В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи группового этапа Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Италия — Англия

Футбол. Лига наций. Групповой этап

Судьба сборной Англии висит на волоске. В случае поражения в предстоящем матче англичане вылетят из элитной группы Лиги наций.

И для того, чтобы этого не произошло, команде Гарета Саутгейта нужно побеждать на поле пусть и упертых, но все-таки не таких звездных итальянцев.

Матч в Милане с учетом всех обстоятельств станет для Англии серьезной проверкой перед чемпионатом мира в Катаре. Можно, конечно, предположить, что звезды АПЛ не переживают по поводу возможного вылета из Лиги А, но они наверняка не хотят иметь дело с английской прессой, которая точно не простит им такого провала.

В общем, Англия выйдет играть на результат. Надо срочно спасать репутацию и избавиться от негативного фона незадолго до ЧМ.

Ставка: победа Англии с форой (0) за 1.89.

Германия — Венгрия

Футбол. Лига наций. Групповой этап

Немцы одержали лишь одну победу в пяти предыдущих матчах. При этом в четырех случаях они сыграли вничью.

Но здесь вряд ли стоит говорить о кризисе. Бундестим спокойно вышла в финальную часть ЧМ-2022, после чего слегка расслабилась.

Новую кампанию в Лиге наций команда Ханса-Дитера Флика начала с трех ничьих. Матч против Италии, Англии и Венгрии завершились со счетом 1:1. После этого немцы разнесли на своем поле Италию со счетом 5:2.

Между тем, Венгрия после четырех туров сенсационно возглавляет свою группу. В середине июня команда Марко Росси уничтожила Англию со счетом 4:0.

И есть подозрение, что венгры станут серьезной проблемой и для Германия. Вполне вероятно, что им снова удастся как минимум поразить ворота топ-сборной.

Кстати, за немцев в ближайших матчах не сыграют заразившиеся коронавирусом Мануэль Нойер и Леон Горетцка.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Финляндия — Румыния

Футбол. Лига наций. Групповой этап

Финны занимают третье место в группе и пока еще сохраняют шансы на выход в Лигу А. Но сделать это будет сложно — от лидирующих боснийцев «Суоми» отстают на четыре очка.

Сборная Финляндии набрала в первых двух матчах четыре очка, после чего потерпела два поражения.

Все прогнозы на Лигу наций

Румыния на данный момент думает только о том, как бы не вылететь в Лигу С. В июне команда Эдварда Иорданеску проиграла три из четырех матчей и при этом забила лишь один мяч.

При этом интересно, что единственную победу румыны одержали как раз в домашнем матче с финнами (1:0), которые, скорее всего, возьмут реванш. Но если выбирать ставку, то лучше остановиться на надежном варианте — два гола на двоих Финляндия и Румыния должны организовать.

Ставка: тотал больше 1,5 за 1.37.

Общий коэффициент — 5.38.