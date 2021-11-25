В данном экспрессе от LiveSport.ru будут три поединки Лиги Европы 5-го игрового дня. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Локомотив» — «Лацио»

Футбол. Лига Европы

«Локомотив» — аутсайдер группы E. В четырех матчах «железнодорожники» не смогли добиться ни одной победы и набрали всего два очка, сыграв вничью с одинаковым счетом 1:1 дома с «Марселем» и в гостях с «Галатасараем».

Но несмотря на это, москвичи по-прежнему сохраняют шансы на выход в плей-офф. Для этого нужно брать очки в предстоящей игре. Из последних 12 матчей «красно-зеленые» выиграли только два, потерпев при этом четыре поражения и шесть раз сыграв вничью. Накануне они дома уступили «Ахмату»1:2, около часа проведя в меньшинстве.

В активе «Лацио» числится пять баллов, с которыми он идет на второй позиции в своем квартете. От лидирующего «Галатасарая» римляне отстают на три очка и опережает на один пункт третий «Марсель».

По ходу сезона «орлы» не могут похвастаться стабильностью, обыгрывая в основном только команды уступающие им в классе. В Серии А они с 21 очком занимают шестое место. На выходных они дома потерпели поражение от «Ювентуса» со счетом 0:2.

В случае поражения «Локо» практически потеряет шансы на евровесну. Поэтому москвичи приложат максимум усилий для достижения благоприятного результата и не проиграют дома нестабильным римлянам.

Ставка: 1Х за 2.04.

«Бетис» — «Ференцварош»

Футбол. Лига Европы

«Бетис» с семью очками на данный момент в своем квартете занимает вторую строчку. Причем запас перед третьим местом составляет всего один балл, а от первой позиции отстает на три пункта.

Севильцы начали турнир с двух викторий, после чего дома с «Байером» расписали мировую 1:1 и проиграли ему в гостях 0:4. В чемпионате Испании же команда идет пятой, всего на два балла отставая от четвертой позиции. На выходных «Бетис» на выезде разгромил «Эльче» 3:0.

«Ференцварош» находится на последнем месте в своем квартете, не имея набранных очков и уже потерял все шансы на выход в плей-офф. Во всех играх ЛЕ он забил четыре мяча и пропустил десять.

Накануне будапештский коллектив дома разгромил «Фехервар» 3:0 в рамках чемпионата Венгрии, где он уверенно лидирует.

«Бетис» ведет борьбу за выход в плей-офф, а «Ференцварош» уже лишен всякой мотивации. И наверняка более мотивированные хозяева добьются уверенной виктории.

Ставка: победа «Бетиса» с форой (-1,5) за 1.69.

«Айнтрахт» — «Антверпен»

Футбол. Лига Европы

«Айнтрахт» с десятью набранными баллами идет во главе своего квартете в ЛЕ. И в случае победы в этой игре гарантирует себе первое место в группе, а с ним и выход в плей-офф.

«Орлы» начали турнир с домашней ничьи с «Фенербахче» 1:1, после чего добилась трех побед подряд. Но в тоже время в Бундеслиге они выступают не лучшим образом, находясь только на 11-й строчке. Однако отметить, что в двух последних встречах они обыгрывали на выезде «Гройтер Фюрт» 2:1 и «Фрайбург» 2:0.

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«Антверпен» с одним зачетным пунктом в своем в квартете Лиги Европы располагается на последнем месте, отставая даже от третьей позиции на четыре очка.

Единственный балл бельгийцы набрали в гостях с «Фенербахче» 2:2, а три остальных матча они проиграли. В чемпионате Бельгии же «Антверпен» выступает неплохо, занимая на текущий момент вторую позицию.

Наверняка набравший в последнее хороший ход «Айнтрахт» победит дома бельгийцев и обеспечит себе досрочный выход в плей-офф.

Ставка: победа «Айнтрахта» с форой (-1) за 1.63.

Итоговый коэффициент — 5.61.