В очередном экспрессе рассмотрим один матч чемпионата Венгрии, а также два поединка отбора к ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Пушкаш Академи» — «Ференцварош»

Футбол. Чемпионат Венгрии

В конце декабря бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош». На данный момент «Фради» идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии, одержав 11 побед в 16 встречах, но ближайший преследователь отстает лишь на балл.

Под руководством российского специалиста клуб из Будапешта успел провести пока только один товарищеский поединок, проиграв со счетом 0:2 словацкому клубу ДАК.

«Пушкаш Академи» разместился на текущий момент на третьей строке в турнирной таблице венгерского чемпионата, отставая от своего предстоящего противника на четыре очка.

Стоит отметить, что команда перед уходом на перерыв выдала 4-матчевую беспроигрышную серию в первенстве, но за этот период трижды сыграла вничью и только раз выиграла.

Стоит отметить, что пять из шести очных игр этих клубов закончились вничью и раз выиграл «Ференцварош». Причем во всех этих матчах неизменно забивали оба коллектива. И исходя из данной статистики с большей долей вероятности и в этой игре клубы огорчат друг друга.

Ставка: обе забьют: да за 1.61.

Япония — Китай

Футбол. Отбор ЧМ-2022

Сборная Японии превосходно провела предыдущую стадию квалификации, выиграв все восемь встреч, и став в группе первой. В данном же раунде «самураи» пока занимают вторую строчку, отставая от лидера на четыре очка.

Японцы за шесть проведенных встреч выиграли четырех поединках, а также дважды уступали. В своем прошлом матче они на выезде добились скромной виктории над сборной Омана 1:0.

Сборная Китая с большим трудом преодолела прошлый раунд отбора, заняв только второе место в группе. На этом же этапе «драконы» с пятью набранными баллами располагается только на пятом месте, имея очень мало шансов пробиться в финальную часть ЧМ.

На данной стадии китайцы смогли одержать лишь одну викторию, одолев дома команду Вьетнама 3:2, еще трижды они проигрывали и две встречи завершили миром. Одна из этих ничьих была в прошлом туре дома со сборной Австралии 1:1.

Японцам на пятки наступают австралийцы, так что хозяева будут серьезно настроены на этот поединок, который должны выиграть с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа Японии с форой (-1,5) за 1.68.

Австралия — Вьетнам

Футбол. Отбор ЧМ-2022

Сборная Австралии легко преодолела предыдущий этап квалификации, выиграв во всех восьми поединках. На данной же стадии она после шести туров она идет только на третьей строчке, проигрывая второй позиции один пункт.

Стартовали австралийцы с трех побед подряд, после чего выдали 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой в гостях уступили Японии 1:2 и дважды сыграли вничью. Одна из мировых была в прошлом туре на выезде со сборной Китая 1:1.

Все прогнозы на футбол

Сборная Вьетнама на предыдущей стадии финишировала в группе на второй позиции, но пробилась на следующий этап, где на текущий момент идет последней, не имея набранных очков и лишилась шансов на попадание в финальную часть ЧМ.

Во всех этих поединках вьетнамцы пропустили 12 мячей, а забить смогли только четыре. В своем последнем матче отбора они на домашнем поле проиграли сборной Саудовской Аравии со счетом 0:1.

Австралийцы по все компонентам сильнее китайцев, да и к тому же они будут настроены в этой игре не только на три очка, но и еще улучшить разницу мячей.

Ставка: победа Австралии с форой (-2) за 1.80.

Общий коэффициент — 4.86.