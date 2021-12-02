В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в чемпионатах Англии, Италии и Нидерландов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Тоттенхэм» — «Брентфорд»

Футбол. Чемпионат Англии

«Тоттенхэм» с 19 зачетными пунктами пока идет в турнирной таблице только седьмым, существенно отставая от лидерской тройки, а еврокубковой зоне уступает четыре очка .

На счету «шпор» в текущем чемпионате шесть выигранных встреч, пять поражений и одна ничья. В прошлом туре первенства лондонцы на своем поле переиграли «Лидс» со счетом 2:1, тем самым прервав 3-матчевую безвыигрышную серию.

«Брентфорд» же располагается в турнирной таблице чемпионата Англии на 12-й позиции, имея в копилке 16 набранных очков, оторвавшись на шесть баллов от опасной зоны.

В данном первенстве «пчелы» по четыре раза побеждали и расходились миром, а также в пяти случаях терпели поражения. Накануне коллектив на своем поле одолел «Эвертон» со счетом 1:0. Этой викторией «Брентфорд» прервал свою 5-матчевую безвыигрышную серию, где четыре раза проиграл.

В начале сезона в рамках Кубка лиги «Тоттенхэм» дома переиграл предстоящего противника со счетом 2:0. Ожидаем, что и в чемпионате сильнее будут «шпоры».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.65.

«Лацио» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии

«Лацио» пока в турнирной таблице итальянской Серии А занимает только восьмое место, имея на своем счету 21 балл, уступая шестой строке три пункта, но имеет одну игру в запасе.

Римляне в текущем чемпионате одержали шесть побед, трижды расписали мировые и потерпели пять поражений, где четыре из них были выездными. В прошлом же туре «Лацио» в гостях потерпел крупное фиаско от «Наполи» 0:4.

«Удинезе» с 15 зачетными пунктами в турнирной таблице Серии А разместился на 14-м месте , имея запас перед зоной вылета в пять очков.

Фриульцы добились всего трех викторий, шесть встреч завершили миром и в пяти случаях уступали. В предыдущем туре коллектив на домашнем поле сыграл вничью с «Дженоа» 0:0, а неделей ранее на выезде проиграл «Торино» 1:2.

Римляне на своем поле выглядит сильно, и после крупного фиаско в прошлом туре просто обязаны реабилитироваться перед своими фанами.

Ставка: победа «Лацио» за 1.70.

«АЗ Алкмар» — «Фортуна»

Футбол. Чемпионат Нидерландов

«АЗ Алкмар» на данный момент набрал всего 17 очков, занимая в турнирной таблице только 12-е место, но в случае успеха в этой игре улучшит свою позицию на четыре строки.

В пяти прошлых турах «сырные фермеры» по два раза уступали и расходились миром, сумев одолеть только аутсайдера первенства «Зволле» 3:2. В своем же последнем сыгранном матче «Алкмар» на выезде сыграл вничью с «Витессом» 0:0.

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«Фортуна» с девятью баллами в турнирной таблице нидерландской Эредивизии находится на предпоследней позиции. Команда всего дважды побеждала, и оба раза дома, а также три встречи завершила ничьей и в восьми терпела поражения.

В предыдущем туре первенства коллектив из Ситтарда на домашнем поле крупно уступил «Гронингену» 1:4, что стало для него четвертым фиаско подряд.

«Алкмар» должен воспользоваться случаем приблизиться к зоне плей-офф, обыграв дома одного из аутсайдеров. В общем, в этой игре ставим на хозяев с форой -1,5.

Ставка: победа «АЗ Алкмар» с форой (-1,5) за 1.77.

Общий коэффициент — 4.96.