белоруссии продолжает свое падение. Первый тур квалификации Евро-2024 она провалила полностью, крупно уступив Швейцарии со счетом 0:5, пропусти три мяча уже за первые полчаса игры.

    У белорусов всего лишь одна виктория за последние девять встреч, да и та была добыта в товарняке над слабенькой Сирией. Помимо нее, в этот период они еще трижды сыграли вничью и потерпели пять фиаско.

    Румыны по все компонентам сильнее гостей и на своей территории должны брать три очка.

    Ставка: победа Румынии с форой (-1) за 1.64.

    Швейцария — Израиль

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Сборная Швейцарии отлично стартовала в данной отборочной компании, разгромив в выездной игре Белоруссию со счетом 5:0, решив исход поединка еще в первые полчаса, забив три гола.

    Напомним, что зимой швейцарцы приняли участие в ЧМ-2022 в Катаре и смогли там выйти из непростой группы, но в 1/8 финала были разгромлены Португалией 1:6.

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    В первом туре квалификационного этапа Евро-2024 сборная Израиля расписала домашнюю мировую с командой Косово, сыграв 1:1. Причем хозяевам пришлось даже отыгрываться.

    Стоит отметить, что в отрезке последних девяти игр во всех турнирах израильтяне проиграли только дважды, четыре поединка они еще свели вничью и смогли выиграть всего три матча.

    Наверняка швейцарцы закрепят свой успех первого тура и разживутся очередными тремя очками.

    Ставка: победа Швейцарии с форой (-1) за 1.56.

    Общий коэффициент — 3.96.

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    Экспресс дня 28 марта: прогноз, ставка (3.96), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Экспресс. Румыны и швейцарцы закрепят свой успех, а косовары добудут первую викторию
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