Экспресс дня 10 августа. Прогнозы и ставки на футбол

10 августа на полях Германии пройдут два матча 1/4 финала Лиги Европы, а в чемпионате России продолжат играть первый тур.

«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала

«Манчестер Юнайтед» легко преодолел групповой раунд Лиги Европы, выиграв четыре игры при одной ничьей и поражении. В 1/16 финала «манкунианцы» не испытали проблем с «Брюгге» (5:0 и 1:1), а в 1/8 финала дважды обыграли австрийский ЛАСК — 2:1 и 5:0.

В Премьер-лиге коллектив Сульшера финишировал на третьем месте. В заключительном матче чемпионата «МЮ» на выезде добился победы над «Лестером» (2:0).

«Копенгаген» завершил групповую стадию Лиги Европы на втором месте в своем квартете, добившись всего двух викторий при трех ничьих и одном поражении.

В 1/16 финала датчане прошли «Селтик» (1:1 и 3:1), на предыдущем этапе они одолели турецкий «Истамбул ББ», проиграв в гостях 0:1 и победив дома 3:0. В чемпионате Дании «Копенгаген» финишировал на втором месте.

«Манкунианцы» набрали превосходную форму и должны легко сломить сопротивление датчан еще по итогам основного времени.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.38.

«Интер» — «Байер»

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала

«Интер» перебрался в Лигу Европы из Лиги чемпионов, заняв только третье место в своей группе. В 1/16 финала ЛЕ миланцы выбили болгарский «Лудогорец» (2:1 и 2:0), в 1/8 финале прошли испанский «Хетафе» по итогам одной игры — 2:0.

В недавно завершившемся чемпионате Италии «неродзурри» заняли второе место. В заключительном туре первенства они одолели на выезде «Аталанту» (2:0).

«Байер» перебрался в Лигу Европы также из Лиги чемпионов, став третьим в своем квартете. На первой стадии плей-офф «аптекари» выбили «Порту» (2:1 и 3:1), а на предыдущем этапе дважды обыграли «Рейнджерс» (1:0 и 3:1).

В чемпионате Германии леверкузенцы финишировали только на пятой строке и теперь пролетят мимо ЛЧ, если не победят в этом турнире.

Оба коллектива делаю ставку на победу в этом турнире, поэтому команды сыграют предельно осторожно у своих ворот. Ставим в данном поединке на ТМ 3,5.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.41.

«Урал» — «Динамо»

Футбол. Чемпионат России. 1-й тур

«Урал» финишировал в прошлом сезоне РПЛ на 11 месте. «Шмели» проиграли последний четыре свои проведенных поединка, три из которых пришлись на первенство.

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Отметим, что у «оранжево-черных» была самая дырявая защита в прошлом российском чемпионате. Они пропустили 53 гола в 30 играх.

«Динамо» минувший чемпионат России завершило на шестом месте и завоевало билет во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

В своей последней официально проведенной игре «бело-голубые» дома уступили «Оренбургу» (0:1), а перед этим выиграли три игры «всухую».

Зачастую эти коллективы между собой играют результативно. Наверняка несколько голов будут и в этом поединке.

Ставка: ТБ 1,5 за 1.41.

Итоговый коэффициент — 2.74. 0