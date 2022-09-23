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    Англия обыграет Италию, а немцы снова пропустят от Венгрии

    Экспресс дня 23 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 сентября
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    Томас Мюллер
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи группового этапа Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Италия — Англия

    Футбол. Лига наций. Групповой этап

    Судьба сборной Англии висит на волоске. В случае поражения в предстоящем матче англичане вылетят из элитной группы Лиги наций.

    И для того, чтобы этого не произошло, команде Гарета Саутгейта нужно побеждать на поле пусть и упертых, но все-таки не таких звездных итальянцев.

    Матч в Милане с учетом всех обстоятельств станет для Англии серьезной проверкой перед чемпионатом мира в Катаре. Можно, конечно, предположить, что звезды АПЛ не переживают по поводу возможного вылета из Лиги А, но они наверняка не хотят иметь дело с английской прессой, которая точно не простит им такого провала.

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    • В общем, Англия выйдет играть на результат. Надо срочно спасать репутацию и избавиться от негативного фона незадолго до ЧМ.

    Ставка: победа Англии с форой (0) за 1.89.

    Германия — Венгрия

    Футбол. Лига наций. Групповой этап

    Немцы одержали лишь одну победу в пяти предыдущих матчах. При этом в четырех случаях они сыграли вничью.

    Но здесь вряд ли стоит говорить о кризисе. Бундестим спокойно вышла в финальную часть ЧМ-2022, после чего слегка расслабилась.

    Новую кампанию в Лиге наций команда Ханса-Дитера Флика начала с трех ничьих. Матч против Италии, Англии и Венгрии завершились со счетом 1:1. После этого немцы разнесли на своем поле Италию со счетом 5:2.

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    Между тем, Венгрия после четырех туров сенсационно возглавляет свою группу. В середине июня команда Марко Росси уничтожила Англию со счетом 4:0.

    И есть подозрение, что венгры станут серьезной проблемой и для Германия. Вполне вероятно, что им снова удастся как минимум поразить ворота топ-сборной.

    Кстати, за немцев в ближайших матчах не сыграют заразившиеся коронавирусом Мануэль Нойер и Леон Горетцка.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Финляндия — Румыния

    Футбол. Лига наций. Групповой этап

    Финны занимают третье место в группе и пока еще сохраняют шансы на выход в Лигу А. Но сделать это будет сложно — от лидирующих боснийцев «Суоми» отстают на четыре очка.

    Сборная Финляндии набрала в первых двух матчах четыре очка, после чего потерпела два поражения.

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    Румыния на данный момент думает только о том, как бы не вылететь в Лигу С. В июне команда Эдварда Иорданеску проиграла три из четырех матчей и при этом забила лишь один мяч.

    При этом интересно, что единственную победу румыны одержали как раз в домашнем матче с финнами (1:0), которые, скорее всего, возьмут реванш. Но если выбирать ставку, то лучше остановиться на надежном варианте — два гола на двоих Финляндия и Румыния должны организовать.

    Ставка: тотал больше 1,5 за 1.37.

    Общий коэффициент — 5.38.

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    Экспресс дня 23 сентября: прогноз, ставка (5.38), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Экспресс. Англия обыграет Италию, а немцы снова пропустят от Венгрии
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