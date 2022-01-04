В этом экспрессе будут два поединка греческой Суперлиги и одна игра Кубка Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ланс» — «Лилль»

Футбол. Кубок Франции

«Ланс» уже успел преодолеть один раунд в данном розыгрыше Кубка Франции, скромно одолев две недели тому назад на выезде низшелиговый «Стад Пуатвеном» 1:0. А в чемпионате страны он после первого круга в турнирной таблице находится на девятой позиции, проигрывая пятой строке четыре балла.

Свой последний отрезок в Лиге 1 «золотисто-красные» провели неудачно, выдав 6-матчевую безвыигрышную серию, в которых по три раза расходились миром и терпели фиаско.

«Лилль» в предыдущем раунде розыгрыше Кубка на домашнем поле одержал викторию над «Осером» 3:1, представляющий Лигу 2. В чемпионате же Франции он занимает только восьмую строчку, обходя предстоящего соперника на один балл.

В последнем сыгранном поединке первенства страны «доги» на выезде смогли одолеть «Бордо» со счетом 3:2, тем самым продлив свою серию без поражений до семи игр.

Так как данное противостояние будет состоять из одного матча, то ждем от команд осторожной игре с небольшим количеством забитых мячей.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.47.

«Янина» — «Ионикос»

Футбол. Чемпионат Греции

«Янина» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Греции располагается на пятой позиции, но проигрывает много первой тройке, а вот преследователи отстают незначительно.

Коллектив в текущем первенстве в шести встречах одерживал виктории, четырежды расходился миром и пять раз терпел фиаско. В прошлом туре «Янина» на выезде уступила «Панатинаикосу» со счетом 0:2.

«Ионикос» в турнирной таблице греческой Суперлиги идет только на 11 месте. От зоны плей-офф коллектив уже отстает на восемь баллов.

Команда в данном первенстве добыла всего три виктории, в семи поединках она терпела поражения и пять раз играла вничью. В двух прошлых сыгранных встречах «Ионикос» поочередно минимально уступал в родных стенах АЕКу и в гостях «Арису» (оба раза по 0:1).

В текущем сезоне оба коллектива высокой результативностью не отличаются, да в последних своих трех очных встречах обходились без забитых мячей. Так что стоит здесь ждать низов.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.63.

«Астерас» — ОФИ

Футбол. Чемпионат Греции

«Астерас» на текущий момент в чемпионской гонке разместился на восьмой позиции, отставая от первой шестерки на пять баллов, которые будет нелегко отыграть.

Клуб из Триполи смог в данном чемпионате добыть лишь четыре виктории, пять встреч он свел вничью и шесть раз был повержен. В своей последней игре он в гостях уступил ПАОКу 2:3.

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ОФИ находится на шестой строке в турнирной таблице греческой Суперлиги, оторвавшись всего лишь на один балл от седьмой строки.

Критцы в этом чемпионате потерпели только две неудачи, пять матчей они выиграли и семь встреч завершили мировыми исходами. В прошлом туре ОФИ неожиданно в гостях переиграл АЕК — 2:1.

В последнее время между собой эти команды играют крайне нерезультативно. Вот и сейчас не ждем от них много забитых мячей.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.60.

Общий коэффициент — 3.83.