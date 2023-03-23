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    Старт квалификации к Евро-2024

    Экспресс дня 23 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Сборная Португалии
    В этом экспрессе от LiveSport.ru поставим на три поединка стартующей квалификации Евро-2024 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Португалия — Лихтенштейн

    Футбол. Отбор к Евро-2024

    Сборная Португалии в последнее время является постоянным участником всех крупных турниров. Так на прошлом чемпионате Европы она вышла из группы, но на первой же стадии плей-офф проиграла Бельгии.

    А в конце прошлого года португальцы играли на чемпионате мира в Катаре и дошли там до четвертьфинала, проиграв сборной Марокко 0:1. Всего же в отрезке десяти последних встреч они выиграли в семи из них.

    Национальная команда Лихтенштейна — это андердог европейского футбола. Альпийцы в основном всегда завершают отборочные компании последними в группе, набирая крайне мало баллов.

    Так, например, в квалификации к ЧМ-2022 лихтенштейнцы набрали лишь балл в десяти играх, забив только два гола при 34 пропущенных. К данной же встрече они подходят с серией из 13 проигрышей подряд.

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    • «Европейские бразильцы» наверняка не будут жалеть «футбольного карлика», накидав ему полную кошелку.

    Ставка: победа Португалии с форой (-5) за 1.60.

    Северная Македония — Мальта

    Футбол. Отбор к Евро-2024

    Сборная Северной Македонии в последнее время превратилась в крепкого середняка европейского футбола и даже участвовала в финальной части Евро-2020.

    «Рыси» также успешно провели отборочную компанию к ЧМ-2022, остановившись в шаге от завоевания билета в Катар, проиграв решающий поединок Португалии. К этой же игре македонцы подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, проиграв четыре раза за это время.

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    Национальная команда Мальты является аутсайдером европейского футбола. Как правило, «иониты» выше пятого места в группе в отборах не занимают.

    В квалификации к ЧМ-2022 мальтицы ожидаемо стали последними в группе, но смогли набрать аж пять баллов. Потом было не особо успешное участие в Лиге наций и три товарняка, где они уступили только раз.

    Все-таки на своем поле македонцы должны доказать своей более высокий класс и обыграть с разницей в несколько мячей весьма скромного соперника.

    Ставка: победа Северной Македонии с форой (-1,5) за 2,00.

    Сан-Марино — Северная Ирландия

    Футбол. Отбор к Евро-2024

    Национальная команда Сан-Марино — это одна из слабейших команд мира. Коллективу за счастье не то, чтобы набрать хоть балл за весь отбор, но и просто забить гол.

    В официальном поединке «сиятельные» последний раз набирали очки 2,5 года тому назад, сыграв вничью 0:0 дома с Гибралтаром. А вот в двух из трех последних спаррингах они дважды расписали мировые — с Санта-Лючией 1:1 и Сейшелами 0:0.

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    Сборная Северной Ирландии — это крепкий середняк европейского футбола. На прошлый турнир чемпионата Европы ольстерцы не попали, проиграв в финале плей-офф Словакии.

    Неудачно они также выступили и в квалификации к ЧМ-2023, став только третьими в группе. А за семь последних поединков с учетом всех турниров команда одержала только одну победу и потерпела четыре поражения.

    Ольстерцы не должны иметь проблем с таким соперником. Наверняка гости легко победят, забив при этом в каждом тайме.

    Ставка: Северная Ирландия забьет в обоих таймах за 1.54.

    Общий коэффициент — 4.92.

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