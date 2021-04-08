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    Экспресс дня 8 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Аякс»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим три матча 1/4 финала Лиги Европы.

    «Арсенал» — «Славия» Прага

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

    «Арсенал» без проблем стал первым в своей группе Лиги Европы, выиграв все шесть матчей. В плей-офф сперва «канониры» не без труда прошли «Бенфику», а затем более уверенней разобрались с «Олимпиакосом».

    На внутренней арене лондонский клуб разочаровывает своих фанов, находясь на данный момент в турнирной таблице АПЛ только на десятом месте, существенно отставая от шестой строчки. В последнем проведенном матче «Арсенал» дома проиграл «Ливерпулю» (0:3).

    «Славия» пробилась в плей-офф Лиги Европы со второй строчки в своем квартете, оказавшись ниже «Байера». В первом раунде плей-офф она смогла пройти «Лестер», а затем переиграла «Рейнджерс». Отметим, что в обоих случаях клуб из Праги дома с соперниками расходился миром, а на выезде выигрывал.

    В чемпионате Чехии «лоскутные» уверенно лидируют в турнирной таблице, имея запас перед ближайшим преследователем в 14 очков. Накануне они на выезде расписали ничью с «Зброевкой» (0:0), т.с. прервав свою серию из четырех викторий.

    Наверняка «Славия» в этом матче сыграет строго от обороны, и не даст «Арсеналу» создать много шансов для забитого мяча.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.35.

    «Аякс» — «Рома»

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

    Напомним, что «Аякс» перебрался в Лигу Европы из Лиги чемпионов. На стадии 1/16 финала данного турнира амстердамский клуб дважды одолел «Лилль», а затем одержал две «сухие» победы над «Янг Бойз».

    В чемпионате Нидерландов «божьи сыновья» идут первыми в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. Отметим, что в этом году они еще не проигрывали, и теряли баллы только в двух случаях из 20. Накануне же «Аякс» добыл викторию в гостях над «Херенвеном» со счетом 2:1.

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    «Рома» свою группу Лиги Европы без проблем выиграла, победив в четырех играх из шести. В плей-офф команда из Рима поочередно уверенно разбиралась с «Брагой» и донецким «Шахтером», обыграв этих соперников по два раза.

    В Серии А «волки» на текущий момент в турнирной таблице находятся только на седьмой строчке, отставая от четвертого лигачемпионовского места на пять баллов. На прошедших выходных «Рома» расписала мировую с «Сассуоло» (2:2) на выезде.

    Так как обе команды неплохо действуют в завершающей стадии, то данного поединка вполне можно ожидать обмена голами.

    Ставка: обе забьют: да за 1.60.

    «Динамо» Загреб — «Вильярреал»

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

    «Динамо» заняло первое место в своем квартете на групповом этапе Лиги Европы, не проиграв ни одного матча. По пути в четвертьфинал сперва без проблем прошли «Краснодар», а затем справились с «Тоттенхэмом», проиграв «шпорам» в гостях (0:2), но дома одержала викторию (3:0) в овертайме.

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    В чемпионате Хорватии клуб из Загреба возглавляет турнирную таблицу, но преследователь находится совсем рядом. Накануне «Динамо» в гостях поделило очки с «Шибеником» (1:1), прервав т.с. серию из семи побед.

    «Вильярреал» также свой квартет ЛЕ выиграл, одержав пять виктории и раз разойдясь миром. В 1/16 финала «подводники» справились с « РБ Зальцбург», а в 1/8 финала дважды «всухую» обыграли киевское «Динамо».

    В Примеры «желтая субмарина» находится на шестом месте, проигрывая пятой строчке только по дополнительным показателям. В своем последнем сыгранном матче она в гостях разгромила «Гранаду» (3:0), выиграв т.с. третий матч подряд в чемпионате.

    В предстоящем сражении ожидаем упорной борьбы с минимумом забитых мячей.

    Ставка: ТМ 3.0 за 1.33.

    Общий коэффициент — 2.87.

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