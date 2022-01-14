В этом экспрессе от Livesport.ru рассмотрим поединки чемпионатов Германии, Франции и Бельгии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Боруссия» Д — «Фрайбург»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» Д расположился на текущий момент в турнирной таблице немецкой Бундеслиги на второй позиции, отставая от лидера на шесть баллов, но и ближайшего преследователя обходит на все те же шесть очков.

В своей последней игре 2021 года «шмели» проиграли на выезде «Герте» со счетом 2:3, а уже в этом году они одолели «Айнтрахт» 3:2 на его поле, проигрывая по ходу встречи 0:2.

«Фрайбург» находится на четвертой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, уступая третьему месту всего одно очко. За всю дистанцию коллектив потерпел только четыре поражения при шести мировых и восьми выигрышах.

За минувшие же восьмь туров «бразильцы» побеждали лишь дважды. В предыдущем своем матче они в родных стенах разошлись миром с «Арминией», сыграв со счетом 2:2.

Дортмундцы в родных стенах осечки допускает редко, а вот «Фрайбург» в последнее время сильно сдал. Поэтому в данном противостоянии ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Боруссии Д» за 1.53.

«Ницца» — «Нант»

Футбол. Чемпионат Франции

«Ницца» на данный момент в турнирной таблице французской Лиги 1 делит с «Марселем» вторую строку. Лидирующему ПСЖ этот дуэт проигрывает уже много, а конкуренты находятся недалеко.

Свою последнюю осечку «орлята» допустили в начале декабря, проиграв тогда дома «Страсбургу» 0:3, после чего они одержали три виктории подряд. Одна из них пришлась на минувший игровой день, где «Ницца» разгромила на выезде «Брест» 3:0.

«Нант» разместилась в турнирной таблице французского первентсва на девятой позиции, но от четвертого места отстает всего на два балла, так что еще вполне способен побороться за еврокубки.

Вот уже четыре тура «канарейки» в рамках Лиге 1 идет без фиаско. В этот период они трижды подряд побеждали, после чего в родных стенах расписали мировую с «Монако», сыграв 0:0.

Зачастую между собой эти команды играют не особо результативно, редко забивая больше двух мячей за поединок. Вот так и сейчас не ждем от них голевой феерии.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.40.

«Гент» — «Кортрейк»

Футбол. Чемпионат Бельгии

В турнирной таблице бельгийского чемпионата «Гент» находится на пятой позиции, много проигрывая первой строки, а от третьего места отстает лишь на три балла.

У коллектива за последние семь встреч только одно фиаско, которое было в гостях от «Мехелена» 3:4. Также в этот период он одерживал пять викторий и расписал выездную мировую с «Юнионом» 0:0 в своей последней игре.

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«Кортрейк» идет на восьмой строчке, но девятая команда отстает на два балла. В последнее время команда играет вполне неплохо, и в прошлых девяти матчах потерпел только одно поражение.

Данное фиаско состоялось дома от «Серкль Брюгге» 0:2. В своем же последнем поединке коллектив на выезде одолел «Серен Юнайтед» 2:0, тем самым одержав третью победу подряд.

«Кортрейк» в последнее время проигрывает редко, и точно так легко победу «Генту» не отдаст. В общем, ставим здесь с форой на гостей.

Ставка: победа «Кортрейка» с форой (+2,5) за 1.41.

Общий коэффициент — 3.02.