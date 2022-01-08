В очередном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в чемпионатах Испании и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Байер» — «Унион Берлин»

Футбол. Чемпионат Германии

«Байер» завершил первую половину чемпионата на четвертом месте. Впереди у «фармацевтов» борьба за путевку в Лигу чемпионов.

При этом «Байер» мог быть и выше, если бы не провалил заключительные матчи минувшего года. В декабре леверкузенский клуб пропустил пять мячей от «Айнтрахта» и проиграл на поле «Фрайбурга». Между этими матчами была домашняя ничья с «Хоффенхаймом».

«Унион» сейчас седьмой, но отставание от «Байера» составляет лишь одно очко. С учетом своих возможностей берлинский клуб просто идеально провел первый круг. Интересно, что команда Урса Фишера не смогла забить только в одном гостевом матче.

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В этом матче лучше поставить на голы. «Байер» в последнее время не впечатлял, поэтому есть сомнения, что три очка отправятся в копилку фаворита.

Ставка: обе команды забьют за 1.68.

«Гройтер Фюрт» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии

«Гройтер Фюрт», похоже, ненадолго вернулся в первую Бундеслигу. После 17-ти туров в его активе лишь пять очков.

При этом четыре из этих пяти очков «Гройтер Фюрт» набрал уже в декабре, когда победил на своем поле «Унион Берлин» и сыграл вничью с «Аугсбургом».

Но в целом «Гройтер Фюрт» был ужасен, с такой игрой у команды нет ни малейших шансов на спасение.

«Штутгарт» пока что тоже не впечатляет, но с таким соперником гости, скорее всего, справятся.

Ставка: победа «Штутгарта» за 2.04.

«Гранада» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» ни разу не проиграла в четырех предыдущих матчах Ла Лиги. И в нынешней ситуации это уже можно считать достижением.

Новый год «Барса» начала с гостевой победы над «Мальоркой» благодар голу Люка де Йонга. Несмотря на серьезный кадровый кризис, каталонский клуб все равно набрал три очка. Очевидно, что команда серьезно прибавила с тех пор, как главным тренером стал Хави.

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«Гранада», в свою очередь, ни разу не проигрывала в шести последних турах, сумев при этом победить на своем поле даже «Атлетико».

Команда Роберта Морено сейчас на ходу, и, скорее всего, у «Барсы» будут проблемы. В данном случае логично поставить на гол хозяев.

Ставка: гол «Гранады» за 1.50.

Общий коэффициент — 5.14. .Tips1Cef 5.14