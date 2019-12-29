Экспресс дня 29 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

«Арсенал» — «Челси»
Футбол. Чемпионат Англии. 20-й тур
Когда-то «Арсенал» и «Челси» вели ожесточенную борьбу за чемпионский титул в Англии, а теперь могут мечтать разве что о попадании в топ-4.
При этом «канонирам» пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне будет чрезвычайно сложно, ведь после первого круга они занимают лишь 11-е место в турнирной таблице. Добыв всего одну победу в 11 предыдущих турах, трудно рассчитывать на что-то большее, чем просто на сохранение прописки в элитном дивизионе.
«Синие» в последнее время тоже начали проигрывать слишком часто, в том числе командам, которых сложно причислить к грандам, но, например, недавняя победа над «Тоттенхэмом» (2:0) все же заставляет болельщиков верить в лучшее.
В данной встрече вполне вероятна ничья, однако для подстраховки мы поставим на то, что гости не проиграют.
Ставка: «Челси» не проиграет за 1.47.
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
Футбол. Чемпионат Англии. 20-й тур
Накануне «Вулверхэмптон» преподнес большой сюрприз, победив «Манчестер Сити» (3:2) на своем поле, но сразу же стоит оговориться, что «горожане» рано остались в меньшинстве из-за удаления Эдерсона, и это не помешало им повести 2:0.
На концовку встречи у подопечных Пепа Гвардиолы просто не хватило сил, поэтому мы призываем не переоценивать возможности «волков».
Да, Нуну Эшпириту Санту собрал крепкий коллектив, которому, впрочем, все равно придется несладко на «Энфилде».
«Ливерпуль» набрал просто феноменальную форму. Команда Юргена Клоппа играет на кураже, который сложно остановить.
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -1,5 за 1.83.
«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
Футбол. Чемпионат Англии. 20-й тур
Проиграв «Вулверхэмптону», «Манчестер Сити» ухудшил и так призрачные шансы догнать «Ливерпуль», оторвавшийся уже на 14 очков при одной игре в запасе.
Однако унывать «горожанам» некогда. Они должно максимально спокойно провести вторую часть сезона, чтобы не позволить соперникам выбить себя из четверки сильнейших.
И все же победить «Шеффилд Юнайтед» даже на своем поле будет не так уж просто, ведь, во-первых, «Манчестер Сити» потратил слишком много сил в игре с «волками», во-вторых, сами «клинки» в этом сезоне смотрятся убедительно.
Команда Криса Уайлдера за весь первый круг уступила лишь четырежды и ни разу не проигрывала с разницей в три или больше мячей. Если «Шеффилд» грамотно сыграет от обороны, у него могут появиться шансы набрать очки на «Этихаде».
Ставка: тотал голов меньше 3,5 за 1.84.
Общий коэффициент — 4.94. 0