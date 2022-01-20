«Эльче» — «Реал» Мадрид
Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала
«Реал» на прошлой неделе выиграл Суперкубок Испании. В финале команда Карло Анчелотти одержала победу над «Атлетиком» (2:0) благодаря голам Луки Модрича и Карима Бензема.
Но все-таки главным достижением «Мадрида» стала победа над «Барселоной» (3:2). «Реал» дожал главного конкурента только в овертайме, но самое главное, что на данный момент он действительно лучше — результат по игре.
А теперь «Реал» ждет непростая игра с «Эльче», который очень мощно провел первую половину января. Хозяева один раз сыграли вничью и одержали три победы.
И не будем забывать, что декабрь «Эльче» завершил классным матчем против «Барселоны». Несмотря на поражение, команде Франсиско удалось показать классный футбол и забить на «Камп Ноу» два мяча.
Скорее всего, «Реал» тоже пропустит на поле «Эльче». «Королевскому клубу», как правило, сложно даются подобные матчи в Кубке Испании.
Ставка: обе комаанды забьют за 1.87.
«Атлетик» — «Барселона»
Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала
«Барселоне», похоже, удалось преодолеть игровой кризис. С тех пор, как Хави занял пост главного тренера, команда стала играть заметно лучше, несмотря на постоянные проблемы с составом.
На прошлой неделе «Барса» едва не остановила в Суперкубке Испании «Реал». Каталонцы выглядели очень убедительно на фоне лучшей команды Испании.
Перед этим у «Барселоны» была серия из пяти матчей без поражений. Но тут стоит отметить, что только в одном из них команда Хави ни разу не пропустила. В обороне пока что хватает проблем.
«Атлетик», по всей видимости, тоже найдет изъяны в защите «Барсы», у которой никогда не бывает простых матчей в Бильбао.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
«Хетафе» — «Гранада»
Футбол. Чемпионат Испании
«Хетафе» очень слабо начал сезон, но, судя по всему, трудности позади. Ситуация кардинально изменилась после назначения Кике Санчеса Флореса на пост главного тренера.
В десяти предыдущих турах Ла Лиги «Хетафе» потерпел лишь два поражения. И на этом отрезке он ни разу не пропускал больше одного мяча.
Отдельно стоит отметить, что в начале января «Хетафе» одержал домашнюю победу над мадридским «Реалом». Команда Флореса так и не позволила «Мадриду» забить хотя бы один гол.
Но что интересно, «Гранада» тоже на ходу сейчас. Как и «Хетафе», она всего лишь дважды проиграла в десяти предыдущих матчах.
Сложно кому-то отдать предпочтение в таком матче, но, скорее всего, соперники обменяются забитыми мячами.
Ставка: обе команды забьют за 2.22.
Общий коэффициент — 7.31.