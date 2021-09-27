В экспрессе на понедельник рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и АПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Кристал Пэлас» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Брайтон», пожалуй, можно назвать одним из главных открытий стартового отрезка АПЛ. Гости после пяти сыгранных матчей находятся на шестом месте.

Но самое главное вот что: в случае победы в предстоящем матче «Брайтон» возглавит турнирную таблицу.

Команда Грэма Поттера одержала четыре победы в пяти предыдущих матчах, в том числе над «Лестером» и дерзким новичком лиги «Брентфордом».

«Кристал Пэлас» же, как обычно, нестабилен. Хотя надо признать, что хозяева тоже провели несколько классных матчей. Можно вспомнить разгромную победу над «Тоттенхэмом» и ничью с «Вест Хэмом».

Все прогнозы на АПЛ

При всей симпатии к «Брайтону» лучше все-таки сделать ставку на голы. Дома «Кристал Пэлас» может обыграть кого угодно.

Ставка: обе команды забьют за 1.92.

«Сельта» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании

Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. «Сельта» после шести сыгранных матчей 17-я, а «Гранада» — 18-я.

Но глобальные выводы пока рано делать. «Сельта» в прошлом туре после трех поражений одержала победу над «Леванте», а «Гранада» неделю назад сыграла вничью с «Барселоной» на «Камп Ноу».

Кроме того, у «Гранады» были ничьи с «Вильярреалом» и «Валенсией». Но отсутствие побед все равно смущает.

В таком матче сложно кому-то отдать предпочтение, шансы 50 на 50. Поэтому и здесь выбираем ставку на голы.

Ставка: тотал больше 2,0 за 1.42.

«Венеция» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии

«Венеции» будет тяжело закрепиться в элитном дивизионе. Свои пока что единственные три очка команда Паоло Дзанетти одержала в гостевом матче с «Эмполи».

В остальных матчах «Венеция» проиграла, при этом каждый раз пропуская не меньше двух мячей.

Правда, тут стоит отметить, что в четырех случаях «Венеция» играла на выезде.

Но даже на своем поле матч против «Торино» вряд ли будет легким. Гости начали с двух поражений, но потом в трех матчах набрали семь очков. «Торино» в этом сезоне выглядит заметно лучше, чем в прошлом.

Все прогнозы на Серию А

«Венеция», возможно, забьет, но есть подозрение, что три очка отправятся в копилку соперника.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.28.

Общий коэффициент — 6.21.