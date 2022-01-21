В очередном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в чемпионатах Испании, Германии и Уэльса. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Айнтрахт» — «Арминия»

Футбол. Чемпионат Германии

«Айнтрахт» с 28 набранными очками на текущий момент в турнирной таблице Бундеслиги занимает восьмое место, но от четвертой лигачемпионовской строчки отстает всего на три балла.

За всю турнирную дистанцию чемпионате клуб из Франкфурта пока по семь раз побеждал и расходился миром, а также в пяти встречах уступал. В своем последнем проведенном поединке «орлы» в гостях сыграли вничью с «Аугсбургом» 1:1.

«Арминия» с 18 зачетными очками в турнирной таблице германского первенства находится на 16 строчке, опережая прямой вылет только по дополнительным показателям.

Отметим, что свое последнее поражение в Бундеслиге клуб из Билефелда потерпел еще в начале декабря, уступив тогда в гостях от «Герты» 0:2, после чего дважды победил и два раза сыграл вничью. Мировые пришлись на прошлые два тура — на выезде с «Фрайбургом» и в родных стенах с «Гройтер Фюртом» (по 2:2).

«Айнтрахт» немало забивает, но и пропускает много, а «Арминия» же в последнее время голами отличается исправно. В общем, здесь ставим на тотал больше 2,5.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.84.

«Эспаньол» — «Бетис»

Футбол. Чемпионат Испании

С 27 зачетными пунктами «Эспаньол» в турнирной таблице испанской Примеры располагается на 11 позиции, отставая на пять баллов от еврозоны и опережает зону вылета на десять очков.

В новом году в рамках в чемпионата «попугаи» успели провести две игры. Сперва они уступили дома «Эльче» 1:2, после чего расписали мировую с «Кадисом» 2:2. Между этими играми каталонцы вылетели с Кубка Испании, проиграв в гостях «Мальорке» 1:2.

«Бетис» в турнирной таблице чемпионата Испании находится на третьей позиции, много уступая двум лидерам, а ближайшего преследователя обходит на четыре балла, сыграв при этом на один матч больше.

В январе в рамках Примеры клуб из Севильи в родных стенах уступил «Сельте» 0:2, и сыграл вничью «Райо Вальекано» 1:1 в гостях. После этого «зелено-белые» прошли «Севилью» 2:1 в Кубке страны и разгромили в чемпионате «Алавес» 4:0 на своем поле.

«Эспаньол» на своем поле редко когда в этом сезоне уходят с поля хоть без забитого мяча, а «Бетис» способен отличится на любых полях. Так что от этой игры вполне можно ждать хотя бы пару результативных действий.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.42.

«Нью-Сейнтс» — «Коннах Куэй»

Футбол. Чемпионат Уэльса

Вряд ли что-то помешает «Нью-Сейнтсу» в этом сезоне добыть очередной чемпионский титул в Уэльсе. Сейчас коллектив уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 12 баллов.

В этом сезоне у команды было всего одно фиаско, случившееся с ней еще в начале ноября. После того она выиграла четыре поединка подряд, но только раз сумев сохранить свои ворота на замке в этот период.

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«Коннах Куэй» в этом сезоне ведет борьбу только за попадание в первую шестерку. Сейчас клуб находится на пятой строке, но от седьмой позиции оторвался лишь на три пункта.

Коллектив же последний раз в чемпионате уступал аж середине октября, после чего трижды делил очки со своими оппонентами и пять раз побеждая, правда, в основном команды из второй части турники.

На текущий момент «Нью-Сейнтс» по всем компонентам сильнее «Коннах Куэй». Поэтому от данной встречи ожидаем виктории хозяев.

Ставка: победа «Нью-Сейнтс» за 1.50.

Общий коэффициент — 3.91.