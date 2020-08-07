Экспресс дня 7 августа. Прогнозы и ставки на футбол

6 августа состоятся ответные поединки плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Кто пройдет в следующую стадию? А также заключительный матч испанской Сегунды.

«Манчестер Сити» — «Реал Мадрид»

Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/8 финала

Проиграв борьбу за чемпионство, все надежды не провалить сезон «Манчестер Сити» оставили на Лигу Чемпионов. Что получиться у команды Гвардиолы в ответном матче против «Реала»? Нас ждёт интереснейшая битва!

Подопечные Зидана набрали отличную форму, опередили «Барсу» и стали чемпионами Испании. В ответном матче будет сложно отыграться, ведь в Мадриде первый матч «Реал» проиграл со счетом 1-2.

Как по мне, нас ждёт совершенно непредсказуемый поединок, но «Реал» не должен проигрывать и сыграет как минимум в ничью.

Ставка: «Реал» не проиграет за 2.2.

«Ювентус» — «Лион»

Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/8 финала

«Ювентус» в очередной раз спокойно оформил чемпионство в Серии А и готовился к ответному поединке против «Лиона». Данный поединок очень важен в первую очередь для главного тренера итальянцев Маурицио Сарри. Так как, если чемпионы Италии не пройду французов, то главный тренер лишится своей работы.

Напомним, «Лион» победил в первом матче на своём поле со счётом 1-0, и подходит в более выгодном положении к противостоянию с туринцами.

Последний матч «Лион» проиграл в финале кубка Франции «ПСЖ» в дополнительное время. Смогли ли полностью восстановится игроки от такого поединка?

Скорее всего, тут опыт и класс возьмёт свою и ждать сенсации не стоит.

Ставка: Проход «Ювентуса» за 1.81

«Депортиво» — «Фуэнлабрада»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

В этом поединке слова излишни и всё предельно ясно. Последний поединок в данном турнире. И гостям нужна лишь победа, что бы побороться в плей-офф за выход в Примеру. Мотивация будет загранична.

Ставка: Победа гостей за 1.45

Итоговый коэффициент: 5.77 0