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    «Ливерпуль» не испугается стаи «волков»

    Экспресс дня 29 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 29 декабря
    Вирджил ван Дейк
    В воскресенье, 29 декабря, в английской Премьер-лиге тремя матчами завершится программа 20-го тура.

    «Арсенал» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии. 20-й тур

    Когда-то «Арсенал» и «Челси» вели ожесточенную борьбу за чемпионский титул в Англии, а теперь могут мечтать разве что о попадании в топ-4.

    При этом «канонирам» пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне будет чрезвычайно сложно, ведь после первого круга они занимают лишь 11-е место в турнирной таблице. Добыв всего одну победу в 11 предыдущих турах, трудно рассчитывать на что-то большее, чем просто на сохранение прописки в элитном дивизионе.

    «Синие» в последнее время тоже начали проигрывать слишком часто, в том числе командам, которых сложно причислить к грандам, но, например, недавняя победа над «Тоттенхэмом» (2:0) все же заставляет болельщиков верить в лучшее.

    Все прогнозы на АПЛ

    В данной встрече вполне вероятна ничья, однако для подстраховки мы поставим на то, что гости не проиграют.

    Ставка: «Челси» не проиграет за 1.47.

    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 20-й тур

    Накануне «Вулверхэмптон» преподнес большой сюрприз, победив «Манчестер Сити» (3:2) на своем поле, но сразу же стоит оговориться, что «горожане» рано остались в меньшинстве из-за удаления Эдерсона, и это не помешало им повести 2:0.

    На концовку встречи у подопечных Пепа Гвардиолы просто не хватило сил, поэтому мы призываем не переоценивать возможности «волков».

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    Да, Нуну Эшпириту Санту собрал крепкий коллектив, которому, впрочем, все равно придется несладко на «Энфилде».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» набрал просто феноменальную форму. Команда Юргена Клоппа играет на кураже, который сложно остановить.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -1,5 за 1.83.

    «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. 20-й тур

    Проиграв «Вулверхэмптону», «Манчестер Сити» ухудшил и так призрачные шансы догнать «Ливерпуль», оторвавшийся уже на 14 очков при одной игре в запасе.

    Однако унывать «горожанам» некогда. Они должно максимально спокойно провести вторую часть сезона, чтобы не позволить соперникам выбить себя из четверки сильнейших.

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    И все же победить «Шеффилд Юнайтед» даже на своем поле будет не так уж просто, ведь, во-первых, «Манчестер Сити» потратил слишком много сил в игре с «волками», во-вторых, сами «клинки» в этом сезоне смотрятся убедительно.

    Команда Криса Уайлдера за весь первый круг уступила лишь четырежды и ни разу не проигрывала с разницей в три или больше мячей. Если «Шеффилд» грамотно сыграет от обороны, у него могут появиться шансы набрать очки на «Этихаде».

    Ставка: тотал голов меньше 3,5 за 1.84.

    Общий коэффициент — 4.94. 0

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