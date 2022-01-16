В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи с участием «Ливерпуля», «Ромы» и «Монако». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ливерпуль» — «Брентфорд»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ливерпуль» на этой неделе не смог выиграть на «Энфилде» у «Арсенала». Всего лишь ничья со скучным счетом 0:0, хотя соперник почти всю игру провел в меньшинстве.

Судя по всему, команде Юргена Клоппа очень непривычно, когда в атаке нет Мохамеда Салаха и Садио Мане. Без египтянина и сенегальца «мерсисайдцы» с трудом создавали моменты у ворот «Арсенала».

Вряд ли стоит удивляться, если и в предстоящем матче «Ливерпуль» снова будет большую часть времени владеть мячом, но не порадует результативной игрой.

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При этом «Брентфорд» вполне может забить свой гол. В первом круге матч между этими командами завершился со счетом 3:3. Дерзкому новичку АПЛ банально нечего терять в игре против монстра, который в последнее время совсем не впечатляет.

Ставка: гол «Брентфорда» за 1.95.

«Рома» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии

«Рома» начала год с двух неприятных поражений, после которых у Жозе Моуринью запросто мог случиться нервный срыв.

Сначала римляне без шансов проиграли «Милану» (1:3), а потом эпично уступили «Ювентусу». Моуринью долго будет вспоминать встречу против «Старой синьоры» на «Стадио Олимпико». «Рома» выигрывала 3:1, но в итоге пропустила три мяча и позволила «Ювентусу» совершить сумасшедший камбэк. На такое способна только команда «Особенного».

Впереди матч с «Кальяри», который все еще находится в зоне вылета. Но «Рома», скорее всего, и здесь придумает себе проблемы на ровном месте. Хозяевам надо срочно улучшать игру в обороне, иначе в следующем сезоне им снова придется играть в Лиге конференций. В лучшем случае.

А пока что ставим на гол «Кальяри».

Ставка: гол «Кальяри» за 1.72.

«Монако» — «Клермон»

Футбол. Чемпионат Франции

«Монако» в предстоящем матче снова не поможет Александр Головин. Российского футболиста продолжают преследовать мелкие травмы. Но его отсутствие в ближайшей игре не должно стать большой проблемой для «Монако».

«Клермон» очень бодро начинал, но энтузиазма и сил хватило ненадолго. В 17-ти последних матчах Лиги 1 у гостей только две победы.

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«Монако», в свою очередь, неплохо играет на своем поле. Например, в семи предыдущих матчах на «Луи II» монегаски одержали пять побед и ни разу не проиграли.

Так что, скорее всего, «Монако» справится с «Клермоном» и без Головина.

Ставка: победа «Монако» за 1.48.

Общий коэффициент — 4.98.