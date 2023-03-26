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    Англия обыграет Украину, а Роналду вскроет оборону Люксембурга

    Экспресс дня 26 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 марта
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    Криштиану Роналду
    В очередном экспрессе рассмотрим несколько матчей отборочного турнира Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Англия — Украина

    Футбол. Отборочный турнир Евро-2024

    Англичане начали квалификацию с гостевой победы на Италией (2:1). Безусловно, это серьезная заявка на первое место в группе.

    Однако стоит отметить, что команда Гарета Саутгейта в каких-то моментах совершенно не впечатлила.

    Англия здорово провела первый тайм, забила два мяча, но после перерыва просто развалилась — итальянцы чудом не сравняли счет.

    Примечательно, что Англия доигрывала встречу в меньшинстве. На 80-й минуте с поля был удален Люк Шоу.

    Сборная Украины тем временем несколько дней назад провела товарищеский матч с резервной командой «Брентфорда». Украины одержали победу со счетом 2:0.

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    • Несмотря на то, что в составе Украины есть несколько классных игроков, вряд ли Англия потеряет очки в предстоящем матче. После непростого матча с Италией англичане поняли, что на таком уровне ни в коем случае нельзя расслабляться.

    Вполне вероятно, что сбораня Англии выиграет с разницей в два-три мяча.

    Ставка: победа сборной Англии с форой (-1,5) за 1.84.

    Люксембург — Португалия

    Отборочный турнир Евро-2024

    Португальцы в четверг разбили на своем поле Лихтенштейн — 4:0. В принципе, ничего другого в этой игре и не ждали.

    Главным событием матча стал дубль неугомонного Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» реализовал пенальти и нанес результативный удар со штрафного.

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    • К слову, это был первый матч сборной Португалии под руководством Роберто Мартинеса, который ранее возглавлял команду Бельгии.

    Люксембург тем временем начал отбор на Евро с ничьей в матче со Словакией — 0:0. И для гостевой игры это просто шикарный результат.

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    Примечательно, что сборная Люксембурга ни разу не проиграла в шести предыдущих матчах. При этом в пяти случаях была зафиксирована ничья.

    Но в данном случае вряд ли есть смысл рассуждать об интриге. На этот раз Люксембург ждет встреча с одной из лучших сборных Европы.

    И здесь уместно напомнить, что в отборе на ЧМ-2022 португальцы дважды выиграли у Люксембурга — 3:1 в гостях и 5:0 дома. Вряд ли Криштиану упустит шанс забить очередные голы за национальную команду.

    Ставка: тотал Португалии больше 2,0 за 1.41.

    Мальта — Италия

    Отборочный турнир Евро-2024

    Сборная Италии в первом туре проиграла Англии — 1:2. Но надо признать, что «Скуадра Адзурра» не заслуживала поражения.

    Во втором тайме у команды Роберто Манчини было колоссальное преимущество. С одной стороны, можно говорить про невезение — после перерыва соперник действительно с трудом справлялся с итальянскими атаками.

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    Итальянцы остались без набранных очков из-за ошибок в первом тайме. Но судя по второй половине игры, Манчини и команда уже сделали правильные выводы.

    Скорее всего, сборная Италии задавит Мальту, которая начала отбор с поражения от Северной Ирландии.

    Ставка: тотал сборной Италии больше 2,5 за 1.69.

    Общий коэффициент — 4.38.

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    Экспресс дня 26 марта: прогноз, ставка (4.38), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Экспресс. Англия обыграет Украину, а Роналду вскроет оборону Люксембурга
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