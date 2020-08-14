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    Все новости спорта

    «Барселону» ждут неприятности в матче с «Баварией»

    Экспресс дня 14 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 августа
    Лионель Месси
    В пятницу, 14 августа, в Лиге чемпионов пройдет один четвертьфинальный матч, а в российской Премьер-лиге начнется второй тур.

    «Барселона» — «Бавария»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала

    «Барселона» и «Бавария» поспорят за путевку в полуфинал Лиги чемпионов на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

    Всем известно желание Лионеля Месси завоевать трофей, который ему не покорялся с 2015 года. Однако, учитывая всю нестабильность самой каталонской команды, сделать это будет невероятно сложно.

    «Бавария» — главный фаворит сезона, который во всех турнирах побеждает регулярно с начала февраля. Роберт Левандовски пребывает в феноменальной форме и забивает много голов, Мануэль Нойер прекрасно смотрится в воротах, а Серж Гнабри добился значительного прогресса.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Нам кажется, что «Барселона» не в состоянии остановить «Баварию», которую мы ждем в полуфинале.

    Ставка: победа «Баварии» за 2.00.

    «Спартак» — «Ахмат»

    Футбол. Чемпионат России. 2-й тур

    Во втором туре российской Премьер-лиги «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Ахмат».

    В новом сезоне «красно-белые» стартовали со скандальной ничьей против «Сочи» (2:2). В этой встрече они вели 2:0, но потеряли очки из-за двух пенальти, которые назначил Василий Казарцев.

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    Спартаковцы увидели в действиях арбитра признаки упрежденных действий, а владелец клуба даже пригрозил снятием с РПЛ. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФС Александру Дюкову, переубедившему Леонида Федуна принимать поспешное решение о снятии с первенства.

    Все прогнозы на РПЛ

    Сразу после такого громкого скандала «Спартак» ждет встреча с «Ахматом», который в первом туре разошелся миром с тульским «Арсеналом» (0:0).

    В целом грозненцы способны удивлять, но в данном случае мотивация будет выше у хозяев, да и судьи вряд ли будут так открыто действовать против них, так что ждем успеха «красно-белых».

    Ставка: победа «Спартака» за 1.75.

    «Сочи» — «Химки»

    Футбол. Чемпионат России. 2-й тур

    А вот обидчик московского «Спартака» у себя дома сыграет с «Химками», которые могут считаться фарм-клубом «красно-белых».

    Все прогнозы на футбол

    Действительно, «Спартак» помогает «Химкам» игроками. Так, лишь несколько дней назад в подмосковный клуб на правах аренды перешел Александр Ломовицкий.

    Впрочем, не стоит забывать о том, что «Сочи» тесно связан с «Зенитом», отдавшим южанам Эммануэля Мамману.

    «Сочи» уже освоился в Премьер-лиге, его состав выглядит помощнее, поэтому он должен набирать очки в этом противостоянии.

    Ставка: победа «Сочи» с форой 0 за 1.47.

    Общий коэффициент — 5.14. 0

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