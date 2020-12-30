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    Мучения «Тоттенхэма», злой «Ливерпуль» и реалоподобная «Сельта»

    Экспресс дня 30 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 декабря
    «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» после неудачного матча с «Вест Бромвичем»
    Традиционный экспресс на футбол — на этот раз снова из предстоящих событий в АПЛ и Ла Лиги.

    «Тоттенхэм» — «Фулхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 16-й тур

    Увы, но игра «Тоттенхэма» с каждым матчем превращается в классические футбольные страдания Жозе Моуринью. И ладно бы еще был результат, так нет же — в минувшее воскресенье безвыигрышная серия «шпор» в АПЛ достигла четырех матчей, в которых, будем говорить честно, команда «Особенного» выглядела из рук вон плохо.

    Ничья с «Вулверхэмптоном» в прошлом туре — этот результат, пожалуй, можно считать почти подарком для такого «Тоттенхэма», который с недавних пор не стесняется стоять на своей половине поля все 90 минут, лишь изредка разбавляя это безобразие контратаками с участием Харри Кейна и Сон Хын Мина.

    Сможет ли «Тоттенхэм» прервать серию без побед в матче с «Фулхэмом»? Скажем так, у скромного, но, как оказалось, очень даже дерзкого «Фулхэма» есть хорошие шансы «зацепить» хотя бы ничейку.

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    • Главное, не робеть. «Тоттенхэм» запустил процесс разочарования.

    Ставка: обе команды забьют за 1.93.

    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. 16-й тур

    «Ливерпуль» несколько дней назад на личном примере показал, как нельзя играть в АПЛ. Даже против команды с предпоследнего места. Захотев одержать «ленивенькую» победу, команда Юргена Клоппа в домашней игре с «Вест Бромвичем» в итоге получила всего лишь ничью — 1:1. Это не провал, но очень досадный результат. В конце сезона может запросто оказаться, что как раз этих двух очков «Ливерпулю» и будет не хватать для второго кряду чемпионства. Нельзя так играть.

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    • Как правило, после таких матчей «Ливерпуль» включается. В этом плане «Ньюкаслу», конечно, не позавидуешь. Но, с другой стороны, букмекеры тоже слегка перегибают, предлагая нам победу гостей за 1.31. Коэффициент занижен до безобразия. Почему? потому что в декабре, например, «Ливерпуль» не только громил «Кристал Пэлас» (7:0) и побеждал «Тоттенхэм» (2:1), но и кое-как спасался в игре с «Фулхэмом». Ну и свежая ничья с «Вест Бромвичем». Так откуда здесь 1,31?

    В общем, ждем от «Ньюкасла» как минимум гол. Дома команда Стива Брюса любого может уколоть.

    Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.22.

    «Сельта» — «Уэска»

    Футбол. Чемпионат Испании. 16-й тур

    Пока все говорят о будущем Месси и «Барселоны», рассуждают о противостоянии «Реала» и «Атлетико» за чемпионский титул, «Сельта» совершила почти грандиозный рывок, поднявшись в таблице на восьмое место.

    Вот так бывает, когда в клубе угадывают с выбором главного тренера. «Сельта» после назначения аргентинца Эдуардо Коудета буквально за месяц превратилась в реалоподобную команду.

    Все прогнозы на футбол

    В пяти предыдущих турах «Сельта» одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Удивительно, но за это время команда из Виго пропустила лишь два мяча.

    Безусловно, нет никаких гарантий, что «Сельта» и «Уэску» обыграет, но шансы действительно очень хорошие.

    Ставка: победа «Сельты» за 1.79.

    Общий коэффициент — 7.66. 0

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