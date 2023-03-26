В очередном экспрессе рассмотрим несколько матчей отборочного турнира Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Англия — Украина

Футбол. Отборочный турнир Евро-2024

Англичане начали квалификацию с гостевой победы на Италией (2:1). Безусловно, это серьезная заявка на первое место в группе.

Однако стоит отметить, что команда Гарета Саутгейта в каких-то моментах совершенно не впечатлила.

Англия здорово провела первый тайм, забила два мяча, но после перерыва просто развалилась — итальянцы чудом не сравняли счет.

Примечательно, что Англия доигрывала встречу в меньшинстве. На 80-й минуте с поля был удален Люк Шоу.

Сборная Украины тем временем несколько дней назад провела товарищеский матч с резервной командой «Брентфорда». Украины одержали победу со счетом 2:0.

Несмотря на то, что в составе Украины есть несколько классных игроков, вряд ли Англия потеряет очки в предстоящем матче. После непростого матча с Италией англичане поняли, что на таком уровне ни в коем случае нельзя расслабляться.

Вполне вероятно, что сбораня Англии выиграет с разницей в два-три мяча.

Ставка: победа сборной Англии с форой (-1,5) за 1.84.

Люксембург — Португалия

Отборочный турнир Евро-2024

Португальцы в четверг разбили на своем поле Лихтенштейн — 4:0. В принципе, ничего другого в этой игре и не ждали.

Главным событием матча стал дубль неугомонного Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» реализовал пенальти и нанес результативный удар со штрафного.

К слову, это был первый матч сборной Португалии под руководством Роберто Мартинеса, который ранее возглавлял команду Бельгии.

Люксембург тем временем начал отбор на Евро с ничьей в матче со Словакией — 0:0. И для гостевой игры это просто шикарный результат.

Примечательно, что сборная Люксембурга ни разу не проиграла в шести предыдущих матчах. При этом в пяти случаях была зафиксирована ничья.

Но в данном случае вряд ли есть смысл рассуждать об интриге. На этот раз Люксембург ждет встреча с одной из лучших сборных Европы.

И здесь уместно напомнить, что в отборе на ЧМ-2022 португальцы дважды выиграли у Люксембурга — 3:1 в гостях и 5:0 дома. Вряд ли Криштиану упустит шанс забить очередные голы за национальную команду.

Ставка: тотал Португалии больше 2,0 за 1.41.

Мальта — Италия

Отборочный турнир Евро-2024

Сборная Италии в первом туре проиграла Англии — 1:2. Но надо признать, что «Скуадра Адзурра» не заслуживала поражения.

Во втором тайме у команды Роберто Манчини было колоссальное преимущество. С одной стороны, можно говорить про невезение — после перерыва соперник действительно с трудом справлялся с итальянскими атаками.

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Итальянцы остались без набранных очков из-за ошибок в первом тайме. Но судя по второй половине игры, Манчини и команда уже сделали правильные выводы.

Скорее всего, сборная Италии задавит Мальту, которая начала отбор с поражения от Северной Ирландии.

Ставка: тотал сборной Италии больше 2,5 за 1.69.

Общий коэффициент — 4.38.