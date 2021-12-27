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    «Андерлехт» обыграет аутсайдера, а «МЮ» усугубит положение «Ньюкасла»

    Экспресс дня 27 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 декабря
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    «Андерлехт» забил 15 мячей в пяти предыдущих матчах
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в АПЛ и чемпионате Бельгии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ньюкасл» по-прежнему находится в подвале турнирной таблицы. И, скорее всего, скоро в клубе начнется паника. Позади половина дистанции, а «Ньюкасл» до сих пор набрал лишь 10 очков.

    Команда Эдди Хау очень слабо провела недавние матчи, почти без борьбы уступив «Лестеру», «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Очевидно, что «Ньюкасл» срочно нуждается в усилении состава, и, в первую очередь, надо что-то делать с обороной. «Сороки» очень много пропускают, в том числе на своем поле.

    «МЮ» пришлось перенести два недавних матча из-за вспышки коронавируса, но проблемы позади. «Красные дьяволы» готовы сыграть сильнейшим составом.

    Все прогнозы на АПЛ

    В общем, «Ньюкасл» снова проиграет, в этом нет практически никаких сомнений. Будет достаточно странно, если «МЮ» не воспользуется проблемами соперника.

    Ставка: победа «МЮ» за 1.50.

    «Мехелен» — «Серен»

    Футбол. Чемпионат Бельгии

    В Мехелене встретятся команды, которые нечасто радовали своих болельщиков в этом месяце. Разница только в том, что хозяева хотя бы занимают восьмое место и не волнуются за свое будущее, а «Серен» находится на предпоследней строчке.

    Серия поражений «Серена» составляет уже пять матчей. В декабре команда только проигрывала. И очень много пропускала. На этом отрезке соперники забили «Серену» 15 мячей.

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    Что касается «Мехелена», то здесь стоит сделать акцент на том, что команда в этом сезоне очень хорошо играет на своем поле. В 10-ти предыдущих домашних матчах она потерпела только два поражения.

    Скорее всего, «Мехелен» выиграет в предстоящем матче. «Серен» сейчас явно не в форме.

    Ставка: победа «Мехелена» за 1.69.

    «Беерсхот» — «Андерлехт»

    Футбол. Чемпионат Бельгии

    «Андерлехт» делает все возможное, чтобы снова стать лучшим клубом страны, но с чемпионскими амбициями придется повременить.

    На данный момент «Андерлехт» занимает четвертое место, отставая от лидера на 11 очков. Но при этом в пяти предыдущих турах команда Венсана Компани набрала 13 очков и забила 15 мячей.

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    И в предстоящем матче «Андерлехт», скорее всего, снова забьет не меньше двух мячей. «Беерсхот» — худшая команда текущего чемпионата Бельгии. Серия поражений гостей составляет пять матчей, в которых, они, к слову, ни разу не забили.

    Маловероятно, что «Андерлехт» потеряет очки в матче с безнадежным аутсайдером.

    Ставка: победа «Андерлехта» за 1.53.

    Общий коэффициент — 3.87.

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    Экспресс дня 27 декабря: прогноз, ставка (3.87), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Экспресс. «Андерлехт» обыграет аутсайдера, а «МЮ» усугубит положение «Ньюкасла»
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