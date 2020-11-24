ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХалкТрансферный дайджест. 17-23 ноября Система игры Клоппа дает результат вопреки травмам«Ливерпуль» — фаворит на титул вопреки кадровому кризису Даниил МедведевМощнейшая победа Медведева, дебют Рублева и заколдованный турнир для Надаля
  • 00:55
    • «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
  • 22:11
    • «Авангард» переиграл «Ак Барс» в юбилейном матче
  • 21:51
    • ЦСКА крупно уступил «Сибири»
  • 21:48
    • Рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь»
  • 20:56
    • Соболев не сыграет за «Спартак» до зимнего перерыва
  • 18:59
    • «Химки» одержали выездную победу над «Уфой»
  • 17:35
    • Объявлены номинанты на премии Globe Soccer
    Все новости спорта

    Реванши «МЮ» и ПСЖ, уверенная виктория «Юве»

    Экспресс дня 24 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    24 ноября пройдет первая половина матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На три из них предлагаем сделать экспресс.

    ПСЖ — «РБ Лейпциг»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

    ПСЖ в трех первых турах Лиги чемпионов набрал всего три очка и в группе располагается только на третьем месте, уступая первым двух командам три балла.

    Эти пункты парижане заработали в игре с «Башакшехиром», обыграв турецкий коллектив на выезде со счетом 2:0, а также они дома проиграли «Манчестеру Юнайтед» (1:2) и в гостях уступили «РБ Лейпцигу» (1:2). На выходных «столичные» потерпели выездное фиаско от «Монако» (2:3), но остались во главе турнирной таблицы Лиги 1.

    «РБ Лейпциг» имеет в копилке шесть баллов, и в квартете занимает вторую строчку, уступая лидеру только за счет результата очного матча.

    «Быки» в главном еврокубке в гостях крупно проиграли «Манчестеру Юнайтед» со счетом 0:5, но дома одолели «Башакшехир» (2:0) и предстоящего соперника (2:1). В немецкой Бундеслиге они находятся на четвертом месте, отставая от лидера на два балла. Накануне «РБ Лейпциг» на выезде поделил очки с «Айнтрахтом» (1:1).

  • Великолепная девятка: европейские тренеры, оформившие «Золотой хет-трик»
  • Девять тренеров, завоевавшие со своими командами «континентальный требл» в Европе
  • 10/11/2020

    • В случаи потери очков финалист прошлого розыгрыша ЛЧ рискует на пробиться в плей-офф. Поэтому ПСЖ приложит максимум усилий для завоевания трех баллов.

    Ставка: победа ПСЖ за 1.62.

    «МЮ» — «Башакшехир»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

    «Манчестер Юнайтед» с шестью набранными баллами возглавляет группу H. «Красные дьяволы» поочередно на старте турнира одолели 2:1 в гостях ПСЖ и 5:0 дома «РБ Лейпциг».

    В третьем туре манкунианцы потерпели неожиданное гостевое фиаско от предстоящего противника (1:2). На прошедших выходных «МЮ» в родных стенах одержал непростую домашнюю викторию над «Вест Бромвичем» (1:0), однако идет только в середине турнирной таблице АПЛ.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Чемпион Турции в текущем розыгрыше Лиги чемпионов заработал три очка, обыграв как раз дома своего предстоящего противника (2:1), но идет на дне турнирной таблицы.

    В первых двух поединках «Башакшехир» уступил по 0:2 на выезде «РБ Лейпциг» и в родных стенах ПСЖ. В чемпионате Турции стамбульцы находятся на шестой строке, находясь на расстоянии семи очков от лидера первенства.

    «МЮ» на своей арене должен взять реванш у чемпиона Турции, который вне родных стен выступает не совсем уверенно.

    Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.40.

    «Ювентус» — «Ференцварош»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

    «Ювентус» идет вторым в своем квартете, имея после трех игр шесть очков, опережая дуэт преследователей на пять пунктов, а первой «Барсе» уступает три балла.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Единственную неудачу в этом турнире туринцы потерпели как раз от каталонцев, проиграв им дома 0:2, киевское «Динамо» и предстоящего соперника итальянцы одолели в гостях 2:0 и 4:1 соответственно. В Серии А «Юве» идет четвертым, с отставание в четыре очка от первого «Милана». На выходных «черно-белые» дома благодаря дублю Роналду одолели «Кальяри» (2:0).

    «Ференцварош» заработал один пункт в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, поделив очки в родных стенах с киевским «Динамо» (2:2), с которым будет вести борьбу за ЛЕ.

    В двух двух других встречах «фради» потерпели разгромные поражения, уступив на выезде «Барсе» (1:5) и на своей территории от «Ювентусу» (1:4). В чемпионате Венгрии «Ференцварош» уверенно возглавляет турнирную таблицу, выиграв семь игр при двух мировых исходах.

    У чемпиона Венгрии будет немного шансов на благоприятный исход в Италии. Наверняка туринцы победят вновь крупно.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 1.44.

    Общий коэффициент — 3.26.

    0
    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч СКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ренн — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.61
  • Прогноз на матч Краснодар — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.04
  • Прогноз на матч Жирона — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лацио — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • 03:01 19/11/2020     Станислав Черчесов
  • Казнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
    • 02:40 20/11/2020     Фрагмент матча
  • Спорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
    • 20:48 21/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 24 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры