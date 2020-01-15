Экспресс дня 15 января. Прогнозы и ставки на футбол

«Монако» — ПСЖ
Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур
«Монако» с 29 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице Лиги 1, но от третьей строки монегаски отстают всего на четыре балла, имея одну встречу в запасе.
«Красно-белые» не проигрывают в трех последних играх, дважды выиграв и раз сыграв вничью, которая состоялась накануне с ПСЖ (3:3). Отметим, что на своем поле «Монако» в последний раз уступал в сентябре.
ПСЖ является лидером чемпионата Франции, набрав в 19 поединках 46 очков и опережает своего ближайшего преследователя на пять баллов.
Накануне парижане на своей арене разошлись миром с предстоящим соперником (3:3), а до этого в шести турах подряд они одерживали победы.
На выходных эти коллективы выдали результативный поединок. Скорее всего, и предстоящая встреча также будет «верховой».
Ставка: ТБ 3,0 за 1.40.
«Амьен» — «Реймс»
Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур
«Амьен» с 17 зачетными пунктами идет на 18 месте в турнирной таблице Лиги 1, ведя борьбу за выживание.
«Единогори» не знают радости победы в четырех последних играх. В своем последнем матче первенства они в родных стенах уступили «Монпелье» со счетом 1:2.
«Реймс» в чемпионате Франции находится на десятом месте, отставая от четвертой строчки всего на четыре балла, сыграв при этом на один поединок меньше.
В прошлом туре Лиги 1 «красно-белые» в гостях проиграли «Ниму» (0:2), прервав 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой они четыре встречи свели вничью.
Между собой эти коллективы играют результативно. Думаем, что и эта встреча не станет исключением.
Ставка: ТБ 1,5 за 1.60.
«Ювентус» — «Удинезе»
Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала
«Ювентус» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Серии А, но второе место опережает всего на два очка.
«Старая синьора» добивается викторий в последних двух поединках, поочередно одолев дома 4:0 «Кальяри» и в гостях 2:1 «Рому» в последнем туре чемпионата.
«Удинезе» в турнирной таблице чемпионата Италии располагается только на 12 месте, имея в своем активе 24 очка в 19 матчах.
Но фриульцы вот уже три тура подряд в первенстве одерживают победы. Накануне они на своей арене разгромили «Сассуоло» со счетом 3:0.
Туринцы в последнее время удачно играют против «Удинезе». Прогнозируем, что хозяева уверенно разберутся с фриульцами.
Ставка: победа «Ювентуса» в основное время за 1.27.
Общий коэффициент — 2.84. 0