ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артемий ПанаринНХЛ. Пять очков Панарина, дубль Овечкина и гол Барбашева Тома ЛемарТрансферный дайджест. 7-13 января Серхио РамосСовершенный Зидан, возрождение Куртуа и главная беда Симеоне
  • 02:04
    • «Барселона» подтвердила назначение нового главного тренера
  • 12:11
    • Семак рассказал о подготовке Кокорина и Малкома ко второй части сезона
  • 10:05
    • Панарин назван первой звездой дня в НХЛ, Овечкин — второй
  • 08:57
    • «Оклахома» переиграла «Миннесоту», «Филадельфия» проиграла «Индиане»
  • 08:37
    • Панарин вышел на третье место в бомбардирской гонке НХЛ
  • 23:28
    • Василевский выступит на Матче звезд НХЛ
  • 22:16
    • Российские гандболисты потерпели второе поражение на ЧЕ-2020
    Все новости спорта

    «Монако» и ПСЖ снова сыграют результативно?

    Экспресс дня 15 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    15 января во Франции пройдут перенесенные поединки, а в Италии будут играть кубковые матчи.

    «Монако» — ПСЖ

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур

    «Монако» с 29 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице Лиги 1, но от третьей строки монегаски отстают всего на четыре балла, имея одну встречу в запасе.

    «Красно-белые» не проигрывают в трех последних играх, дважды выиграв и раз сыграв вничью, которая состоялась накануне с ПСЖ (3:3). Отметим, что на своем поле «Монако» в последний раз уступал в сентябре.

    ПСЖ является лидером чемпионата Франции, набрав в 19 поединках 46 очков и опережает своего ближайшего преследователя на пять баллов.

    Накануне парижане на своей арене разошлись миром с предстоящим соперником (3:3), а до этого в шести турах подряд они одерживали победы.

  • Трансферный дайджест. 7-13 января
  • Кто не оправдал ожиданий Симеоне, кого стремится подписать «Интер», где в Европе ждут Кокорина и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • На выходных эти коллективы выдали результативный поединок. Скорее всего, и предстоящая встреча также будет «верховой».

    Ставка: ТБ 3,0 за 1.40.

    «Амьен» — «Реймс»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур

    «Амьен» с 17 зачетными пунктами идет на 18 месте в турнирной таблице Лиги 1, ведя борьбу за выживание.

    «Единогори» не знают радости победы в четырех последних играх. В своем последнем матче первенства они в родных стенах уступили «Монпелье» со счетом 1:2.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    «Реймс» в чемпионате Франции находится на десятом месте, отставая от четвертой строчки всего на четыре балла, сыграв при этом на один поединок меньше.

    В прошлом туре Лиги 1 «красно-белые» в гостях проиграли «Ниму» (0:2), прервав 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой они четыре встречи свели вничью.

    Между собой эти коллективы играют результативно. Думаем, что и эта встреча не станет исключением.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.60.

    «Ювентус» — «Удинезе»

    Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

    «Ювентус» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Серии А, но второе место опережает всего на два очка.

    «Старая синьора» добивается викторий в последних двух поединках, поочередно одолев дома 4:0 «Кальяри» и в гостях 2:1 «Рому» в последнем туре чемпионата.

    Все прогнозы на футбол

    «Удинезе» в турнирной таблице чемпионата Италии располагается только на 12 месте, имея в своем активе 24 очка в 19 матчах.

    Но фриульцы вот уже три тура подряд в первенстве одерживают победы. Накануне они на своей арене разгромили «Сассуоло» со счетом 3:0.

    Туринцы в последнее время удачно играют против «Удинезе». Прогнозируем, что хозяева уверенно разберутся с фриульцами.

    Ставка: победа «Ювентуса» в основное время за 1.27.

    Общий коэффициент — 2.84. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Перуджа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Рочдейл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.73
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Транмир Роверс — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.53
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Айлендерс — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Адмирал — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маркус Рашфорд
  • Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-класса
    • 23:37 12/01/2020     Серхио Рамос
  • Совершенный Зидан, возрождение Куртуа и главная беда Симеоне
    • Вчера в 15:32     Серхио Агуэро
  • Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»
    • Вчера в 17:00
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 15 января. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.84
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро Футбол Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»Подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу со счетом 6:1 Вчера в 17:000
  • 07:46
    • Павлюченкова уступила Барти в Аделаиде
  • 11:53
    • Игрок молодежной сборной России может сменить команду во Франции
  • 11:38
    • «Барселона» — самый доходный футбольный клуб Европы
    Маркус Рашфорд Футбол Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-классаМолодой нападающий — главная надежда «Манчестер Юнайтед» на светлое будущее 12/01/2020 в 23:370
  • Экспресс дня

  • «Монако» и ПСЖ снова сыграют результативно?
  • 2.84
    •
  • 11:20
    • Агент предложил Лингарда четырем клубам Серии А
  • 11:04
    • Мохаммед Сиссоко завершил игровую карьеру
  • 10:50
    • Сын Кройфа возглавил сборную Эквадора
    «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Два очка Малкина, результативные передачи Гусева, Дадонова и ТренинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 января Вчера в 08:140
  • 10:36
    • Макгрегор вызвал на бой Пакьяо
  • 10:22
    • ЦСКА отправился на первый сбор в Испанию
  • 07:33
    • «Ливерпуль» отказал «Роме» в аренде Шакири
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие