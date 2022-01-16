«Ливерпуль» — «Брентфорд»
Футбол. Чемпионат Англии
«Ливерпуль» на этой неделе не смог выиграть на «Энфилде» у «Арсенала». Всего лишь ничья со скучным счетом 0:0, хотя соперник почти всю игру провел в меньшинстве.
Судя по всему, команде Юргена Клоппа очень непривычно, когда в атаке нет Мохамеда Салаха и Садио Мане. Без египтянина и сенегальца «мерсисайдцы» с трудом создавали моменты у ворот «Арсенала».
Вряд ли стоит удивляться, если и в предстоящем матче «Ливерпуль» снова будет большую часть времени владеть мячом, но не порадует результативной игрой.
При этом «Брентфорд» вполне может забить свой гол. В первом круге матч между этими командами завершился со счетом 3:3. Дерзкому новичку АПЛ банально нечего терять в игре против монстра, который в последнее время совсем не впечатляет.
Ставка: гол «Брентфорда» за 1.95.
«Рома» — «Кальяри»
Футбол. Чемпионат Италии
«Рома» начала год с двух неприятных поражений, после которых у Жозе Моуринью запросто мог случиться нервный срыв.
Сначала римляне без шансов проиграли «Милану» (1:3), а потом эпично уступили «Ювентусу». Моуринью долго будет вспоминать встречу против «Старой синьоры» на «Стадио Олимпико». «Рома» выигрывала 3:1, но в итоге пропустила три мяча и позволила «Ювентусу» совершить сумасшедший камбэк. На такое способна только команда «Особенного».
Впереди матч с «Кальяри», который все еще находится в зоне вылета. Но «Рома», скорее всего, и здесь придумает себе проблемы на ровном месте. Хозяевам надо срочно улучшать игру в обороне, иначе в следующем сезоне им снова придется играть в Лиге конференций. В лучшем случае.
А пока что ставим на гол «Кальяри».
Ставка: гол «Кальяри» за 1.72.
«Монако» — «Клермон»
Футбол. Чемпионат Франции
«Монако» в предстоящем матче снова не поможет Александр Головин. Российского футболиста продолжают преследовать мелкие травмы. Но его отсутствие в ближайшей игре не должно стать большой проблемой для «Монако».
«Клермон» очень бодро начинал, но энтузиазма и сил хватило ненадолго. В 17-ти последних матчах Лиги 1 у гостей только две победы.
«Монако», в свою очередь, неплохо играет на своем поле. Например, в семи предыдущих матчах на «Луи II» монегаски одержали пять побед и ни разу не проиграли.
Так что, скорее всего, «Монако» справится с «Клермоном» и без Головина.
Ставка: победа «Монако» за 1.48.
Общий коэффициент — 4.98.