Экспресс дня 14 августа. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 14 августа, в Лиге чемпионов пройдет один четвертьфинальный матч, а в российской Премьер-лиге начнется второй тур.

«Барселона» — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала

«Барселона» и «Бавария» поспорят за путевку в полуфинал Лиги чемпионов на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

Всем известно желание Лионеля Месси завоевать трофей, который ему не покорялся с 2015 года. Однако, учитывая всю нестабильность самой каталонской команды, сделать это будет невероятно сложно.

«Бавария» — главный фаворит сезона, который во всех турнирах побеждает регулярно с начала февраля. Роберт Левандовски пребывает в феноменальной форме и забивает много голов, Мануэль Нойер прекрасно смотрится в воротах, а Серж Гнабри добился значительного прогресса.

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Нам кажется, что «Барселона» не в состоянии остановить «Баварию», которую мы ждем в полуфинале.

Ставка: победа «Баварии» за 2.00.

«Спартак» — «Ахмат»

Футбол. Чемпионат России. 2-й тур

Во втором туре российской Премьер-лиги «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Ахмат».

В новом сезоне «красно-белые» стартовали со скандальной ничьей против «Сочи» (2:2). В этой встрече они вели 2:0, но потеряли очки из-за двух пенальти, которые назначил Василий Казарцев.

Спартаковцы увидели в действиях арбитра признаки упрежденных действий, а владелец клуба даже пригрозил снятием с РПЛ. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФС Александру Дюкову, переубедившему Леонида Федуна принимать поспешное решение о снятии с первенства.

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Сразу после такого громкого скандала «Спартак» ждет встреча с «Ахматом», который в первом туре разошелся миром с тульским «Арсеналом» (0:0).

В целом грозненцы способны удивлять, но в данном случае мотивация будет выше у хозяев, да и судьи вряд ли будут так открыто действовать против них, так что ждем успеха «красно-белых».

Ставка: победа «Спартака» за 1.75.

«Сочи» — «Химки»

Футбол. Чемпионат России. 2-й тур

А вот обидчик московского «Спартака» у себя дома сыграет с «Химками», которые могут считаться фарм-клубом «красно-белых».

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Действительно, «Спартак» помогает «Химкам» игроками. Так, лишь несколько дней назад в подмосковный клуб на правах аренды перешел Александр Ломовицкий.

Впрочем, не стоит забывать о том, что «Сочи» тесно связан с «Зенитом», отдавшим южанам Эммануэля Мамману.

«Сочи» уже освоился в Премьер-лиге, его состав выглядит помощнее, поэтому он должен набирать очки в этом противостоянии.

Ставка: победа «Сочи» с форой 0 за 1.47.

Общий коэффициент — 5.14. 0