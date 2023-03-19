В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Бундеслиге, французской Лиге 1 и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Байер» Леверкузен — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

Сложно сказать, о чем сейчас думают в «Баварии» в первую очередь — об игре в Леверкузене или о предстоящих матчах с «Манчестер Сити». В Лиге чемпионов Рекордмайстеру снова достался максимально сложный соперник.

И если раньше в начале весны «Бавария», как правило, лидировала в Бундеслиге с приличным отрывом от конкурентов, то сейчас все гораздо сложнее.

Отрыв от дортмундской «Боруссии» составляет всего лишь два очка. То есть у команды Юлиана Нагельсманна нет права на ошибку. И для «Баварии» это не очень привычная ситуация.

Плюс «Байер», похоже, находится в хорошей форме. «Фармацевты» ни разу не проиграли в шести предыдущих матчах, при этом одержав пять побед.

В общем, несмотря на всю мощь «Баварии», вполне логично предположить, что «Байер» может отобрать очки у действующего чемпиона. Ну или как минимум забить один мяч.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,4 за 1.71.

«Пари Сен-Жермен» — «Ренн»

Футбол. Чемпионат Франции

«Пари Сен-Жермен» в прошлом туре с трудом выиграл у «Бреста» (2:1). Килиан Мбаппе забил победный гол буквально за пару минут до финального свистка.

В принципе, нет ничего удивительного в том, что «Парижу» пришлось так нервничать. Во-первых, настрой — после вылета из Лиги чемпионов команда еще долго будет приходиться в себя. И второй момент — соперник действительно показал отличную игру.

И таких матчей в заключительной части сезона у «ПСЖ», скорее всего, будет немало. Парижанам, сколько бы их не критиковали, сложно каждый раз находить мотивацию в Лиге 1.

Вполне вероятно, что «Ренн» тоже воспользуется проблемами «ПСЖ». К слову, дело не только в настрое — у команды Кристофа Гальтье хватает уязвимых мест.

И да, «Ренн» выиграл два из трех предыдущих матчей против «ПСЖ».

Ставка: обе команды забьют за 1.70.

«Торино» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии

«Наполи» на этой неделе впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала неаполитанцу еще раз наказали немецкий «Айнтрахт» (3:0). Одним из героев снова стал Виктор Осимхен, оформивший дубль.

И все это на фоне невероятного похода за Скудетто. «Наполи» опережает ближайшего преследователя в Серии А на 18 очков.

Команда Лучано Спаллетти выиграла девять из десяти предыдущих матчей в чемпионате. В гостях такие же результаты — девять побед в десяти последних играх.

Все прогнозы на Серию А

С одной стороны, все очевидно, но вряд ли кто-то удивится, если «Наполи» потеряет очки в Турине. Любая команда, даже столь мощная, может испытывать усталость, в том числе эмоциональную.

«Наполи» ждет очень сложный матч против команды Алексея Миранчука, которая потерпела лишь одно поражение в семи предыдущих матчах на своем поле.

Ставка: обе команды забьют за 2.06.

Общий коэффициент — 5.98.