Экспресс дня 24 марта. Прогнозы и ставки на футбол и хоккей

Во вторник, 24 марта, пройдет товарищеская встреча по футболу между «Сатурном» и «Сахалином», а в чемпионате Белоруссии по хоккею пройдет один матч.

«Сатурн» — «Сахалин»

Футбол. Товарищеский матч

«Сатурн» выступает во Втором дивизионе, в зоне Центр и занимает там десятое место. В межсезонье команда из Раменского провела шесть контрольных поединков. В этих встречах она одержала две победы, раз сыграла вничью и четырежды проиграла.

Несколько дней тому назад «Сатурн» сыграл вничью с клубом «Знамя Труда» (0:0), а перед этим уступил 0:1 ульяновской «Волге» со счетом 0:1.

«Сахалин» занимает вторую строчку турнирной таблицы Второго дивизионе, в зоне Восток. На счету команды числится 18 баллов и от первого «Иртыша» из Омска она отстает на 11 очков.

Сахалинцы в межсезонье провели лишь одну встречу, в которой несколько дней тому назад они проиграли «Ладе» из Димитровграда — 2:3.

Между собой эти соперники провели только одну очную встречу. В 2010 году в Кубке страны победу в серии пенальти праздновал «Сатурн».

Эти команды не особо надежны в обороне, поэтому от этой встречи можно ожидать нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.59.

«Неман» — «Шахтер» Солигорск

Хоккей. Чемпионат Белоруссии

Команды в этой серии провели уже шесть игр, выиграв по три встречи. В прошлом поединке гродненцы на выезде победили только по итогам овертайма — 2:1 ОТ и отложили выяснение отношений на седьмой матч.

«Неман» неплохо провел регулярное первенство, заняв вторую позицию. В первом раунде плей-офф с «Могилевым» проблем не возникло совсем (4:0 — в серии).

Солигорский «Шахтер» закончил регулярное первенство на третьей позиции, отстав от лидера на 24 балла. Прошлая стадия против «Металлурга-Жлобина» прошла без проблем — 4:0 в серии.

По сезону «Неман» восемь раз из десяти обыгрывал «Шахтер», пять из викторий были убедительные, с разницей в два и более мячей. Рискнем в этом противостоянии поставить на гродненцев.

Ставка: проход «Немана» за 1.90.

Итоговый коэффициент — 3.02 0