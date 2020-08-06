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    Кто пройдет в 1/4 Лиги Европы?

    Экспресс дня 6 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 6 августа
    Севилья
    6 августа состоятся ответные поединки плей-офф Лиги Европы УЕФА. Кто пройдет в следующую стадию? 6 августа состоятся ответные поединки плей-офф Лиги Европы УЕФА. Кто пройдет в следующую стадию?.

    «Байер» — «Рейнджерс»

    Футбол.Лига Европы УЕФА.1/8 финала

    Последний официальный матч «Байер» сыграл 4 июля, где в финале за Кубок Германии уступил «Баварии» со счетом 2:4.

    На прошлой стадии подопечные Петера Босса спокойно одолели «Порто» с общим счетом 5:2.

    Чемпионат Шотландии возобновился 1 августа, а «Рейнджерс» уверенно стартовали, обыграв на выезде «Абердин».

    Но в этом матче скорее всего шотландцы потеряли какой-либо шанс пройти дальше, так как дома уступили «фармацевтам» 1-3.

    Ставка: победа «Байера» за 1.67.

    «Севилья» — «Рома»

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    Футбол.Лига Европы УЕФА.1/8 финала

    Этот противостояние одно из тех, которое будет проходить в один матч. Поединок состоится на МСВ-Арене, что в Германии. Такие меры были предусмотрены в связи с пандемией коронавируса.

    «Севилья» набрала сумасшедший и последний раз проигрывали 16 февраля 2020 года. Беспроигрышная серия команды держится уже 17 матчей. Сезон в Испании только завершился, по итогам которого «Севилья» заняла 4-ю позицию.

    Если говорить о «Роме», то подопечные Пауло Фонсеки также набрали неплохой ход, беспроигрышная серия держится уже на протяжении 8 матчей. Сезон в Италии для римлян завершился 1 августа выездной победой над «Ювентусом», что позволит им подойди с хорошим настроением к поединку Лиги Европы.

    Как по мне, Севилья смотрится более стабильной и именно команда Хулена Лопетеги имеет больше шансов пройти в следующую стадию.

    Ставка: Проход «Севильи» за 1.62.

    «Базель» — «Айнтрахт Ф»

    Футбол.Лига Европы УЕФА.1/8 финала

    В этом матче, кажется, уже все предельно ясно.

    В первом поединке «Базель» на выезде сумел разгромить своих соперников со счетом 3-0. В Швейцарии сезон в самом разгаре, и вряд-ли мы увидим основной состав в данном матче. Марсель Коллер скорее всего даст отдохнуть своим основным игрокам и даст шанс проявить себя ближайшему резерву.

    «Айнтрахт Ф» сезон завершил сезон в конце июня. Данный поединок скорее всего будет рассматриваться, как подготовкой к будущему сезону. Главное для подопечных Ади Хуттера будет не проиграть ещё больше и окончательно не ударить в грязь лицом.

    Следует вывод, что мы увидим матч, где обе команды будут играть практически без мотивации. Логично будет предположить, что и голов мы увидим немного.

    Ставка: тотал голов меньше 3.5 за 1.55.

    Итоговый коэффициент: 4.19 0

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    Экспресс дня 6 августа. Прогнозы и ставки на футбол. 6 августа состоятся ответные поединки плей-офф Лиги Европы УЕФА. Кто пройдет в следующую стадию?. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе:
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