Экспресс дня 26 октября. Прогнозы и ставки на футбол

Новый экспресс от LiveSport.Ru, в который на этот раз вошли матчи АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

«Бернли» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур

«Тоттенхэм» встретится на выезде с одной из худших на данный момент команд АПЛ. «Бернли» пока совсем не впечатляет, после пяти туров у хозяев всего лишь одно очко. В прошлом туре «Бернли» с трудом выстоял в матче с «Вест Бромвичем» (0:0), а перед этим было четыре поражения кряду. Такие результаты абсолютно несвойственны команде Шона Дайча.

«Тоттенхэм» пока что на десятом месте, но ситуация, учитывая плотность в таблице, пока что не такая критичная, как может показаться. Более того, сейчас почти каждый скажет, что «Тоттенхэм» и его игра вызывают симпатию. Жозе Моуринью, по всей видимости, не стал игнорировать мнение футболистов: как ни странно, но с приходом «Особенного» «Тоттенхэм» не превратился в автобус.

На данный момент у «Тоттенхэма» лучшая атака в лиге. В среднем за матч «шпоры» забивают три мяча. В принципе, это нормально с таким подбором игроков в атаке.

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Ну и, опять-таки, удивительно, что Моуринью удается раскрыть сумасшедший потенциал команды в нападении. В общем, «Бернли» надо приготовиться к сложнейшей игре.

Ставка: тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 за 1.71.

«Байер» — «Аугсбург»

Футбол. Чемпионат Германии. 5-й тур

«Байер» в новом сезоне до сих пор не потерпел ни одного поражения. И все равно можно сказать, что «фармацевты» по-прежнему привыкают играть без Кая Хаверца, уехавшего покорять АПЛ.

В Бундеслиге «Байер» стартовал с трех подряд ничьих, и только после это клуб из Леверкузена одержал первую победу, выиграв в гостях у «Майнца».

Ну а впервые больше одного мяча «Байер» забил в матче с «Ниццей» в первом туре группового этапа Лиги Европы. «Фармацевты» разнесли французов со счетом 6:2.

Выиграет ли «Байер» у «Аугсбурга»? Этот матч, сто процентов, будет не таким простым, как с «Ниццей». «Аугсбург» в этом сезоне уже успел выиграть у дортмундской «Боруссии», провел солидный матч с «Лейпцигом», несмотря на поражение, и вообще, команда смотрится очень солидно. Так что здесь лучше поставить на голы.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.61.

«Милан» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии. 5-й тур

«Милан» — единственная команда из топ-5 европейских лиг, которая в этом сезоне до сих пор не потеряла ни одного очка. Удивительный факт, конечно, кто бы мог подумать, что возрождение легендарного клуба начнется сразу после назначения на пост главного тренера Стефано Пиоли, которого, если говорить по-честному, приглашали максимум на полгода.

Есть еще одно мнение: «Милан» встал с колен благодаря Златану Ибрагимовичу. Несмотря на возраст (шведу уже 39), Ибра все так же хорош и при этом невероятно мотивирован. В этом плане его можно сравнивать наверное только с Криштиану Роналду.

И все же перед встречей с «Ромой» есть определенные сомнения в очередной победе «Милана». Римляне показывают очень приличный футбол на старте сезона, поэтому далеко не факт, что «россонери» смогут продлить свою невероятную серию. Снова ставим на голы, это самый оптимальный вариант. «Милан» в порядке, но про «Рому» можно сказать то же самое.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.69.

Общий коэффициент — 4.66. 0