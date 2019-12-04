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    Продолжит ли Моуринью феерить у руля «Тоттенхэма»?

    Экспресс дня 4 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 4 декабря
    Жозе Моуринью
    В среду, 4 декабря, состоятся очередные матчи 15-го тура чемпионата Англии.

    «Челси» — «Астон Вилла»

    Футбол. АПЛ. 15-й тур

    «Пенсионеры» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков и оторвавшись от преследователей на шесть пунктов.

    Команда Фрэнка Лэмпарда обыграла «Уотфорд» (2:1), после чего сыграла вничью с «Аяксом» (4:4) в ЛЧ и победила в АПЛ «Кристал Пэлас» (2:0). С тех пор победить не удавалось.

    Сначала был выезд на «Этихад» к «Ман Сити» и поражение со счетом 1:2, а затем «Челси» оказался слабее «Вест Хэма» — 0:1.

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    «Астон Вилла» набрала 15 очков и занимает 15-е место в таблице, но плотность высока и до зоны еврокубков всего пять пунктов. «Львы» в 11-м и 12-м турах уступили «Ливерпулю» (1:2) и «Вулверхэмптону» (1:2), но в позапрошлом туре сумели прервать эту серию победой над «Ньюкаслом» — 2:0. В прошлом поединке удалось увезти ничью с «Олд Траффорд» против «МЮ» — 2:2.

    «Челси» — явный фаворит, в том числе и по игре. Команда Лэмпарда вряд ли затянет серию поражений и в родных стенах должна вернуться к положительным результатам

    Ставка: победа «Челси» с форой -1 гол за 1.42.

    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

    Футбол. АПЛ. 15-й тур

    После 14 туров манкунианцы занимают девятую строчку, набрав 18 пунктов. Всего два очка отделяют команду Сульшера от зоны еврокубков, в которой располодились именно «шпоры».

    В 11-м туре «МЮ» уступил «Борнмуту» (1:0), однако затем удалось перекрыть эту неудачу двумя победами подряд. Удалось обыграть «Партизан» (3:0) в Лиге Европы и довольно легко справиться с «Брайтоном» в АПЛ (3:1). В прошлом туре манкунианцы встречались с неуступчивым «Шеффилдом» и чудом ушли от поражения, а могли и победить — 3:3.

    «Тоттенхэм» идет в зоне Лиги Европы на пятом месте, набрав 20 очков. Кризис команды закончился, когда был уволен Маурисио Почеттино, а его место занял Жозе Моуринью. Под руководством португальца команда провела три матча и все выиграла.

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    «Шпоры» одолели «Вест Хэм» (3:2), после чего справились с «Олимпиакосом» (4:2), а в прошлом туре разделались с «Борнмутом» — 3:2.

    У манчестерцев хватает травм, а молодым игрокам Сульшер доверяет не всегда, хотя именно они в последнее время — единственная радость для фанатов. «Тоттенхэм» набрал ход и вряд ли не сможет зацепиться за очки в Манчестере.

    Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.52.

    «Лестер» — «Уотфорд»

    Футбол. АПЛ. 15-й тур

    «Лестер» классно проводит сезон и имеет семиматчевую серию побед, которая длится уже два месяца. В последний раз команда уступала еще 5 октября «Ливерпулю» (1:2).

    В ноябре «лисы» выиграли все три матча с одинаковым счетом 2:0, одолев «Кристал Пэлас», «Арсенал» и «Брайтон». В первый день зимы удалось огорчить и «Эвертон» — 2:1. Итог — второе место в АПЛ с 32 очками в активе. Правда, отставание от «Ливерпуля» составляет целых восемь очков.

    «Уотфорд» набрал 8 очков и находится на дне таблицы. От зоны спасения команду отделяют шесть очков.

    Два тура назад «шершни» победили «Норвич» (2:0) и добыли первые три очка в этом сезоне. Затем вновь последовали неудачи — против «Бернли» (0:3) и «Саутгемптона» (1:2). Перед предстоящей встречей клуб уволил главного тренера Кике Санчеса Флореса.

    Здесь все довольно просто. «Лестер» слишком хорош, а тем более в родных стенах. «Уотфорд» остался без тренера, но вряд ли это кардинально изменит ситуацию.

    Ставка: победа «Лестера» с форой -1 гол за 1.60.

    Общий коэффициент — 3.45. 0

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    Экспресс дня 4 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.45
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