В этом экспрессе от LiveSport.ru поставим на три поединка стартующей квалификации Евро-2024 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Португалия — Лихтенштейн

Футбол. Отбор к Евро-2024

Сборная Португалии в последнее время является постоянным участником всех крупных турниров. Так на прошлом чемпионате Европы она вышла из группы, но на первой же стадии плей-офф проиграла Бельгии.

А в конце прошлого года португальцы играли на чемпионате мира в Катаре и дошли там до четвертьфинала, проиграв сборной Марокко 0:1. Всего же в отрезке десяти последних встреч они выиграли в семи из них.

Национальная команда Лихтенштейна — это андердог европейского футбола. Альпийцы в основном всегда завершают отборочные компании последними в группе, набирая крайне мало баллов.

Так, например, в квалификации к ЧМ-2022 лихтенштейнцы набрали лишь балл в десяти играх, забив только два гола при 34 пропущенных. К данной же встрече они подходят с серией из 13 проигрышей подряд.

«Европейские бразильцы» наверняка не будут жалеть «футбольного карлика», накидав ему полную кошелку.

Ставка: победа Португалии с форой (-5) за 1.60.

Северная Македония — Мальта

Футбол. Отбор к Евро-2024

Сборная Северной Македонии в последнее время превратилась в крепкого середняка европейского футбола и даже участвовала в финальной части Евро-2020.

«Рыси» также успешно провели отборочную компанию к ЧМ-2022, остановившись в шаге от завоевания билета в Катар, проиграв решающий поединок Португалии. К этой же игре македонцы подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, проиграв четыре раза за это время.

Национальная команда Мальты является аутсайдером европейского футбола. Как правило, «иониты» выше пятого места в группе в отборах не занимают.

В квалификации к ЧМ-2022 мальтицы ожидаемо стали последними в группе, но смогли набрать аж пять баллов. Потом было не особо успешное участие в Лиге наций и три товарняка, где они уступили только раз.

Все-таки на своем поле македонцы должны доказать своей более высокий класс и обыграть с разницей в несколько мячей весьма скромного соперника.

Ставка: победа Северной Македонии с форой (-1,5) за 2,00.

Сан-Марино — Северная Ирландия

Футбол. Отбор к Евро-2024

Национальная команда Сан-Марино — это одна из слабейших команд мира. Коллективу за счастье не то, чтобы набрать хоть балл за весь отбор, но и просто забить гол.

В официальном поединке «сиятельные» последний раз набирали очки 2,5 года тому назад, сыграв вничью 0:0 дома с Гибралтаром. А вот в двух из трех последних спаррингах они дважды расписали мировые — с Санта-Лючией 1:1 и Сейшелами 0:0.

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Сборная Северной Ирландии — это крепкий середняк европейского футбола. На прошлый турнир чемпионата Европы ольстерцы не попали, проиграв в финале плей-офф Словакии.

Неудачно они также выступили и в квалификации к ЧМ-2023, став только третьими в группе. А за семь последних поединков с учетом всех турниров команда одержала только одну победу и потерпела четыре поражения.

Ольстерцы не должны иметь проблем с таким соперником. Наверняка гости легко победят, забив при этом в каждом тайме.

Ставка: Северная Ирландия забьет в обоих таймах за 1.54.

Общий коэффициент — 4.92.