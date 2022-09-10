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    В субботу ставим на уверенные победы «Барсы», «Баварии» и «ПСЖ»

    Экспресс дня 10 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Барселона»
    В очередном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи «Баварии», «ПСЖ» и «Барселоны». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Кадис» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Кадис» за четыре стартовых тура не набрала ни одного очка и не забил ни одного гола. В минувшем игровом дне он был разгромлен на выезде «Сельтой» со счетом 0:3.

    С учетом еще прошлого сезона коллектив выиграл всего два из десяти последних матчей в чемпионате Испании и потерпел шесть поражений, а дома он проиграл четыре из шести предыдущих поединков при одной победе.

    После четырех туров у «Барселоны» десять набранных очков, с которыми она идет на втором месте, на два балла отставая от первого «Реала». В прошлом туре первенства каталонцы разгромили в гостях со счетом 3:0 «Севилью».

    И данная виктория стала третьей крупной подряда. Отметим, что «сине-гранатовые» пропустили лишь один гол в этой Примере. Проиграли же они только один раз за девять последних матчей в Ла Лиге. Напомним, что накануне «Барса» дома на старте ЛЧ дома разгромила чешскую «Викторию» 5:1.

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  • 06/09/2022

    • С аутсайдером первенства у каталонцев не должно быть проблем. Так что ставим на гостей с форой -1,5.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.70.

    «Бавария» — «Штутгарт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» за первые пять туров чемпионата набрала 11 очков и идет третьей. Начала она с трех побед, но затем дважды сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1 — с гладбахской «Боруссией» и «Унионом» в прошлые выходные.

    К игре против «Штутгарта» «красные» подходят после гостевой победы над «Интером» в Лиге чемпионов со счетом 2:0. И данная виктория стала шестой за восемь официальных матчей сезона и пока ни разу «Бавария» не проигрывала.

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    «Штутгарт» за первые пять туров первенства набрал четыре очка и пока ни разу не победил. В минувшем игровом дне «автозаводцы» сыграл вничью 1:1 на своем поле с «Шальке».

    С учетом прошлого сезона это уже восьмая ничья за 12 последних матчей в Бундеслиге при всего одной победе и трех поражениях. На выезде же «Штутгарт» не побеждает в 12 последних встречах, семь раз сыграв вничью и пять раз проиграв.

    «Бавария» после двух осечек подряд в рамках Бундеслиги на этот раз должна исправиться и уверенно обыграть неубедительного оппонента.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.64.

    «ПСЖ» — «Брест»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «ПСЖ» за первые шесть туров набрал 16 очков и делит первое место с «Марселем». На прошлой неделе парижане разгромили на выезде «Нант» со счетом 3:0, что стало для них второй победой в чемпионате подряд.

    Накануне же французский гранд дома обыграл 2:1 «Юве» в рамках первого тура Лиги чемпионов. Таким образом, беспроигрышная серия столичного клуба составляет теперь 16 матчей, где было 12 побед и четыре ничьи. Дома «ПСЖ» не проигрывает 20 подряд поединков, выиграв 16 из них.

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    «Брест» за шесть стартовых туров набрал пять очков и разместился в нижней части турнирной таблицы Лиги 1. В прошлом туре он сыграл вничью 1:1 дома со «Страсбуром».

    Перед этим «красно-белые» потерпели два поражения подряд с общим счетом 1:10. Выиграли же они только в одном из девяти предыдущих матчей в чемпионата Франции при двух ничьих и шести проигрышах.

    Вряд ли парижане будут иметь проблемы на своем поле с весьма посредственным соперником. Скорее всего, хозяева добьются крупной виктории.

    Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2,5) за 1.65.

    Общий коэффициент — 4.60.

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    Экспресс дня 10 сентября: прогноз, ставка (4.60), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Экспресс. В субботу ставим на уверенные победы «Барсы», «Баварии» и «ПСЖ»
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