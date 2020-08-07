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    Все новости спорта

    Лига чемпионов наконец-то возвращается!

    Экспресс дня 7 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 августа
    «Реал Мадрид»
    6 августа состоятся ответные поединки плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Кто пройдет в следующую стадию? А также заключительный матч испанской Сегунды.

    «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид»

    Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/8 финала

    Проиграв борьбу за чемпионство, все надежды не провалить сезон «Манчестер Сити» оставили на Лигу Чемпионов. Что получиться у команды Гвардиолы в ответном матче против «Реала»? Нас ждёт интереснейшая битва!

    Подопечные Зидана набрали отличную форму, опередили «Барсу» и стали чемпионами Испании. В ответном матче будет сложно отыграться, ведь в Мадриде первый матч «Реал» проиграл со счетом 1-2.

    Как по мне, нас ждёт совершенно непредсказуемый поединок, но «Реал» не должен проигрывать и сыграет как минимум в ничью.

    Ставка: «Реал» не проиграет за 2.2.

    «Ювентус» — «Лион»

    Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/8 финала

    «Ювентус» в очередной раз спокойно оформил чемпионство в Серии А и готовился к ответному поединке против «Лиона». Данный поединок очень важен в первую очередь для главного тренера итальянцев Маурицио Сарри. Так как, если чемпионы Италии не пройду французов, то главный тренер лишится своей работы.

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    Напомним, «Лион» победил в первом матче на своём поле со счётом 1-0, и подходит в более выгодном положении к противостоянию с туринцами.

    Последний матч «Лион» проиграл в финале кубка Франции «ПСЖ» в дополнительное время. Смогли ли полностью восстановится игроки от такого поединка?

    Скорее всего, тут опыт и класс возьмёт свою и ждать сенсации не стоит.

    Ставка: Проход «Ювентуса» за 1.81

    «Депортиво» — «Фуэнлабрада»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

    В этом поединке слова излишни и всё предельно ясно. Последний поединок в данном турнире. И гостям нужна лишь победа, что бы побороться в плей-офф за выход в Примеру. Мотивация будет загранична.

    Ставка: Победа гостей за 1.45

    Итоговый коэффициент: 5.77 0

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    Экспресс дня 7 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.77
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