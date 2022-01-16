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    «Ливерпуль» и «Рома» пропустят, «Монако» выиграет без Головина

    Экспресс дня 15 января. Прогнозы и ставки на футбол

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    Жозе Моуринью
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи с участием «Ливерпуля», «Ромы» и «Монако». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ливерпуль» — «Брентфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» на этой неделе не смог выиграть на «Энфилде» у «Арсенала». Всего лишь ничья со скучным счетом 0:0, хотя соперник почти всю игру провел в меньшинстве.

    Судя по всему, команде Юргена Клоппа очень непривычно, когда в атаке нет Мохамеда Салаха и Садио Мане. Без египтянина и сенегальца «мерсисайдцы» с трудом создавали моменты у ворот «Арсенала».

    Вряд ли стоит удивляться, если и в предстоящем матче «Ливерпуль» снова будет большую часть времени владеть мячом, но не порадует результативной игрой.

    Все прогнозы на АПЛ

    При этом «Брентфорд» вполне может забить свой гол. В первом круге матч между этими командами завершился со счетом 3:3. Дерзкому новичку АПЛ банально нечего терять в игре против монстра, который в последнее время совсем не впечатляет.

    Ставка: гол «Брентфорда» за 1.95.

    «Рома» — «Кальяри»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Рома» начала год с двух неприятных поражений, после которых у Жозе Моуринью запросто мог случиться нервный срыв.

    Сначала римляне без шансов проиграли «Милану» (1:3), а потом эпично уступили «Ювентусу». Моуринью долго будет вспоминать встречу против «Старой синьоры» на «Стадио Олимпико». «Рома» выигрывала 3:1, но в итоге пропустила три мяча и позволила «Ювентусу» совершить сумасшедший камбэк. На такое способна только команда «Особенного».

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    Впереди матч с «Кальяри», который все еще находится в зоне вылета. Но «Рома», скорее всего, и здесь придумает себе проблемы на ровном месте. Хозяевам надо срочно улучшать игру в обороне, иначе в следующем сезоне им снова придется играть в Лиге конференций. В лучшем случае.

    А пока что ставим на гол «Кальяри».

    Ставка: гол «Кальяри» за 1.72.

    «Монако» — «Клермон»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Монако» в предстоящем матче снова не поможет Александр Головин. Российского футболиста продолжают преследовать мелкие травмы. Но его отсутствие в ближайшей игре не должно стать большой проблемой для «Монако».

    «Клермон» очень бодро начинал, но энтузиазма и сил хватило ненадолго. В 17-ти последних матчах Лиги 1 у гостей только две победы.

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    «Монако», в свою очередь, неплохо играет на своем поле. Например, в семи предыдущих матчах на «Луи II» монегаски одержали пять побед и ни разу не проиграли.

    Так что, скорее всего, «Монако» справится с «Клермоном» и без Головина.

    Ставка: победа «Монако» за 1.48.

    Общий коэффициент — 4.98.

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    Экспресс дня 15 января: прогноз, ставка (4.98), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Экспресс. «Ливерпуль» и «Рома» пропустят, «Монако» выиграет без Головина
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