ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Мальме» — «Зенит»«Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции Почеттино может стать следующим менеджером «МЮ»Топ-7 реальных и неожиданных тренеров для «МЮ» Эрлинг ХоланнОт Клозе до Холанна. 10 игроков, которые могли бы играть за сборные других стран
  • 00:54
    • «Зенит» спасся от поражения в матче с «Мальмё» и гарантировал себе евровесну
  • 00:55
    • «Челси» разгромил «Ювентус» на «Стэмфорд Бридж»
  • 00:52
    • «Барселона» и «Бенфика» не определили сильнейшего на «Камп Ноу»
  • 22:45
    • Гол Роналду принес «МЮ» победу над «Вильярреалом» и путевку в плей-офф ЛЧ
  • 22:40
    • «Бавария» в Киеве выиграла у «Динамо»
    Все новости спорта

    Определяющий матч для «Локо», уверенные победы «Бетиса» и «Айнтрахта»

    Экспресс дня 25 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 ноября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив»
    В данном экспрессе от LiveSport.ru будут три поединки Лиги Европы 5-го игрового дня. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Локомотив» — «Лацио»

    Футбол. Лига Европы

    «Локомотив» — аутсайдер группы E. В четырех матчах «железнодорожники» не смогли добиться ни одной победы и набрали всего два очка, сыграв вничью с одинаковым счетом 1:1 дома с «Марселем» и в гостях с «Галатасараем».

    Но несмотря на это, москвичи по-прежнему сохраняют шансы на выход в плей-офф. Для этого нужно брать очки в предстоящей игре. Из последних 12 матчей «красно-зеленые» выиграли только два, потерпев при этом четыре поражения и шесть раз сыграв вничью. Накануне они дома уступили «Ахмату»1:2, около часа проведя в меньшинстве.

    В активе «Лацио» числится пять баллов, с которыми он идет на второй позиции в своем квартете. От лидирующего «Галатасарая» римляне отстают на три очка и опережает на один пункт третий «Марсель».

    По ходу сезона «орлы» не могут похвастаться стабильностью, обыгрывая в основном только команды уступающие им в классе. В Серии А они с 21 очком занимают шестое место. На выходных они дома потерпели поражение от «Ювентуса» со счетом 0:2.

  • «Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции
  • Петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью 1:1 с шведским «Мальмё» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • В случае поражения «Локо» практически потеряет шансы на евровесну. Поэтому москвичи приложат максимум усилий для достижения благоприятного результата и не проиграют дома нестабильным римлянам.

    Ставка: 1Х за 2.04.

    «Бетис» — «Ференцварош»

    Футбол. Лига Европы

    «Бетис» с семью очками на данный момент в своем квартете занимает вторую строчку. Причем запас перед третьим местом составляет всего один балл, а от первой позиции отстает на три пункта.

    Севильцы начали турнир с двух викторий, после чего дома с «Байером» расписали мировую 1:1 и проиграли ему в гостях 0:4. В чемпионате Испании же команда идет пятой, всего на два балла отставая от четвертой позиции. На выходных «Бетис» на выезде разгромил «Эльче» 3:0.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Ференцварош» находится на последнем месте в своем квартете, не имея набранных очков и уже потерял все шансы на выход в плей-офф. Во всех играх ЛЕ он забил четыре мяча и пропустил десять.

    Накануне будапештский коллектив дома разгромил «Фехервар» 3:0 в рамках чемпионата Венгрии, где он уверенно лидирует.

    «Бетис» ведет борьбу за выход в плей-офф, а «Ференцварош» уже лишен всякой мотивации. И наверняка более мотивированные хозяева добьются уверенной виктории.

    Ставка: победа «Бетиса» с форой (-1,5) за 1.69.

    «Айнтрахт» — «Антверпен»

    Футбол. Лига Европы

    «Айнтрахт» с десятью набранными баллами идет во главе своего квартете в ЛЕ. И в случае победы в этой игре гарантирует себе первое место в группе, а с ним и выход в плей-офф.

    «Орлы» начали турнир с домашней ничьи с «Фенербахче» 1:1, после чего добилась трех побед подряд. Но в тоже время в Бундеслиге они выступают не лучшим образом, находясь только на 11-й строчке. Однако отметить, что в двух последних встречах они обыгрывали на выезде «Гройтер Фюрт» 2:1 и «Фрайбург» 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    «Антверпен» с одним зачетным пунктом в своем в квартете Лиги Европы располагается на последнем месте, отставая даже от третьей позиции на четыре очка.

    Единственный балл бельгийцы набрали в гостях с «Фенербахче» 2:2, а три остальных матча они проиграли. В чемпионате Бельгии же «Антверпен» выступает неплохо, занимая на текущий момент вторую позицию.

    Наверняка набравший в последнее хороший ход «Айнтрахт» победит дома бельгийцев и обеспечит себе досрочный выход в плей-офф.

    Ставка: победа «Айнтрахта» с форой (-1) за 1.63.

    Итоговый коэффициент — 5.61.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.04
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.00
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бешикташ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фулхэм — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 25 ноября: прогноз, ставка (5.61), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Экспресс. Определяющий матч для «Локо», уверенные победы «Бетиса» и «Айнтрахта»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры