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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 января
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    «Лилль»
    В этом экспрессе будут два поединка греческой Суперлиги и одна игра Кубка Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ланс» — «Лилль»

    Футбол. Кубок Франции

    «Ланс» уже успел преодолеть один раунд в данном розыгрыше Кубка Франции, скромно одолев две недели тому назад на выезде низшелиговый «Стад Пуатвеном» 1:0. А в чемпионате страны он после первого круга в турнирной таблице находится на девятой позиции, проигрывая пятой строке четыре балла.

    Свой последний отрезок в Лиге 1 «золотисто-красные» провели неудачно, выдав 6-матчевую безвыигрышную серию, в которых по три раза расходились миром и терпели фиаско.

    «Лилль» в предыдущем раунде розыгрыше Кубка на домашнем поле одержал викторию над «Осером» 3:1, представляющий Лигу 2. В чемпионате же Франции он занимает только восьмую строчку, обходя предстоящего соперника на один балл.

    В последнем сыгранном поединке первенства страны «доги» на выезде смогли одолеть «Бордо» со счетом 3:2, тем самым продлив свою серию без поражений до семи игр.

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    • Так как данное противостояние будет состоять из одного матча, то ждем от команд осторожной игре с небольшим количеством забитых мячей.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.47.

    «Янина» — «Ионикос»

    Футбол. Чемпионат Греции

    «Янина» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Греции располагается на пятой позиции, но проигрывает много первой тройке, а вот преследователи отстают незначительно.

    Коллектив в текущем первенстве в шести встречах одерживал виктории, четырежды расходился миром и пять раз терпел фиаско. В прошлом туре «Янина» на выезде уступила «Панатинаикосу» со счетом 0:2.

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    «Ионикос» в турнирной таблице греческой Суперлиги идет только на 11 месте. От зоны плей-офф коллектив уже отстает на восемь баллов.

    Команда в данном первенстве добыла всего три виктории, в семи поединках она терпела поражения и пять раз играла вничью. В двух прошлых сыгранных встречах «Ионикос» поочередно минимально уступал в родных стенах АЕКу и в гостях «Арису» (оба раза по 0:1).

    В текущем сезоне оба коллектива высокой результативностью не отличаются, да в последних своих трех очных встречах обходились без забитых мячей. Так что стоит здесь ждать низов.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.63.

    «Астерас» — ОФИ

    Футбол. Чемпионат Греции

    «Астерас» на текущий момент в чемпионской гонке разместился на восьмой позиции, отставая от первой шестерки на пять баллов, которые будет нелегко отыграть.

    Клуб из Триполи смог в данном чемпионате добыть лишь четыре виктории, пять встреч он свел вничью и шесть раз был повержен. В своей последней игре он в гостях уступил ПАОКу 2:3.

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    ОФИ находится на шестой строке в турнирной таблице греческой Суперлиги, оторвавшись всего лишь на один балл от седьмой строки.

    Критцы в этом чемпионате потерпели только две неудачи, пять матчей они выиграли и семь встреч завершили мировыми исходами. В прошлом туре ОФИ неожиданно в гостях переиграл АЕК — 2:1.

    В последнее время между собой эти команды играют крайне нерезультативно. Вот и сейчас не ждем от них много забитых мячей.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.60.

    Общий коэффициент — 3.83.

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    Экспресс дня 4 января: прогноз, ставка (3.83), статистика, коэффициенты матча 04.01.2022. Экспресс. Поединки вторника будут низовыми
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