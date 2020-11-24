Экспресс дня 24 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

24 ноября пройдет первая половина матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На три из них предлагаем сделать экспресс.

ПСЖ — «РБ Лейпциг»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

ПСЖ в трех первых турах Лиги чемпионов набрал всего три очка и в группе располагается только на третьем месте, уступая первым двух командам три балла.

Эти пункты парижане заработали в игре с «Башакшехиром», обыграв турецкий коллектив на выезде со счетом 2:0, а также они дома проиграли «Манчестеру Юнайтед» (1:2) и в гостях уступили «РБ Лейпцигу» (1:2). На выходных «столичные» потерпели выездное фиаско от «Монако» (2:3), но остались во главе турнирной таблицы Лиги 1.

«РБ Лейпциг» имеет в копилке шесть баллов, и в квартете занимает вторую строчку, уступая лидеру только за счет результата очного матча.

«Быки» в главном еврокубке в гостях крупно проиграли «Манчестеру Юнайтед» со счетом 0:5, но дома одолели «Башакшехир» (2:0) и предстоящего соперника (2:1). В немецкой Бундеслиге они находятся на четвертом месте, отставая от лидера на два балла. Накануне «РБ Лейпциг» на выезде поделил очки с «Айнтрахтом» (1:1).

В случаи потери очков финалист прошлого розыгрыша ЛЧ рискует на пробиться в плей-офф. Поэтому ПСЖ приложит максимум усилий для завоевания трех баллов.

Ставка: победа ПСЖ за 1.62.

«МЮ» — «Башакшехир»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

«Манчестер Юнайтед» с шестью набранными баллами возглавляет группу H. «Красные дьяволы» поочередно на старте турнира одолели 2:1 в гостях ПСЖ и 5:0 дома «РБ Лейпциг».

В третьем туре манкунианцы потерпели неожиданное гостевое фиаско от предстоящего противника (1:2). На прошедших выходных «МЮ» в родных стенах одержал непростую домашнюю викторию над «Вест Бромвичем» (1:0), однако идет только в середине турнирной таблице АПЛ.

Чемпион Турции в текущем розыгрыше Лиги чемпионов заработал три очка, обыграв как раз дома своего предстоящего противника (2:1), но идет на дне турнирной таблицы.

В первых двух поединках «Башакшехир» уступил по 0:2 на выезде «РБ Лейпциг» и в родных стенах ПСЖ. В чемпионате Турции стамбульцы находятся на шестой строке, находясь на расстоянии семи очков от лидера первенства.

«МЮ» на своей арене должен взять реванш у чемпиона Турции, который вне родных стен выступает не совсем уверенно.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.40.

«Ювентус» — «Ференцварош»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

«Ювентус» идет вторым в своем квартете, имея после трех игр шесть очков, опережая дуэт преследователей на пять пунктов, а первой «Барсе» уступает три балла.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Единственную неудачу в этом турнире туринцы потерпели как раз от каталонцев, проиграв им дома 0:2, киевское «Динамо» и предстоящего соперника итальянцы одолели в гостях 2:0 и 4:1 соответственно. В Серии А «Юве» идет четвертым, с отставание в четыре очка от первого «Милана». На выходных «черно-белые» дома благодаря дублю Роналду одолели «Кальяри» (2:0).

«Ференцварош» заработал один пункт в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, поделив очки в родных стенах с киевским «Динамо» (2:2), с которым будет вести борьбу за ЛЕ.

В двух двух других встречах «фради» потерпели разгромные поражения, уступив на выезде «Барсе» (1:5) и на своей территории от «Ювентусу» (1:4). В чемпионате Венгрии «Ференцварош» уверенно возглавляет турнирную таблицу, выиграв семь игр при двух мировых исходах.

У чемпиона Венгрии будет немного шансов на благоприятный исход в Италии. Наверняка туринцы победят вновь крупно.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 1.44.

Общий коэффициент — 3.26.